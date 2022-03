A női kosárlabda NB I.-ben vasárnap este befejeződött a rájátszás első köre, a két nyert meccsig tartó negyeddöntőkben egyik párharcban sem volt szükség három mérkőzésre. Három csatából az alapszakaszban előkelőbb pozícióban végzett együttes került be a négybe, egyedüli kivételt a DVTK jelent, amely 5. helyezettként a 22. forduló után a 4. helyet elcsípő UNI Győr Mély-Út együttesét búcsúztatta. Ennek köszönhetően a piros-fehérek az elődöntőben a bajnoki címvédő Sopron Basket ellen küzdhetnek. A rájátszás második körében szintén két nyert mérkőzésig tartanak a csaták, és a Diósgyőr és a Sopron már kedd este, 18.00-tól, a nyugat-magyarországi városban megkezdi a viadalt. Elsősorban azért, mert az alapszakaszgyőztesnek a jövő hét végén nemzetközi kupakötelezettsége lesz, a legrangosabb kontinentális kupasorozatban, az Euroligában, a négyes döntőben játszanak meccseket a törökországi Isztambulban.

– Kétségtelen, hogy a Sopronnak a jövő hét végén nemzetközi kupakötelezettsége lesz, de nem csak emiatt játszunk most, nekünk is sokkal jobb, hogy nem kell három hetet várni a bajnoki elődöntőre – mondta Völgyi Péter, a DVTK női kosárlabdacsapatának vezetőedzője, majd így folytatta: – Ugyanis a bajnokságnak ebben a szakaszában a lányok fel vannak pörögve, nincs sok hátra az évadból, és ilyenkor, ha jön egy szünet, nehéz szinten tartani a motivációt. Ha a soproniak Euroliga Final Fourja után kezdünk, az sok leállást jelentett volna, edzőmeccseket kellett volna szervezni, az nem lett volna egyszerű helyzet. Meglátásom szerint a Győr elleni mérkőzéseken lendületbe kerültünk. Nagyon erős csapatot sikerült legyőzni a negyeddöntőben, és ezek a csaták további megerősítései voltak a Magyar Kupában és az alapszakasz hajrájában lejátszott meccseknek, illetve az ezeken szerzett tanulságok felhasználásának.

Három nap

Völgyi Péter elmondása szerint három nap felkészülés elegendő volt, mert azok után, hogy a Győrt elbúcsúztatták, két nap pihenőt kaptak a csapat tagjai. Tegnap délután pedig buszra szálltak, és elindultak a keddi meccs helyszínére.

– A Sopron ellen a cél az, hogy próbáljuk kihozni magunkból a maximumot – válaszolta arra a kérdésre a diósgyőri szakvezető, mit szeretne viszontlátni a mostani találkozón. – Azzal tisztában vagyunk, hogy ha a Sopron jó külsődobó-szériát kap el, akkor nincs Magyarországon olyan csapat, amelyik meg tudja őket fogni, de akkor sem esnek kétségbe, ha kívülről nem megy nekik, hiszen két olyan klasszis centerük van, mint Határ és Dolson. Utóbbi beépítésével nagyot erősödött a bajnoki címvédő. És ha már a beépítésnél tartunk: azt nagyon bánom, hogy nálunk Kuster nem érkezett meg 2-3 héttel korábban, mert akkor egy kicsit jobban tudnánk az ő egyéni képességeit használni. Persze a rotációban így is nagy segítség az ő jelenléte.

A piros-fehérek szakvezetőjének felvetettük, hogy a Győr elleni negyeddöntő második meccsét, az utolsó játékrészben mutatott Kiss Angelika-show-val sikerült megnyerniük.

– Angiban is benne van, hogy meccseket döntsön el – jelentette ki Völgyi Péter, majd így folytatta: – Azt a mérkőzést nem jól kezdtük, nem voltunk ritmusban, a Győr pedig extrát játszott az elején. És kétségtelen, hogy az utolsó játékrészben Kiss Angelika játéka volt az a plusz, ami nagyban hozzá­segített minket a győzelemhez. Örömteli, amikor saját nevelésű játékos tudja ezt hozni. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy voltak olyan teljesítmények, amelyek annyira nem kimutathatóak, de ezek a kulimunkák is kellettek ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Bízom benne, hogy csapatszinten ilyen ­elánnal, kohézióval folytatjuk a bajnokságot, és hogy a következő meccseken is élesek, sikerre éhesek, motiváltak leszünk. Mert szeretnénk éremmel zárni az évadot.

Völgyi Péternek felvetettük, hogy Budán kutyavásár egyszer már volt, a miskolci Magyar Kupa-döntőben – amikor legyőzték mostani ellenfelüket –, és nem sok jele van annak, hogy a Sopron még egyszer jelen lenne hasonlón, ezt támasztotta alá az alapszakasz hajrájában, a két csapat soproni bajnokiján a címvédő által az első negyedben mutatott erődemonstráció, ami után 27 ponttal állt jobban a sárga-zöld együttes.

– Az biztos, hogy a Sopron az esélyesebb ebben a párharcban – mondta a diósgyőri edző. – Azon leszünk, hogy az első perctől az utolsóig küzdjenek a lányok. Próbálunk meglepetést okozni, ahogy azt tettük a kupadöntőben. Igaz, hogy tisztes pofont kaptunk, amikor legutóbb Sopronban jártunk. Nem élveztük egyetlen percét sem annak a meccsnek. De tudjuk, hogy mik voltak a hibák, amik miatt kegyetlenül megbüntetett minket a Sopron, és ezeket szeretnénk most elkerülni. Iszonyatosan fegyelmezettnek kell lenni ahhoz, hogy szoros meccset játszhassunk, a csapatvédekezés mellett arra is szükség van, hogy támadásban is legyen olyan extra produkció, ami húzza a csapatot.

Női NB I., rájátszás, a negyeddöntők

Sopron Basket – TFSE-MTK 95–34, TFSE–MTK – Sopron Basket 45–93. A négy közé jutott: a Sopron Basket, 2–0-val.

AKSC Szekszárd – Vasas Akadémia 89–71, Vasas Akadémia – AKSC Szekszárd 55–88. A négy közé jutott: az AKSC Szekszárd, 2–0-val.

NKA Universitas Pécsi EAC – Ludovika-FCSM Csata 81–50, Ludovika-FCSM Csata – NKA Universitas Pécsi EAC 58–84. A négy közé jutott: az NKA Universitas Pécsi EAC, 2–0-val.

UNI Győr Mély-Út – Diósgyőri VTK 73–77, Diósgyőri VTK – UNI Győr Mély-Út 75–63. A négy közé jutott: a Diósgyőri VTK, 2–0-val.

Az elődöntő menetrendje

1. mérkőzés, március 29. (kedd), 18.00: Sopron Basket – DVTK

2. mérkőzés, április 1. (péntek), 18.30: DVTK – Sopron Basket

3. mérkőzés, április 4. (hétfő), 18.00: Sopron Basket – DVTK (ha szükséges)

(A borítóképen: Jovanovic a soproniak gyűrűjében)