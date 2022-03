A férfi röplabda Extraliga rájátszásában, a negyeddöntő három nyert meccséig tartó csatájában, a GreenPlan-VRC Kazincbarcika csapata szerda este harmadszor mérkőzött meg a fővárosi Kistext gárdájával. Mivel az első két találkozót, a múlt csütörtöki barcikait, és a vasárnapi budapestit egyaránt 3:0-ra az észak-borsodiak nyerték, számukra az elődöntőbe jutás kiharcolása volt a tét ezen az estén.

A vendégcsapat kerete a hat nappal ezelőtti, első meccshez képest négy fővel csökkent, Erki, Bokor, Bán és Török sem utazott el szerdán Barcikára. Igaz, közülük az első három már a vasárnapi második meccsre sem volt nevezve, és mindössze kilencen melegítettek vendég­oldalon, a felek harmadik mérkőzése előtt.

Mindkét csapat sokat hibázott a mérkőzés elején, de a fővárosiak többet, támadásban és nyitásban. Utóbbiban a Vegyész sem akart lemaradni, a 12. labdamenetben ők is összehozták a második rossz szervájukat (8–4). Nem igazán érezték a pályát a csapatok, de mindettől függetlenül a hazaiak magabiztos előnyre tettek szert, Ciupa vezérletével. 12–6-nál kértek időt a fővárosiak, majd nem sokkal később cserével próbálták felhozni magukat. Ez valamennyire sikerült nekik, 15–7 után, amikor Gönczi állt a nyitóhelyre, zsinórban négy labdamenetet hoztak, emiatt a VRCK kért időt. Ez nem igazán használt, így amikor két pontra felzárkózott a Kistext, másodszor is szünetért folyamodott Toronyai edző (17–15). A budapestiek váratlanul fellángoló, picit jó játékukkal izgalmassá tették a meccset (23–22), de a végjátékban Moraes a vendégek időkérése előtt és után is pontot csinált (25–22).

Blázsovics pontjai

A második játszma elején Páeznek „megtetszett” a nyitóhely, egy ászt is bemutatott innen (3–0), aztán Ciupa is összehozott itt szép dolgokat (5–2), majd Blázsovics kezdett éledni, mindezek miatt időt kért a Kistext (8–3). Alig telt el egy kis idő, újra kellett a szünet a vendégeknek, Bibók ásza után (12–4). Nagyon jól haladt, szaladt a VRCK, meglett a közte tíz (14–4), és „a többiek is játszhassanak” szellemében ismét pályára került Árva és Csizmadia, majd 19–9 után Péter B. először, hogy a remeklő Ciupa egy picit pihenhessen. Árva villant kettőt, a szettet pedig egy rossz vendégnyitás zárta le (25–13).

A harmadik játékrész elején nem tudott ellépni ellenfelétől a Vegyész (4–4), aztán néhány jó sánccal és Bibók pontjaival változott a helyzet, ami időkérést váltott ki a fekete mezes látogatóknál (10–6). Ennek az eredményéről sokat elmond, hogy Ciupa sokadik jó szélső ütése után, 14–8-nál újra kellett a szünet a Kistextnek. 15–11-nél Toronyai edző is bemutatta a T betűt, ami után megtáltosodtak a hazaiak, a nagy kedvvel és jól játszó Blázsovics ászaival meg sem álltak a közte tízig (23–13). A meccset Péter B. szélső ütése zárta le (25–16), ez a találat a barcikaiak elődöntőbe jutását jelentette.

GreenPlan-VRC Kazincbarcika vs. Kistext 3:0 (22, 13, 16)

Kazincbarcika, zárt ajtók mögött. V.: Halász, Jámbor (Csizmarik, Villás).

GreenPlan-VRC Kazincbarcika: MORAES 8, Páez 2, BLÁZSOVICS 18, Bibók 8, Péter M. 3, CIUPA 11. Csere: Dudás (liberó), Árva 2, Csizmadia, Péter B. 1, Budai (liberó), Szabó D. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Kistext: Makarov 7, Szabó M. 2, De Bairros 7, Gönczi 5, Óhidi 2, Reffatti 8. Csere: Lassu (liberó), Kalmár 2, Kocsondi 1. Vezetőedző: Bunda Olivér.

Toronyai Miklós: – Nagyon jól kezdtük a meccset, szinte ugyanúgy, ahogy a második mérkőzést Budapesten. Teljes mértékben kézben tartottuk az összecsapást, örülök, hogy mindenkinek játéklehetőséget tudtam adni, a két sérült, Juhász P.-t és De Prá kivételével. Gratulálok a csapatnak, készülünk a folytatásra. Köszönjük a bowlingteremből értünk szorítóknak, hogy a közelünkben voltak, találkozunk az elődöntőben.

Bunda Olivér: – A Barcika sokkal előrébb tart, mint mi. Gratulálok a győzelmükhöz, sok sikert kívánok nekik az elődöntőben. Úgy vélem, hogy esélyesek a fináléba kerülésre.

A három nyert meccsig tartó párharc végeredménye: 3–0, a GreenPlan-VRC Kazincbarcika javára.

(A borítóképen: Három sikeres meccs után készülhetnek az elődöntőre)