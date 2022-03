A női Extraliga rájátszásában, a negyeddöntő három nyert meccsig tartó csatájában a DVTK gárdája a Swietelsky-Békéscsaba együttesét fogadta vasárnap este.

Az első szett elején ugyan tartotta a lépést a DVTK ellenfelével szemben, de ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a vendégek hibázgattak. A piros mezesek az első saját melóval elért pontjukat 3–5 után, egy jó blokkból szerezték. Mivel azonban ezután zsinórban három csabai „találat” született, Kornienko két ásza után a diósgyőri szakvezető időt kért (4–8). Nem sokkal később Baidiuk hozta össze az első támadásból elért hazai pontot, majd Sylejmani csatlakozott csapattársához (7–10). Azonban innen a vendégek következtek, minőségi fölényük pontokban is jelentkezett, és amikor nyolcra nőtt az előnyük, másodszor is időt kért Leonidas Gaitanakis (8–16). Hiába, mert jött a közte 10, és a DVTK csak a zsinóros csabai 7 egység után tudott elmozdulni (9–20). Ez mintha javított volna a hazaiak lelkivilágán, mert a folytatásban néhány szép dolgot is mutattak, de a szett legjobbja, Klisura egy szélső ütésből lezárta a játszmát (14–25).

A második menet elején két csabai pont után négy hazai (!) következett, Godó, Kuzelová és Sylesjmani villant (4–2), és mivel a hazai csapat remeklése nem akart véget érni, a vendégek edzője a meccs folyamán először időt kért (5–4). Ez használt, a visszatérés után Drpa vezényletével megindult a békési gárda, és mivel egyre-másra gyártották a pontokat, a hazaiaknak kellett a pauza (7–10). Nem is egyszer, a másodikat 8–15-nél kérte ki a görög edző. Persze feltámadásra várni nem lehetett, és miközben volt egy kis technikai szünet a játékvezető és a zsűriasztal tagjainak egyeztetése miatt, a Békéscsaba haladt az újabb részsiker felé (13–21). De nem simán, mert egymás után öt hazai pontot is láthattunk (18–21). A közte három később is megvolt, (19–22), de aztán a viharsarki légiósok változtatni tudtak.

DVTK részsiker

A harmadik játszma elején vendégrontások, Kiss E. jó megoldásai után 5–1 állt az eredményjelzőn. Nyolcnál érte utol ellenfelét a Csaba, Klisura szélső ütése pedig már a fordítást jelentette (8–9). Kuzelová háló melletti szép megmozdulásával vette vissza a fórt a DVTK, és innentől hol egyenlő volt az állás, hol a hazaiak álltak jobban. 12–13 után megint egál lett, lelkesen, és nem mellékesen jól játszottak a piros-fehérek, Sylejmani ász nyitásával három pontra nőtt az előnyük (16–13). Baidiuk okozott kellemes meglepetést a hazaiaknak, és ha néhány szerva nem tévedt volna el, még jobban állhatott volna a Diósgyőr. A vendégek edzője Kuzelová pompás ütése után kért időt (19–17), a Diósgyőré pedig az egyenlítést követően (19–19). Aztán megint a csabaiaknak volt okuk a pauzára (21–19), majd ismét a DVTK-nak (21–21). Az izgalmak fokozódtak, és eljött az idő, amikor kiderült, hogy 25 pont kevés a játszma megnyeréséhez (24–24). Egy jó blokk után a DVTK-nak játszmalabdája volt, amelyet Godó ászával elértek (26–24).