A női kosárlabda NB I.-ben a múlt hét végén megkezdődött a rájátszás. Az alapszakasz első nyolc helyén végzett együttesek a két nyert meccsig tartó negyeddöntőket vívják. Ennek során a Diósgyőri VTK csapata négy napja az UNI Győr Mély-Út elleni idegenbeli, 77–73-as sikerével előnyre tett szert, és amennyiben a szerdán 18.30-kor a DVTK Arénában sorra kerülő összecsapáson is győzni tud, akkor bejut a négy közé. Ha viszont kikapnak, akkor szombaton a Rába-parti városban dől el, hogy ki jut be az elődöntőbe.

– Azt gondolom, hogy nagyon egységesek és eltökéltek voltunk – válaszolta Völgyi Péter, a DVTK női kosárlabdacsapatának vezetőedzője arra a kérdésre, hogy minek köszönhetik a bravúros győzelmet, majd így folytatta: – Továbbá az is kellett a sikerhez, hogy a sorsdöntő pillanatokban mi tudjunk extra kosarakat dobni. Ezek mellett voltak olyan taktikai húzásaink, amelyeket fegyelmezetten végrehajtottak a lányok, több alkalommal is fontos labdákat tudtunk megvédeni. Az biztos, hogy nagyon kerek volt ez a meccs, a mi szempontunkból.

Arra a kérdésünkre, hogy melyek voltak a sorsdöntő pillanatok a meccsen, a piros-fehérek vezetőedzője azt válaszolta, hogy amikor a negyedik negyedben döntetlen állásnál Bernáth után Jovanovic is triplát szerzett, valamint amikor Kiss A. egy kimaradt dobás után az ellenfél palánkja alatt szerzett labdát, és ebből faultos kosárral három pontot tett hozzá addigi terméséhez. Mert ennek köszönhetően nem 64–69 maradt az állás, és a győriek próbálkozhattak a felzárkózással, hanem 64–72-re módosult az eredmény.

Azt is felvetettük a szakvezetőnek, hogy a szombati meccs előtt azt mondta, hogy akkor lehetnek győzelmi esélyeik, ha 2-3 jó egyéni teljesítmény is lesz Győrben.

– Volt is – jelentette ki Völgyi Péter. – Greent elbizonytalanították az ellene befújt faultok, és emiatt nem tudta azt hozni, amit tud, de attól csapat egy csapat, hogy volt, aki át tudta venni a szerepét. Kiss A. jól állt bele a meccsbe, domináns teljesítményt tudott nyújtani, kiválóan tudta pótolni Greent. De nemcsak ő, hanem Bernáth, Jovanovic is jól játszottak, és persze Kányási is. Kuster sem okozott csalódást, de nála előfordultak olyan játékhelyzetek, amelyekben még nem tudta a jó megoldást, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen ő még nagyon újnak számít, csak három hete van velünk.

A szurkolótábor is

A DVTK-nak a múlt szombati a harmadik győzelme volt ebben az évadban a Győr ellen, és az alapján akár úgy is tűnhetne, hogy a mostani, negyedik összecsapás eredményének kimenetele nem lehet kérdéses.

– Ez abszolút nem így van – nyomatékosította Völgyi Péter. – A rájátszásnak speciális lélektana van, egy meccs után azonnal le kell vonni a tanulságokat, és nem szabad továbbvinni sem a győzelem, sem a vereség élményét, tovább kell lépni, és nulla állapotból kell közelíteni az újabb csatához. A Győr az első meccsbe 1-2 új variációt beletett, ahogy mi is, és most mindkét félnek egy kicsit újítania, változtatnia kell. A szombati nagyon nagy taktikai csata volt, és ilyen lesz a mostani mérkőzés is. Szoros mérkőzésre számítok ezúttal is, és azon leszünk, hogy hazai pályán meglegyen az esély arra, hogy lezárhassuk a párharcot. Ebben nagy segítségünkre lehet a szurkolótáborunk. Reméljük, nagy energiát kapunk a lelátóról, és bízunk benne, hogy közösen egy újabb mérföldkőhöz érkezünk a mai meccs végén.

További eredmény

A női kosárlabda NB I. rájátszásában a negyeddöntők közül eddig egy párharcban játszották le az első meccset: NKA Universitas Pécsi EAC – Ludovika-FCSM Csata 81–50 (20–20, 22–6, 20–11, 19–13).

