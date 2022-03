A Diósgyőri VTK NB II.-es labdarúgócsapata vasárnap este bajnoki meccsen, a 26. forduló zárómérkőzésén az ETO FC Győr együttesét fogadta. A két gárdának különböző okok miatt kellett a siker, a Diósgyőrnek azért, hogy az egy héttel korábban, a Pécsi MFC-től elszenvedett 3–0-s vereség után, az akkor véget ért 13 bajnokis veretlenségi sorozatát követően új szériát nyisson, a Győrnek pedig azért, mert ebben az évben még nem tudtak NB II.-es mérkőzést nyerni.



A kezdők



Igaz, a dunántúliak a Magyar Kupában azért vigasztalódtak, az NB III.-as FC Nagykanizsa után, hét közben az élvonalbeli Mol Fehérvár FC-t búcsúztatták. A Győrben meg - rendezett, 2–1-re megnyert meccs kezdőjéhez képest három helyen változott a Rába-parti együttes összeállítása. Priskin, Vincze és Óvári került csapatba, utóbbi kettő az előző bajnokin, az FC Ajka elleni, hazai 0–2-n viszont kezdő volt. A kupameccshez képest Forgács, Szimcso és Farkas B. maradt ki, a bajnokit figyelem - be véve pedig Fodor, Berki és Vernes hiányzott a mostani a kezdőből. A hatok közül csak Forgács nem volt keretben.

Ehhez képest a DVTK-nál égszakadás, földindulás volt a kezdő kijelölését illetően, mert a pécsi vereség után mindössze négyen maradtak csapatban, Szatmári, Bárdos, Oláh B. és Lucas. A hét „kieső” közül hatan – Póser, Eperjesi, Polgár, Kocsis, Zsolnai, Horváth Z. – a kispadra kerültek. A hetedik hiányzó, Belényesi sérülése miatt nem volt keretben, ahogy Bokros, Szeles és Hegedűs J. sem. Bizalmat kapott viszont a kapuban Danilovic, a védelemben Szűcs K., a középpályán Németh M., Molnár G. és Keller, támadóként pedig Könyves és Eppel.

A meccs élő tévés közvetítése, késői kezdése, a hideg, a labdarúgó-bajnokival átfedésben megrendezett DVTK jégkorongcsapatának mérkőzése és más ismeretlen okok miatt bántóan kevesen, nagyjából ezren voltak a stadionban, amikor felharsant a játékvezető első sípszava.



Könyves gólja



A meccs startja után kiderült, hogy a zöld-fehérek elsősorban a védekezésre fognak koncentrálni, addig biztosan, amíg hátrányba nem kerülnek. Az öt védőjük előtt a középpályán négyen álltak, jellemzően a védekezőharmad tetején, vagyis a mérkőzés a zöld-fehérek tér - felén folyt. Ennek ellenére a 8. percben egy ellentámadás végén Kovács K. közelről Danilovicba lőtt, majd a 12. minutában szinte ugyanonnan, az ötös jobb sarkáról Priskin a kapu fölé. A hazaiak nagy nyomása közepette, fertályóránál Szatmári követte el az első kaput eltaláló lövést, majd Eppel durrantott a jobb felső sarok fölé, a folytatásban Keller fejesét mentették szögletre a vendégek, aztán Lucas lőtt tiszta helyzetből, 18 méterről a bal kapufa mellé. Ekkoriban egy picit kijjebb merészkedett a Győr, a nagy területet kétszer is sikerült ígéretesen befutniuk, de lövési lehetőségig nem jutottak el, mindössze egy 11- es reklamálásig Szatmári kezezésnek tűnő mozdulata miatt. Aztán egy egyéni villanás változtatott az eredményen. A 38. percben a Molnár G.-től kapott labdával Könyves a bal oldalon a felezővonaltól indult meg, előbb előre, majd a 16-os magasságánál befelé, és miután két védő mellett is el - terelgette a lasztit, 18 méterről a kapu bal oldalába bombázott (1–0). Innen még többet kel - lett volna mutatni a Győrnek, de mivel „nyitnikék” lettek, a DVTK-nak több területe adódott támadások vezetésére. Ennek jegyében a játékrész végén Oláh B.-nek volt egy kaput, kapust eltaláló lökete.



Még egy hazai



A második félidő előtt a két hete Magyar Kupát nyert DVTK női kosárlabdacsapatát köszöntötték, ami után maradt a régi forgatókönyv, a diósgyőri labdarúgócsapat támadott az újabb találat el - éréséért. Ennek az 54. percben lett meg az eredménye. Molnár G. jobb oldali szabad - rúgásánál a védők mögé helyezkedő Könyves lesállását reklamálták a vendégek, a játékvezetőt ez azonban nem hatotta meg, a játék ment tovább, a labda Eppel elé került, akinek 13 méterről eleresztett lövése a - menteni igyekvő Csonkáról perdült a kapu jobb oldalába (2–0). Mivel ezzel jelentősen csökkent a vendégek pontszerzési esélye, hármas cserével próbált új lendületet adni csapatának a győriek szakvezetője, a támadók számát növelve. Aztán a Diósgyőr is cserélt kettőt, bár az egyik lejövő nem az lett, akit edzője lehívott volna, ugyanis hiába mutatták fel a táblát, hogy Eppel helyett jönne be Horváth Z., Könyves jelezte, hogy sérülés miatt inkább ő hagyná el a játékteret, és ez így is lett. Eppel csak pár perccel később cserélődött le. Halvány volt a meccs, a második gól után több mint húsz percet kellett várni arra, hogy a mezőnyfutballból valami kinőjön, Vincze bombája zúgott ki a léc fölött. A hajrára belső védő helyett is csatárt küldött be a zöld-fehérek vezetőedzője, és 4–2–3–1-re változott a felállásuk, de veszett fejsze nyelének tűnt ez a próbálkozás. Volt ugyan egy-két szép fejesük a vendégeknek, de Danilovic kapusnak nem kellett bravúrt bemutatnia annak ellenére, hogy az utol - só tíz percben a hazai térfélen folyt a játék. Összességében a DVTK megérdemelten nyerte meg ezt a bajnokit, ennek köszönhetően változatlanul vezeti a bajnoki tabellát, és immár 8 ponttal előzi meg a 3. helyezett, már nem feljutó helyen álló csapatot.