Góbis József: – Az első huszonöt-harminc percig tudtuk a saját játékunkat játszani, meg is szereztük a vezetést. Sajnos a vezetés után megváltozott a játékunk, küzdöttek a srácok, de nem találtunk vissza a saját játékunkhoz, így az ellenfél akarata érvényesült, ezáltal meg is fordították a mérkőzést. Hiányzott ma a tűz a csapatból. Megyünk tovább, koncentrálunk a következő mérkőzésre, és megpróbálunk pontokat szerezni. Gratulálunk az encsi csapatnak, megérdemelten vitték el a három pontot.

Gyulai József: – Küzdelmes kilencven percet láthattak a kilátogató nézők. A második félidő alapján megérdemelten visszük haza a három pontot, egy jól felkészített csapat ellen. A csapat a győzelmet Hajdu Tamás törzsszurkolónk névnapjára ajánlja.

Aszaló SE — Mezőkeresztes VSE 1—0 (0—0)

Aszaló, 50 néző. V.: Csikai.

Aszaló SE: Kiss B. — Kaczvinszki, Figeczki (Lakatos V.), Bodnár Cs., Lázi, Erdélyi (Bódi), Ganyi G., Ádám A., Szőcs, Kiss E. (Ganyi Á.), Vadász (Balog B.). Edző: Hanyecz Béla. Mezőkeresztes VSE: Kertész — Nagy Á., Fekete M., Csirmaz, Vámosi R. (Burka), Sebestyén G., Vámosi Cs. (Gondos), Borók (Németh M.), Tekse, Molnár M., Takács B. Edző: Kertész Péter.

G.: Ádám A. Jók: az egész csapat, ill. Csirmaz, Nagy Á. Ifi:0—4.

Hanyecz Béla: – Az első félidőben jól játszottunk, és akár el is dönthettük volna a meccset, de kihagytuk legnagyobb helyzeteinket is. A második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott, és kis szerencsével megszereztük a mindent eldöntő találatot. Gratulálok a csapatnak.

Kertész Péter: – Akaratunkat és hitünket otthon felejtettük, megérdemelten nyert a hazai csapat. Túl sokat foglalkoztunk a borzalmas körülményekkel, jobbulást a három sérültünknek.

Edelény-Borsodszer — Gesztelyi FC 0-0

Edelény, 100 néző. V.: Rendek.

Edelény-Borsodszer: Demcsik — Jancsurák, Gáll, Nadanicsek J., Mészáros B. (Horváth B.), Juhász B., Kecskeméti (Kótai), Hegedűs, Bárczi(Bartók-Balogh G.), Nadanicsek P., Orosz (Medve). Edző: Sándor Zsolt. Gesztelyi FC: Szegő — Erdélyi P., Mészáros Gy., Pataki, Bakos (Helecz), Szabó B., Sikur (Szárnya), Berta I., Bogyó, Bóta, Horváth S. Edző: Simon Imre.

Jók: az egész csapat, ill. Bóta, Szabó B., Mészáros Gy. Ifi: 5—1.

Sándor Zsolt: – Hiányzóink ellenére jó mentalitással, akarattal, és koncentrálva, csapatként játszottuk le a meccset. Igazságos eredmény született. Gratulálok a csapatnak és remélem, hogy majd a szerencse is mellénk áll.

Simon Imre: – Küzdelmes mérkőzésen egy ponttal távoztunk Edelényből, készülünk a következő mérkőzésre.

Bőcs KSC — Borsodnádasdi LASE 3—1 (1—0)

Bőcs, 60 néző. V.: Dédesi.

Bőcs KSC: Varga Á. — Kramcsák, Irhás, Lakatos L.(Szabó I.), Matesz (Orosz), Blaskó, Kerekes, Tóth G. (Sisko), Titkó (Nyircsák), Szabó Zs.(Bicskey), El-Sherif. Edző: Zsiga Gyula. Borsodnádasdi LASE: Konyha — Nagy D., Horváth F. (Kertész), Csák, Halász (Danyi), Obbágy, Csorba, Győri A. (Csoma), Tóth Cs.(Bíró), Papp D., Ficzere. Edző: Gyárfás Gábor.

G.: Irhás, Lakatos L. (11-esből), Tóth G., ill. Ficzere. Kiállítva: Csorba (59.). Jók: Irhás, Kerekes, ill. Nagy D., Ficzere, Obbágy. Ifi: 2—10.

Zsiga Gyula: – A szervezetten játszó vendégcsapatot, ha nehezen is, sikerült feltörni, a helyzetek alapján megérdemelt győzelmet arattunk. Részvétünk a BLASE játékosának.

Gyárfás Gábor: – Útközben olyan infót kaptunk, amely után már másodlagos volt az eredmény, a BLASE ezúton is részvétét fejezi ki játékosunknak, Tóth Richárdnak és családjának. Nyugodjon békében Béla bácsi.

Cigánd SE — BTE Felsőzsolca 3—2 (2—1)

Cigánd, 200 néző. V.: Németh Z.

Cigánd SE: Poór — Ramos, Szokolai (Szilágyi), Katona (Oravecz), Atamas (Ferencz R. G.), Budaházi L., Szabó K. S., Juhász M., Elek Á., Matyi Z. (Králik), Kelemen G. (Farkas M.). Edző: Szatmári Csaba. BTE Felsőzsolca: Giák (Gávai) — Balogh D., Moroncsik, Lippai, Mikola, Ambrus Zs., Varga L. (Dávid F.), Molnár D. (Hankó), Tóth B. (Agárdy), Csendom, Varga B. Edző: Gulyás Dénes.

G.: Szabó K., Atamas, Králik, ill. Varga B., Lippai. Jók: Szabó K. S., Katona, Králik, ill. Varga L., Lippai, Mikolka, Balogh D. Ifi: nincs.

Szatmári Csaba: – Nagyon jól kezdtük az első félidőt, jól és eredményesen játszottunk, a játékrész végére akár 3-4 gólos eredménnyel is vonulhattunk volna szünetre, ehelyett az utolsó pillanatban szépített sz ellenfelünk. A második félidőben jobban játszott az ellenfelünk, de 2-1-nél is volt több nagy ziccerünk is, hogy végleg lezárjuk a találkozót, de nem sikerült, majd csak az ellenfelünk egyenlítése után. A végén kicsikartuk, az úgy gondolom megérdemelt győzelmet.

Gulyás Dénes: – Megint hamar kaptuk a gólokat, de sikerült egy remek második félidei játékkal kiegyenlíteni, sajnos a 90. percben egy nagy góllal eldőlt a mérkőzés, nem ide. Gratulálok a hazai csapatnak, és további sok sikert kívánok a folytatáshoz.

MVSC-Miskolc — Bánhorváti 2—2 (2—2)

Miskolc, DVTK Edzőközpont, 100 néző. V.: Bodnár Á.

MVSC-Miskolc: Hajzer — Polényi, Subert, Nagy Z., Tasi, Csávás (Uj), Kele, Figeczki (Gergely Á.), Sebestyén D. (Tóth T.), Kövér, Szabó D. Edző: Jordán András. Bánhorváti: Molnár M. — Kismarton B. (Henez), Hallgató, Kazvinszki, Madarász, Pogonyi, Lukács G., Fejes, Lovasi, Zsigrai, Kréti. Edző: Mátyás József.

G.: Csávás, Kele, ill. Lukács G., Pogonyi. Jók: Tasi, Kövér, Polényi, Subert, Csávás, Kele, ill. az egész csapat. Ifi: nincs.

Jordán András: – A mérkőzés elején bent maradtunk az öltözőben, aminek következtében kétgólos előnybe került az ellenfél. Ezt követően átvettük az irányítást. Sokat birtokoltuk a labdát, és rengeteg helyzetet alakítottunk ki, a helyzetek alapján közelebb álltunk a győzelemhez, de Fortuna úgy döntött, hogy nem tettünk érte eleget. 2019 után, most játszott először döntetlent az MVSC, így ma történelmet írtunk.

Mátyás József: – Jó iramú, jó színvonalú mérkőzésen, mindkét csapat begyűjthette volna a három pontot. A második félidőben a kapufánál talán közelebb álltunk a győzelemhez, és ezen a mérkőzésen is elmaradt egy jogos tizenegyes a javunkra, de a csapat minden tagját dicséret illeti a mai teljesítményéért.

A bajnokság állása

1. Cigánd SE 18 14 0 4 52-18 42

2. Gesztelyi FC 18 11 5 2 50-20 38

3. MVSC-Miskolc 18 11 1 6 47-37 34

4. Mezőkövesd tartalék 18 9 3 6 49-24 30

5. BTE Felsőzsolca 18 9 3 6 46-29 30

6. Encs VSC 18 9 2 7 31-25 29

7. Sajóbábonyi VSE 18 9 2 7 35-31 29

8. Bánhorváti 18 8 4 6 30-31 28

9. Edelény-Borsodszer 18 7 4 7 29-39 25

10. Mezőkeresztes VSE 18 6 5 7 25-33 23

11. BSK Alsózsolca 18 6 4 8 30-41 22

12. Bőcs KSC 18 5 4 9 37-42 19

13. Aszaló SE 18 6 0 12 24-58 18

14. Emődi ÁIDSE 18 5 3 10 29-38 18

15. Borsodnádasdi LASE 18 4 6 8 24-39 18

16. KKFC Mezőcsát* 18 1 2 15 13-46 3

*2 büntetőpont levonva