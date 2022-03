A megállapodást a finn fővárosban a napokban írta alá Egri István, az akadémia ügyvezető igazgatója, Tom Nybondas, az IFK ügyvezetője és Arttu Luttinen, a Hockey Base szakmai igazgatója.

Egyedülálló

– A szerződés nagy jelentőségű az akadémiánk és a magyar jégkorong számára is – mondta Egri István. – A honi berkekben egyedülálló módon, háromoldalú kooperáció keretében az európai hoki legfelsőbb szintjein lévő partnereink tapasztalatait kiaknázva fejlődhetnek tovább a DVTK játékosai és szakemberei. A kontraktus lehetőséget ad számunkra sportolóink és trénereink finnországi képzésére, edzőtáborozásra, egyéni fejlesztésre, nyári felkészülésre, szezon közbeni tanácskozásokra és találkozókra is. Az elmúlt hónapokban folyamatosan egyeztettünk partnereinkkel, és terveink szerint már a közeljövőben a részletekről is beszámolhatok a műfaj kedvelőinek.

Jó tudni

A Helsingin IFK Finnország legrégebbi, 1897-ben alapított multisportklubja. A klub legnépszerűbb szakosztálya a jégkorong, továbbá atlétika, bandy, bowling, e-sport, kézilabda és labdarúgás is űzhető a színeiben. A felnőtt jégkorongcsapat hétszer nyerte meg hazája bajnokságát, és rendszeres szereplője a Bajnokok Ligája sorozatnak. Mérkőzéseit a több mint nyolcezer szurkoló befogadására alkalmas csarnokban játssza, ezzel a finn élvonal legmagasabb átlagnézőszámával rendelkezik. Most építik az új komplexumukat, amely hamarosan elkészül.

(A borítóképen: Az aláírás után Tom Nybondas, Arttu Luttinen és Egri István)