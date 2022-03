A portugáliai sártenger után ideálisabb körülményekben reménykedett az 56. Azores Rallyen Herczig Norbert és Igor Bacigál, de ezzel nem voltak egyedül, a teljes ERC mezőny egy élvezetes murvás futamot szeretett volna. A teszten és a pályabejáráson még minden jól alakult, sikerült elvégezni a tervezett programot, és az itiner írás is jól sikerült. A baljós előjel egyedül a meteorológiai előrejelzés volt, esőt mondtak péntekről-szombatra.

Rögtön elmaradt

- Úgy kezdődött, hogy az első gyorsasági elmaradt a hatalmas esőzések miatt, ugyanis elmosta a pályát a lezúduló víz – tekintett vissza az eseményekre Herczig Norbert. - Így rögtön egy 24 kilométeres szakasszal rajtoltunk, ahol nem csak az eső, hanem a köd is megnehezítette a dolgunkat. Sőt nem is köd volt ez, hanem sokszor a felhőkben autóztunk. Mindenképp célba akartunk érni, így ezen a napon igyekeztünk megtalálni az optimumot a tempó és a biztonságos versenyzés között.

Az első napot a 12. helyen zárta a ŠKODA Rally Team MRF Tyres Hungaria párosa. A második napra szokás szerint előrelépést terveztek, de a megszokott taktika most csak részben működött, mert valami hiányzott. A szükséges plusz a beállításokban rejtőzött.

Csak előre

- Rengeteg kombinációt kipróbáltunk teszten, és úgy fejeztük be a munkát, hogy éreztük az előrelépést – folytatta Herczig Norbert. - Az Azores Rallyen más abroncsokkal mentünk, mint az előző versenyen, és nagyon hamar láttuk, hogy még ez jó lesz, de még mindig hiányzik valami. Rengeteget mentünk keresztben, minden gázadásnál úszott az autó, ami látványos volt, de nem gyors. A nagyobb időkülönbségek ennek köszönhetők. A kigyorsításoknál sokakat veszítettünk. Sajnos csak a verseny végére körvonalazódott a megoldás. A következő murvás versenyre viszont már tudjuk, hogyan kell beállítanunk a ŠKODA Fabia Rally2 evo-t.

Nyaraló magyarok

A nehézségek ellenére vasárnap négy helyet lépett előre Norbi és Igor, így második MRF abroncsokkal futott versenyükön nagyon értékes pontokat szereztek. A 11 bajnoki pont sokat érhet majd az év végi elszámolásnál. Ennél is fontosabb, hogy Norbi végre érzi az előrelépést.

- Ezen a futamon nagyon jól működött a kommunikáció Igor és közöttem. A gyorsaságik végén pedig jó volt az érzés a tempóval kapcsolatban is. Már tudjuk, hogy kialakult különbségek nagy része az autó beállításában van, amit igyekszünk orvosolni. Megható volt, hogy ismét találkoztunk magyarokkal. A szervizparkban ott nyaraló honfitársaink jöttek oda hozzánk, és a pályák szélén is többször láttuk a nemzeti színű zászlót. Nem tudjuk elégszer megköszönni a szurkolást, remélem az idei első magyar Eb pontokkal meg tudtuk hálálni ezt a szurkolói támogatást. Haladunk tovább az úton, a Kanári-szigeteken aszfaltos versennyel folytatjuk – fejezte be a korábbi négyszeres magyar bajnok ralis.

A Rally Európa-bajnokság versenyei 2022-ben:

2022. 03. 12-13. Rally Serras de Fafe e Felgueiras

2022. 03. 26-27. Azores Rally

2022. 05. 13-14. Rally Islas Canarias

2022. 06. 11-12. Rally Poland

2022. 07. 02-03. Rally Liepaja

2022. 07. 23-24. Rally di Roma Capitale

2022. 08. 27-28. Barum Czech Rally Zlín

A nyolcadik verseny később kerül bejelentésre.