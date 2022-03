Vasárnap délután hazai pályán, a miskolci városi sportcsarnokban játszotta a női futsal Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóját a Miskolci Vénusz együttese. Volodimir Kolok edző csapata az első, január 9-én Kistarcsán megrendezett összecsapáson 3–2-re nyert, így kedvező helyzetben várta a második felvonást. Az Újpest a hét végén kétgólos előnybe került az első félidőben, amelynek vége előtt Visnyánszki szépített (1–2). A második játékrészben Varga N. egyenlített, aztán Tóth B., majd a 35. percben Sallai öngólja már 2–4-et jelentett. A házigazda azonban nagyot harcolt a hajrában, Szunyogh és Varga N. is gólt lőtt, amik összesítésben már a miskolciak továbbjutását jelentették.



– Az Újpest elleni idegenbeli mérkőzésen sikerült győznünk, így vasárnap elegendő volt számunkra a döntetlen is – mondta Volodimir Kolok. – Természetesen minden meccsen győzni akarunk, de most egy kicsit tompábban játszottunk, és az ellenfelünk is nagyon megnehezítette a dolgunkat. Hiszen egy jó csapatról beszélünk, amely az NB II. Nyugati csoportjában szerepel, ahol mindössze háromszor kapott ki. A második félidő második felére sajnos újra kétgólos hátrányba kerültünk, azonban nagy akarással és pontos játékkal sikerült az utolsó percben egalizálnunk. A 3–4-es állás még az Újpestnek lett volna megfelelő, az idegenben rúgott több gól miatt, viszont 40 másodperccel a befejezés előtt szépen végigvittünk egy akciót. Varga Noémi lőtte a negyedik találatunkat, érthetően nagyon örültünk ennek, hogy megvalósították a lányok az álmukat, és ­bekerültek a legjobb négy közé.



Élni kellett vele



Juhász Viktor klubelnök így látta a történteket.