A női NB I. 22. fordulójában, szombaton este a Diósgyőri VTK a PINKK Pécsi 424 gárdáját fogadta. A csapatok tabellán elfoglalt helyezése alapján (is) biztos hazai győzelmet ígért a mérkőzés, az alapszakasz zárásán az volt a kérdés, hogy a diósgyőri győzelem hozhat-e előrelépést a tabellán. Ehhez – a diósgyőri bajnokival egy időben – más városokban zajló mérkőzésekre, az NKA Universitas Pécsi EAC és az UNI Győr Mély-Út találkozóira kellett tekingetni, azért szorítani, hogy ez utóbbi két együttes ellenfelei közül legalább az egyik nyerni tudjon.

Vendéggóllal, Zsilinszki hármasával kezdődött a meccs, amire Jovanovic ugyanilyen értékűvel válaszolt, és ezzel beindult a DVTK. Zsinórban 10 hazai pont született, ami csak azért nem lett több, mert egy alapvonali PINKK-bedobásnál nem működött a fehér mezesek csapdája (10–3). A 6. percben lépett pályára a diósgyőriek új játékosa, Kuster, 15–5-ös állásnál. Ez volt a meccs második cseréje, előtte Vincze sérülése miatt Horváth B. be állt be a baranyaiaknál. Az első negyedben Kuster után hazai részről Kányási, Bernáth és Bacsó is pályára került, ők kapták a negyed végi tapsot a lelátóról, Greennel együtt (24–9).

A második játékrészt az az ötös kezdte hazai oldalon, amelyik az előzőt abbahagyta, és közülük Kuster tette le a névjegyét, és szerzett egymás után négy pontot (28–9). A 15. percben Jovanovic triplájával nőtt húsz pont fölé a DVTK előnye (34–12), és ezen a könnyű, játszadozós szombat esti programon kétség nem merült fel azzal kapcsolatban, hogy a piros-fehérek hozzák-e a kötelező győzelmet. A második menet végét jelző dudaszó pillanatában Kányási húzott be egy hármast, nyomatékosítva a hazai fölényt (44–21).

Vendégként kezdik

A harmadik játékrészben is a Diósgyőr dominált, a kitűnően játszó Green centergóljával ment harminc pont fölé a piros-fehér gárda (54–23), majd valamivel később a PINKK a 27. percben 64–28-as állásnál kért időt. A DVTK játékosainak nagy része bár gyengén dobott ekkoriban, ennek ellenére a záró 10 percet 32 pontos fórral várhatták a hazaiak (69–37).

A negyedik játékrész elején más fordulaton tekert a Diósgyőr, és amikor negyven fölé kerültek, baranyai időkérés miatt szakadt meg a játék, a 33. minutában (78–37). 13–0-s hazai etap után tudott betalálni a PINKK, és bár az utolsó percekben kevés szépet láthattunk, a DVTK magabiztosan nyert. Más kérdés, hogy ezzel nem sikerült előbbre lépnie a tabellán, mert az előtte állók közül az UNI Győr Mély-Út és az NKA Universitas Pécsi EAC is győzni tudott, így a rájátszást, a két nyert meccsig tartó negyeddöntőt a jövő hét végén a Győr vendégeként kezdik a diósgyőriek. A hivatalos játéknapok: március 19. (Győr), március 23. (Miskolc), és ha szükséges, akkor március 26. (Győr).

Kosárlabda: a női NB I. állása

1. Sopron Basket 21 20 1 1730–1171 41

2. AKSC Szekszárd 21 19 2 1751–1341 40

3. NKA Universitas Pécsi EAC 22 15 7 1599–1523 37

4. UNI Győr Mély-Út 22 15 7 1695–1509 37

5. Diósgyőri VTK 22 14 8 1646–1435 36

6. Ludovika-FCSM Csata 22 12 10 1633–1584 34

7. Vasas Akadémia 22 10 12 1427–1473 32

8. TFSE-MTK 22 9 13 1478–1660 31

9. ELTE BEAC Újbuda 22 9 13 1460–1564 31

10. VBW CEKK Cegléd* 22 4 18 1365–1669 25

11. BKG-Prima Szigetszentmiklós 22 2 19 1409–1728 24

12. PINKK Pécsi 424 22 2 20 1307–1843 24

* 1 büntetőpont levonva

A Sopron Basket – AKSC Szekszárd mérkőzést március 19-én 16.30-tól játsszák.

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.

A két nyert meccsig tartó negyeddöntők párosítása: Sopron Basket – TFSE-MTK, AKSC Szekszárd – Vasas Akadémia, NKA Universitas Pécsi EAC – Ludovika-FCSM Csata, UNI Győr Mély-Út – Diósgyőri VTK.

A 9–12. helyezett csapatok körmérkőzést vívnak egymás ellen, a kiesés elkerüléséért.