A női röplabda Extraligában csütörtökön elkezdte a negyeddöntőt a Diósgyőri VTK alakulata, amely az alapszakaszgyőztes Békéscsabai RSE-hez látogatott az első felvonás keretében. Miután a csata egyértelmű esélyese a viharsarki csapat volt, a piros-fehérek az esélytelenek teljes nyugalmával röplabdázhattak.

Az első szettben 2–1 után fokozatosan ellépett a pályaválasztó, ezért 6–2-nél időt kért a miskolciak szakvezetője. Mindez semmit sem változtatott a játszma menetén (11–2), miközben feladóban Kalmár helyett Sitku érkezett a küzdőtérre. Kiss E.-ék kaptak és szereztek pontokat (12–5), de a különbség tetemes maradt a felek között (16–7). A DVTK-sok igyekeztek maguknak megfelelni és szorgoskodni (19–10), Kiss E. is jókat szervált, 24–10-ről lett 24–15 az állás, de csak befejezte a játszmát a Csaba (25–15).

Hat, aztán tizenhat

A második menetben, 5–1-nél újra volt mondanivalója Leonidas Gaitanakisnek, viszont Drpáék biztosan meneteltek (10–2). Oliveira is a küzdőtérre került, majd nem sokkal később kapott egy blokkot. Technikai és egyéb hibák is jöttek a vendégeknél, így 16–3-nál időt kellett kérnie a DVTK-nak. Egri is beállt, rögtön pontot csinált, de kényelmesen játszva 20–5- re vezetett a BRSE, és pár pillanat múlva be is fejeződött a „gázolás” (25–6).

A harmadik szettet az addig látottak alapján biztosan lehetett utolsónak nevezni, viszont jól kezdett a Diósgyőr (0–2, 1–3, 2–4). A békéscsabaiak ezt követően előbb átvették a vezetést (7–6), aztán a saját játékukat biztosan hozva már 14–7-re mentek. Godóék ezután szépen összeszedték magukat, és feltornázták a pontszámukat (17–14). Drpára biztosan számíthattak a többiek, 20 pontnál járt. A DVTK időzött, majd 19–15-öt követően már csak egy egységet húztak be a piros-fehérek, ám így is ez lett a legjobb játsz májuk (25–16).

Swietelsky-Békéscsabai RSE vs. Diósgyőri VTK 3:0 (15, 6, 16)

Békéscsaba, 500 néző. V.: Halász, Bátkai-Katona.

BRSE: DRPA 21, GLEMBOCZKI 12, Zólyomi 8, Bodnár 6, Karhu 6, Kornienko 5. Csere: Kertész (liberó), Szatmári, Fekete. Vezetőedző: Tóth Gábor.

DVTK: Godó 6, Kiss E. 7, Kuzelová 1, Kalmár, Sylejmani 9, Baidiuk 5. Csere: Kundrák (liberó), Balogh E. (liberó), Sitku, Oliveira, Egri. Vezetőedző: Leonidas Gaitanakis.

Tóth Gábor: – Örülök a győzelemnek, annak, hogy újabb saját nevelésű fiatal mutatkozott be klubunk színeiben, Fekete Ramóna személyében. Ugyanakkor Bodnár Dorottya meggyőző teljesítménye is biztató a jövőre nézve.

Leonidas Gaitanakis: – Először is gratulálok a Békéscsabának, rendkívül erős csapat, a bajnokság egyik esélyese. Vasárnap megpróbálunk máshogy játszani, őszintén szólva nem is vagyok elégedett a csapatommal, mert ennél jobban edzettünk, de mentálisan nem voltunk most erősek.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0, a Swietelsky-Békéscsabai RSE javára.

(A borítóképen: Leonidas Gaitanakis, a DVTK edzője. Fotó: ÉM-archívum)