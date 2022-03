Haladás Viktória vs. Diósgyőri VTK (Szombathely, szerda 17.00)

Bém Gábor, a DVTK edzője: – Ahogy a sorsolás után is említettem, számunkra ez lesz az év egyik legfontosabb meccse. Nagyon fontos a jó rajt, ezért természetesen győzni akarunk. Tovább kell jutnunk, mert a kupadöntő a célunk, de nem lesz könnyű dolgunk. Sőt, rögtön utána jön két tévés meccsünk, az MTK ellen idegenben, és az FTC ellen itthon a stadionban. A mi filozófiánk szerint mindenhol nyerni akarunk, itthon és idegenben egyaránt. Így lesz ez Szombathelyen és a két fővárosi csapat ellen is.

Kazincbarcikai SC vs. Soroksár SC (Kazincbarcika, szerda 18.00)

Boros László, a KBSC vezetőedzője: – Tavaly a legjobb 16 között estünk ki a kupában, ezúttal bekerültünk a 8 közé, köszönhetően annak, hogy három fordulót sikeresen vettünk. Több játékos is felkerült a felnőttkeretbe az utánpótlásból, ezért mondhatnám, hogy meglepetés a szereplésünk, de talán annyira mégsem, ugyanis tisztában vagyok a lányok tudásával, képességeivel. Mi NB II.-esek vagyunk, a Soroksár egy osztállyal feljebb, az NB I.-ben játszik, de ugyanúgy készültünk ellenük is, mint más csapat ellen. A saját játékunkat szeretnénk játszani, tudjuk, hogy nem mi vagyunk ennek a párharcnak az esélyesei. Ugyanakkor mint minden meccsen, így most is úgy megyünk fel a pályára, hogy szeretnénk kihozni magunkból a maximumot, hogy ez szerdán mire lesz elég, majd kiderül.