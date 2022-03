Az NB II. 27. fordulójában, szerda kora délután a Nyíregyháza SFC vendége volt a Diósgyőri VTK csapata. A balmazújvárosi városi stadionban, ugyanis a szabolcsi együttes otthonát, a nyíregyházi stadiont felújítják, így ott nem lehet meccset rendezni. A piros-kékek nemcsak a saját pályájukat, hanem vezetőedzőjüket is kénytelenek voltak nélkülözni, ugyanis az előző évadban még a DVTK-nál edzősködő Feczkó Tamás öt sárga lapos eltiltása miatt nem lehetett ott a kispadon.



Egy és egy



A pályaválasztó együttesben egy változás történt a legutóbbi, a vasárnapi bajnoki kezdőcsapatához képest, az eltiltását az FC Ajka elleni idegenbeli 1–1 alkalmával letöltő Papucsek visszakerült az alapcsapatba, Jánvári helyett, akit a dunántúli meccsen kiállítottak, és emiatt nem lehetett keretben. Nem csak a szabolcsiaknál, a DVTK-nál is egy változás történt a három nappal ezelőtti NB II.-es találkozó kezdőjéhez képest. A Győri ETO FC ellen Diósgyőrben 2–0-ra megnyert mecscsen, a védelem bal oldalán szerepet kapott Bárdos sérülése miatt kimaradt, Belényesi kapott bizalmat a helyén (a piros-fehéreknél sérülés, betegség miatt Bokros, Hegedűs J., Szeles és Csatári nem volt bevethető).

Az már a meccs előtt kiderült, hogy a lelátói csatát a vendégek nyerik, a 300 fős diósgyőri tábor egyik fele piros, a másik fele fehér esőkabátot vett fel, majd rázendített. Nem elsősorban a sajátjaik éltetésével töltötték az időt, de ellenfelük nem akadt, a szabolcsi gárda szimpatizánsai hangban „elfelejtettek” eljönni a meccsre.



Vakrandi



Az első félidő olyan volt, mint egy rosszul sikerült vakrandi. A felek csak méregették egymást, jót nem mutattak, csalódást okoztak, és nemcsak egymásnak, hanem azoknak is, akik kívülről szemlélték őket. A nézők közül azok jártak a legjobban, akik a büfében vészelték át az első félidőt, nemcsak a sör vagy a melegítő ital miatt, hanem azért is, mert hozzájuthattak ár/érték arányban Magyarország egyik legjobb szalámis szendvicséhez. A 36. percben kettős diósgyőri cserét láthattunk, a sérült Keller helyett Jurek jött, és meglepetésre Németh M. helyett Eperjesi állt be. Ez utóbbi változtatást egy ideig nem nagyon lehetett érteni, mert az újak arra a posztra álltak be, ahol elődeik játszottak, ám a félidő végére Jurek átkerült a szokatlan bal oldalról jobbra, Eperjesi innen pedig balra ment át, vagyis átszerveződés kezdett körvonalazódni. És a félidő végén már kapuralövési próbálkozást is láthattunk! Elsőre a 40. percben Könyves az égbe küldte a lasztit, méltóan a játékrész színvonalához. A 43.-ban Lucas viszont jobbról a bal alsót vette célba, amivel azt érte el, hogy ebben a félidőben született egy kaput eltaláló lövés, aminek a hárításával olyannyira meggyűlt Fejér kapus dolga, hogy a kapuvasnak ütközött, és emiatt ápolni kellett.



Nyíregyházi gól



A második menet elején Könyves vetített reménysugarat, a 47. percben a bal oldali kapufát találta el, majd pár másodperccel később, egy vendégszöglet után Belényesi fejelte Fejér kezébe a labdát. De ezután nem az jött, amire a játékrész elejének eseményeiből számítani lehetett, ugyanis a Nyíregyháza szerzett gólt. Az 50. percben Novák a jobb oldalon futott el, majd remekül adott középre, a kíséret nélkül érkező Kovács Á. pedig 12 méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt (1–0). Szatmári egy fejessel tüntethette volna el a hátrányt, ám Könyves szabadrúgása után a léc fölé stukkolta a lasztit. Szűk tíz perc alatt sokszor annyi történt a második félidőben, mint az elsőben. A 62. minutában Lucas lőtt középről, 18 méterről, messze a kapu mellé, majd egy hazai kontra végén Sigér hibázta el a meccslabdát, senkitől sem zavartatva 12 méterről, jobbról a bal alsó sarok mellé lőtt. A DVTK folyamatosan a szabolcsiak térfelén tartotta a labdát, és kereste, hogy miként tudna rést ütni a piros-kékek védőfalán, de a megoldóképlet nem nagyon látszott. A Nyíregyháza 9-10 mezőnyemberrel védekezett, a vendégek edzője a hajrára cserékkel próbált új lendületet adni. A 82. percben Molnár G.-nek volt egy kaput, kapust eltaláló lövése, a 89.-ben pedig Zsolnainak.

A meccset a fegyelmezetten védekező, támadást alig vezető, de egy akciót góllal záró, defenzív futballt játszó Nyíregyháza nyerte. A Diósgyőr ezúttal sem tudta, mit kezdjen egy ilyen ellenféllel szemben, és mivel most nem voltak egyéni villanások, mint például legutóbb a Győr ellen, pont nélkül maradtak a piros-fehérek.



Nyíregyháza SFC – Diósgyőri VTK1–0 (0–0)



Balmazújváros, 1000 néző. V.: Takács T. (Medovarszki, Belicza).



Nyíregyháza SFC: Fejér – Szokol, Papucsek, Gengeliczki, Debreczeni – Márkus, Sigér (Szabó B., 91.) – Vass, Zamostny, Kovács Á. (Pócsik, 66.) – Novák (Banyoi, 80.). Edző: Balogh Zoltán.



Diósgyőri VTK: Danilovic – Szűcs K. (Bertus, 79.), Szatmári, Belényesi – Németh M. (Eperjesi, 36.), Molnár G., Lucas, Oláh B. (Zsolnai, 79.), Keller (Jurek, 36.) – Eppel (Horváth Z., 62.), Könyves. Vezetőedző: Kondás Elemér.



Sárga lap: Sigér (53.), Vass (92.), ill. Németh M. (25.).



Gólszerző: Kovács Á. (50.).



Jók: Fejér, Szokol, Papucsek, Gengeliczki, ill. Szatmári, Lucas.



Balogh Zoltán: – Boldogok vagyunk, hogy az ősi riválist sikerült legyőznünk. Az első félidőben kiválóan futballoztunk, a második elején pedig szép gólt szereztünk. Utána nagyon fegyelmezetten fociztunk, és csapatként játszva arattuk győzelmünket.



Kondás Elemér: – Küzdelmes első félidőt játszottunk, amelyben kényszerű cserét is végre kellett hajtanunk. A második játékrészt jól kezdtük, kapufát értünk el, majd egy elkerülhető gólt kaptunk. Utána nyomás alá helyeztük ellenfelünket, de nem tudtunk olyan helyzeteket kialakítani, amikkel egyenlíthettünk volna. Egy-két szituációt nem úgy ítéltek meg a pályán, ahogy kellett volna, de ezzel nem tudunk mit kezdeni.



(A borítóképen: A nyíregyháziak nyerték a küzdelmes meccset)