A női röplabda Extraliga 13. fordulójában, az előző hét végén hazai környezetben játszott a DVTK csapata. A piros-fehérek a siker reményében léptek pályára az MTK Budapest ellen, és az első szettet meg is nyerték, azonban utána fordítottak a fővárosiak, akik így 3:1-re győztek a találkozón.



– Nagyon jól kezdte a mérkőzést a csapat, a lányok megfelelő teljesítményt nyújtottak, odafigyeltek, így megérdemelten hoztuk a nyitójátszmát – közölte lapunkkal Szabó Éva, a DVTK sportigazgatója, aki egyben vezetőedző is volt a február 26-i meccsen. – Utána viszont mentális téren visszaestünk, úgy érzékeltem, a játékosok megijedtek a lehetőségtől. Visszajött a korábbi görcs, ami pici pánikkal párosult, és ugyan mindenki akart, már nem tudtuk visszafordítani ezt a helyzetet. Ennek ellenére úgy érzem, hogy jó úton haladunk, de ez az eset is mutatja, hogy pszichésen a sikerre is fel kell készülni.



A sportigazgató elmondta azt is, hogy az évadból hátralévő időszakra új szakvezetőt szerződtettek, március 1-jei hatállyal.



– Leonidas Gaitanakisról van szó, a görög szakember nem ismeretlen Magyarországon, ugyanis a 2019/2020-as, illetve a 2020/2021-es évad egy részéig a TFSE csapatánál dolgozott. A koronavírus-járvány miatt 2020 novemberében hazautazott, otthon vállalt munkát, az AON Amazonesnél. „A” licences edző, aki szeretett Magyarországon dolgozni, és emiatt örömmel fogadta el a felkérésünket. Hétfőn reggel állt munkába, az edzéseket angolul tartja, úgy láttam, hogy a lányok örömmel fogadták. Ez a munkakör teljes szakembert kíván, ő is rengeteg energiát fektet be. Sok-sok év tapasztalattal rendelkezik, s ezt érzi a csapat. A legfontosabb nála, hogy mindig, edzésen, mérkőzésen, maximális legyen a koncentráció, nem kritizál, a rontások után is építő jelleggel mond kritikát, hogy mit kell tenni a javításhoz.



Szabó Éva hozzátette, Leonidas Gaitanakis a mai, nyíregyházi alapszakaszzáró ­mérkőzésen (kezdés 18 órakor a Continental Arénában) mutatkozik be a DVTK kispadján.



– Együtt fogunk dolgozni, egy-két edzést fogok csupán kihagyni, ha egyéb hivatalos munka elszólít majd – fogalmazott Szabó Éva, aki a nyírségiek elleni összecsapásról az alábbiakat nyilatkozta: – Örömmel, jókedvűen kell pályára lépnünk, s olyan játékkal zárni a bajnokság első részét, hogy arra építeni tudjunk majd a folytatásban. Higgadt röplabdát remélek a lányoktól, akiknek csak a munkára kell koncentrálniuk, arra, hogy betartsák a vezetőedző kéréseit, utasításait.



A DVTK ebben a szezonban három alkalommal játszott a nyírségiek ellen:



Extraliga, 7. forduló (2021. december 1.)

Diósgyőri VTK – Fatum-Nyíregyháza 0:3



Női Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés (2021. december 12.)

Diósgyőri VTK – Fatum-Nyíregyháza 0:3



Női Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó (2021. december 16.)

Fatum-Nyíregyháza – Diósgyőri VTK 3:0



