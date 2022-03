A női kosárlabda NB I. 13. fordulójából elhalasztott meccset pótoltak tegnap este a DVTK Arénában. A Diósgyőri VTK – UNI Győr Mély-Út bajnokit eredetileg február 2-án játszották volna, de akkor a diósgyőri csapatot sújtó koronavírus-fertőzés miatt nem kerülhetett sor a találkozóra.



Visszavették



A halasztott rangadó elején taktikus, nyugodt játékkal rukkolt elő mindkét csapat, és az első négy percben egyik fél sem tudott egykosárnyinál nagyobb előnyhöz jutni (6–6). Aztán amikor néhány másodpercen belül Mompremier centergólja után Török a triplavonal mögül talált be, a hazaiak edzője időt kért (6– 11). A visszatérés után elsősorban a lepattanó labdák összeszedésében javult fel a DVTK, és miután Aho és Kányási is a gyűrűbe talált, a győriek időkérése miatt szakadt meg a játék (10–11). A fehér mezes hazaiak a 8. percben Kiss A. faultos kosarával vették vissza a vezetést (15–13), 2–0 után volt ismét náluk az előny. A negyed is egy faultos, 2+1-es találattal zárult, ami Aho nevéhez fűződik (20–16).

A második negyedben Kiss A. palánk alólija után tutinak tűnő hazai dobások perdültek ki a gyűrűből, úgyhogy hiába védekezett közben jól a Diósgyőr, nem tudott ellépni. Aztán 22–18 után csak megdöccent a DVTK szekere, Vorpahl tolt rajta két centit, majd Green következett, két duplával. Mivel ezzel tíz pontra nőtt a piros-fehérek előnye, a győrieknek kellett a pauza (28–18). Sokkal jobbak nem lettek a vendégek, de a hármasokat azért eredményesebben dobták, mint a hazaiak, akik részéről a 19. percben, Jovanovic révén esett az első, a tizedik kísérletből (35–25). A tízes különbséget a hosszú szünet előtt Canada büntetői csökkentették (35–27).



Green, Jovanovic



A harmadik játékrész elején a vendégek triplakísérlete kimaradt, a Diósgyőré bement, aztán a Győré is. Majd jött Mompremier centerezése, utána pedig Dubei hármasa (38– 35). Mivel a DVTK támadásban meglehetősen tanácstalan volt, a negyed közepén Völgyi Péter edző időt kért, 39–37-es állásnál. A visszatérés után Canada vízszintesen zuhanva a parketta felé is eredményes tudott lenni, ezzel hosszú idő után ismét egál állt az eredményjelzőn (39–39). A nagy csatában egymáshoz ragadtak a csapatok, Vorpahl büntetői után jött egy kis szusszanás a végjáték előtt (47–45).