Diósgyőri VTK tartalék – Termálfürdő FC Tiszaújváros 2–4 (1–2)



DVTK Edzőközpont, 100 néző. V: Muhari.



DVTK tartalék: Bánhegyi - Orosz D. (Bencsík), Ivánka, Mrva, Nagy Á., Jónyer (Girdán), Tóth B., Illés B. (Molnár R.), Benkő P. (Sós M.), Korbély, Oláh B. Vezetőedző: Zsivoczky Gyula.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg P. (Galambvári) - Bocsi, Mahalek, Géringer, Gelsi, Pap Zs., Bussy (Gönczi), Vitelki B. (Nagy D.), Bartusz (Molnár M.), Lőrincz P., Gottfried (Benke N.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

G.: Korbély (2, mindkettő 11-esből, ill. Vitelki B., Bartusz, Orosz D. (öngól), Nagy D. Jók: Korbély, ill. Vitelki B., Bartusz, Nagy D.

Zsivoczky Gyula: – Hét közben rengeteget gyakoroljuk, mégis rendkívül hibapontos a védekezésünk. Így volt ez most is, mert az ellenfél nem kidolgozott helyzetek után talált be, hanem a megingásainkat használta ki. Hétről hétre saját magunkat verjük meg. Eddig mindig pozitívan álltam a dolgokhoz, most viszont mérges vagyok és elkeseredett. Innentől kezdve nem lehet más célunk, mint hogy megszilárdítsuk a helyünket ebben a bajnokságban. Természetesen mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy eredményesek legyünk a következő hetekben. Gratulálok a Tiszaújvárosnak a győzelemhez.



Vitelki Zoltán: – Nagyon készültünk erre a mérkőzésre, mert legutóbb hazai pályán kikaptunk a kiesés ellen menekülő Salgótarjántól, ami mély nyomot hagyott mindenkiben. Ezúttal viszont fegyelmezetten, jól futballoztunk, még akkor is, ha a pálya talaja nem tette lehetővé a folyamatos játékot. A csapat nagy melót tett bele ebbe a találkozóba, amit teljesen megérdemelten nyertünk meg. Úgy is, hogy az ellenfél két tizenegyest lőhetett, emellett azonban komoly lehetősége nem volt a Diósgyőrnek.



Tállya KSE – Békéscsaba 1912 Előre 1–5 (0–3)



Tállya, 100 néző. V.: Nagy A.



Tállya: Kosztyu – Tóth Sz., Mező, Demkó (Bucsák), Nyitrai, Kovács N., Kiss B., Varga K., Szegedi (Varga J.), Baranyi, Bihari. Vezetőedző: Lasztóczi Péter.

Békéscsaba: Tóth A. – Czvalinga (Sipaki), Kasik (Korógyi), Pap (Cservenák), Farkas B., Oláh Á., Bónus, Szabó Cs., Szabó Zs. (Farkas Á.), Zelik (Mágocsi), Varga T. Edző: Brlázs István Gábor.

G.: Kovács N., ill. Szabó Zs. (2), Pap, Kasik, Varga T. (11-esből). Kiállítva: Varga J. (84.). Jók: senki, ill. az egész csapat.



Lasztóczi Péter: – Gratulálok az ellenfélnek.



Brlázs István Gábor: – Remek első fél­idő után kicsit kényelmessé váltunk, de a győzelmünk megérdemelt.



Hidasnémeti VSC – Kisvárda MG tartalék 2–2 (1–1)



Hidasnémeti, 200 néző. V.: Kovács T.



Hidasnémeti: Málik – Illés R., Póti, Takács P., Tóth D. (Magyar), Molnár M. (Holló), Földi, Markovics, Zsiga M., Bartha (Menougong), Zavodni (Tucsa). Edző: Jozef Majoros.

Kisvárda tartalék: Hotra – Hej, Králik P., Perevuznik, Sikorszki, Bíró R., Szőr, Simon M. (Szentes D.), Kirjuhin (Kotroczó), Heles (Avetiszjan), Bokor M. Edző: Kocsis János.

G.: Zsiga M., Takács P. (11-esből), ill. Bokor, Szentes. Jók: Takács P., Illés, Földi, Zsiga M., ill. Hej, Hotra.



Jozef Majoros: – A 2–2-es eredmény reális eredmény. Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk egy nagyon jó mérkőzést. Ha egy picit tovább tart a meccs, talán meg is nyerhettük volna.



Kocsis János: – Mind a két félidő első 30 percében azt csináltuk, amit gyakoroltunk hét közben. Fiatalok vagyunk, ezért most a saját magunk kárán kell, hogy tanuljunk. Mert egy elkerülhető büntetőből kaptuk az egyenlítő gólt.



Putnok FC – BKV Előre 0–1 (0–1)



Putnok, 150 néző. V.: Nazsa.



Putnok: Cserepka – Sághy, Petrecsko (Csutora), Katona B., Buda, Szics, Laczkó K. (Nádimov), Dobrovolszki, Gellén, Juhos (Dlehány), Sramkó (Riznicsenkó). Edző: Szala Ákos.

BKV Előre: Horváth G. – Kubó, Girán, Szabó N., Forgács, Ferkó, Csanálosi (Jáger), Busai, Tóth Sz. (Gyurkó), Mile, Szabó Á. (Kiss D.). Edző: Albert Flórián.

G.: Busai. Kiállítva: Busai (63.). Jók: senki, ill. Kubó, Tóth Sz., Szabó N., Forgács.



Szala Ákos: – Egy gyenge színvonalú mérkőzésen szenvedtünk vereséget. Mindent elmond a meccsről, hogy egyik kapusnak sem kellett védenie a 90 perc alatt. Egy peches gól döntött, hiányzott a kreativitás és a vagányság a pályáról, nem játszottunk jól.



Albert Flórián: – Nagyon nehéz mérkőzésen nagyon stabil teljesítményt nyújtottunk. Úgy érzem, hogy egy góllal megérdemelten nyertünk.



Sényő-Carnifex FC – KC-Kazincbarcika SC 1–4 (1–1)



Sényő, 150 néző. V.: Jakab.



Sényő: Járvás L. – Bodó, Klepács K., Fabu (Fenyőfalvi), Toldi (Páll), Kapacina K., Phrakonkham (Vámos M.), Farkas, Schmidt, Kapacina V., Orosz M. Edző: Imrő László, Fiumei Viktor.

KBSC: Megyeri – Szemere, Heil, Ur, Kristófi (Sinanovic), Nagy J. (Székely), Szabó B. (Rjaskó), Dvorschák, Süttő, Kovács D. (Keményffy), Schildkraut (Pinyaskó). Edző: Varga Attila.

G.: Kapacina V. (11-esből), ill. Süttő (11-esből), Szabó B., Kovács D., Keményffy. Jók: Kapacina V., Farkas, ill. Kovács D., Szabó B., Heil, Ur, Dvorschák, Süttő.



Imrő László: – Gratulálok a Barcikának! Sokáig jól játszottunk és megnehezítettük a dolgukat, az utolsó 15-20 percben viszont kijött az erőnlétbeli különbség a két csapat között.



Varga Attila: – Az első perctől kezdve remekül játszottunk. Úgy léptünk pályára, hogy magasan letámadtunk, és megpróbáltuk hamar eldönteni a mérkőzést. Megvolt az esélye, az első tíz percben eldönthettük volna. Jól éreztük magunkat, a csapat megértette a találkozó jelentőségét, hogy hiába tetemes az előny, a végsőkig harcolnunk kell. Fizikálisan rendben voltunk, jó munkát végeztünk.



További eredmények:



Újpest FC tartalék – Tiszafüredi VSE 3–2 (2–0)

Debreceni VSC tartalék – Füzesgyarmat 1–2 (1–1)

Salgótarjáni BTC – Aqua-General Hajdúszoboszló 1–0 (0–0)

Törökszentmiklósi FC-Veteriner – Eger SE 1–2 (0–2)

Jászberényi FC – Debreceni EAC 0–4 (0–1)



A bajnokság állása



1. Kazincbarcika 24 21 2 1 75–14 65

2. BKV Előre 24 18 2 4 49–24 56

3. Debreceni EAC 24 17 4 3 66–21 55

4. Aqua-General Hajdúszoboszló 24 15 4 5 52–24 49

5. Termálfürdő FC Tiszaújváros 24 13 5 6 51–36 44

6. Kisvárda MG tartalék 24 13 5 6 42–29 44

7. Békéscsaba tartalék 24 11 4 9 57–43 37

8. Putnok FC 24 10 6 8 33–32 36

9. Sényő–Carnifex FC 24 10 5 9 38–37 35

10. Jászberényi FC 24 10 3 11 37–40 33

11. Füzesgyarmati SK 24 7 11 6 32–34 32

12. Újpest FC tartalék 24 8 5 11 40–45 29

13. Eger SE 24 9 1 14 34–47 28

14. DVTK tartalék 24 7 5 12 47–57 26

15. Tiszafüredi VSE 24 6 6 12 34–42 24

16. DVSC tartalék 24 6 5 13 34–44 23

17. Tállya KSE 24 4 4 16 19–64 16

18. Salgótarjáni BTC 24 3 7 14 19–44 16

19. Hidasnémeti VSC 24 3 5 16 24–71 14

20. Törökszentmiklós FC–Veteriner 24 2 5 17 19–54 11



(A borítóképen: Az újvárosiak magabiztosan nyertek Diósgyőrben)