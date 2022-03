A Diósgyőri VTK labdarúgócsapata ezen a héten vasárnap 14.00-tól játszik bajnoki meccset, Budapesten, az NB II. 29. fordulója keretében, a III. Kerületi TVE vendégeként. A piros-fehérek két hete még az élen álltak a tabellán, és 8 pont előnyük volt a 3. helyezett, nem feljutó helyen álló csapattal szemben, de mivel egymás után kétszer vereséget szenvedtek, a 2. helyre csúsztak vissza, és a „dobogó 3. fokán álló” Kecskeméti TE-vel szembeni fórjuk 4 egységnyire csökkent. A DVTK múlt hét végi veresége több szempontból is meglepő volt, hiszen ez volt az első hazai kudarc, ráadásul négy gólt is kapott, ami szintén egyedülálló a mostani évad tekintetében.

Arról, hogy mik voltak a tanulságai a Békéscsaba elleni meccsnek, mi volt az, ami nem működött, a diósgyőriek szakvezetőjét kérdeztük.

– A csapat olyan gólokat kapott, amilyeneket nem szabad, gyakorlatilag négyszer jött el az ellenfelünk a kapunkig, és ebből négy gólt rúgott. A támadójátékunk működött, rengeteget voltunk az ellenfelünk kapuja előtt, nyerhettünk volna akár 8–4-re is, de sajnos 4–3-ra kikaptunk, mert – főleg védekezésben – dekoncentráltak voltunk ezen a találkozón, nem voltunk elég agresszívek, és elveszítettük a párharcokat – mondta Kondás Elemér, akinek felvetettük, hogy sok védőjátékosára nem számíthatott ezen a meccsen, és arról érdeklődtünk, hogy miként állnak most ezen a téren. – A helyzet nem lett jobb. Jelen állás szerint hat játékosra nem tudunk számítani a védelemből, ebből négyen ballábasak. Bokros február óta sérült, Bárdos térde az ETO elleni meccsen sérült meg, Keller combizomsérülést szenvedett a Nyíregyháza elleni bajnokin, Belényesi és Szatmári pedig megbetegedtek. Csatári már visszatért, és a korábban maródiak közül Hegedűs J. és Szeles is edzettek már a csapattal, de egyelőre közülük csak utóbbi bevethető. Sajnos, a támadóink közül sem egészséges mindenki, de bízom benne, hogy szombat estig változik a helyzet. Ebben a pillanatban még nem tudom, hogy milyen összeállításban fogunk pályára lépni a III. Kerület ellen. Ez nem panaszkodás, ezek a tények, így kell megoldanunk a ránk váró feladatot. Szűk családi körben utazunk majd Budapestre.



Veszélyes



Az edzőnek felvetettük, hogy javítani, nyerni kellene, és az őszi III. Kerület ellen ez nem lett volna akkora kihívás, mint a tavaszival szemben...

– Otthon és idegenben is veszélyes csapat a III. Kerület, mint minden együttesnek, neki is vannak nagyon jó labdarúgói. Barczit és Egerszegit a DVTK szurkolói is jól ismerhetik, de említhetném Remilit, Fejest, Kulcsárt vagy a házi góllövőlistájukat 9 góllal vezető Borvetőt is. A célunk a sok hiányzónk ellenére is egyértelmű. Gyűjtögetnünk kell a pontokat ezen a mérkőzésen is – mondta Kondás Elemér, aki arra a kérdésre, hogy mivel, milyen erényekkel lehet visszatalálni a régi útra, a következőket válaszolta: – A Békéscsaba ellen is csillogtatott olyan erényeket a csapat, amelyekkel meg kell tudni nyerni egy mérkőzést. Amikor sikeresek voltunk, akkor masszív volt a védőjátékunk, sajnos meghatározó embereink estek ki, és ez meg is látszik a csapat védekezésén.



Várható kezdő



A DVTK várható kezdőcsapata: Danilovic (Póser) – Eperjesi, Karan, Szeles, Polgár (Szűcs K.) – Molnár G., Lucas, Oláh B., Zsolnai – Kocsis, Könyves.



(A borítóképen: Kondás Elemér vezetőedző)