Remek hangulatban készülődhetett a két fél, a Green Plan-Vegyész RC Kazincbarcika és az Épkar Pénzügyőr SE csapata a tegnapi 2021/2022-es Magyar Kupa-fináléra. A borsodiaknál egy hiányzó volt a keretben, a beteg Péter Benedek, a fővárosiaknál mindenki rendelkezésre állt.

Zárkóztak, újítottak

Az első szettben, 0–2 után szerezte első pontját a borsodi alakulat, majd Kovács hálóérintése miatt 4–4-re alakult az állás. Ezt követően ide-oda estek pontok (7–7), aztán következett Blázsovics és Juhász sánca. Kiegyenlített volt a csata, a nyitásoknál igyekezett ellenfelét dolgoztatni a Vegyész. Rossz fogadásból szerzett egységet a PSE, 9–12-nél időt kért Toronyai Miklós. Ez nem sokat használt, ezért 10–15-nél újfent közbe kellett avatkozni. Kapaszkodtak Blázsovicsék, ő nyitott ászt, 14–16-ra felzárkóztak a borsodiak. Szünetet kértek a budapestiek, akik újítottak, a videó-ellenőrzés sem jött be a Barcikánál (15–20). Soknak tűnt a hátrány, és az előnyt a Pénzügyőr rutinosan meg is őrizte, sőt még rá is tett (17–25).

Magabiztos PSE

A második felvonásban is egymás mellett haladtak a felek (3–3), mutattak be a csapatok igazán jó megoldásokat. Ciupa dolgozott, határozottan ütött, hatvan százalékon volt ekkor. Hosszú menetet Da Silva zárt le, majd 5–9-nél már szükséges volt a pihenő, a megbeszélés. A PSE elgondolásai jöttek be inkább, és ez nem jót vetített előre a VRCK-nak. Ciupa próbálta vállára venni csapatát, de ez nagyon kevés volt, a budapestiek magabiztosan haladtak előre (7–14). Szabó D., a csapatkapitány vállfájdalom miatt csak buzdított kívülről, de a Pénzügyőr megcsinálta a támadásait, és kézben tartotta a szettet (8–16). Bibók váltotta De Prát, a másik oldalon a brazil center, Da Silva úgy támadott, ahogy akart. A kupa címvédője abszolút stabilan irányította a meccset, a játszmát, és megduplázta előnyét (13–25).

Óriási csata

Nem úgy nézett ki, hogy óriási fordulat következik be, és a VRCK-nak már csak egy sansza volt „nyújtani” a döntőt, netán fordítani. Gacsék 0–3-mal nyitották a harmadik menetet, aztán egyenlített a Vegyész (4–4, 5–5), amely igyekezett megragadni az utolsó lehetőséget. 8–6-nál Jókay Zoltán érezte azt, hogy meg kell törni a Barcika lendületét, 9–9-nél hasonlót tett borsodi kollégája. Nagyon akart és küzdött a Barcika (12–9), ez volt az eddig legizgalmasabb szett (15–15). Páezék eksztázisban, harcosabban röpiztek, Bibók és Csizmadia is hozzátette a magáét, de 21–17-ről egalizált a PSE (20–20). Óriási csata bontakozott ki, játszmalabdája volt a VRCK-nak, majd 24–24 lett, a PSE aztán közzétette a szükséges két pontot (26–28). A fővárosiak sorrendben harmadik alkalommal nyerték meg a kupát.

Green Plan-Vegyész RC Kazincbarcika vs. Épkar Pénzügyőr SE 0:3 (-17, -13, -26)

Érd, 1600 néző. V.: Mezőffy, Jámbor.

Green Plan-Vegyész RC: Páez 5, Juhász 5, Moraes 4, De Pra 4, Blázsovics 12, Ciupa 10. Csere: Dudás (liberó), Budai (liberó), Csizmadia 1, Bibók 5, Árva. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Pénzügyőr: Magyar 2, Gacs 9, Kovács Z. 17, Da Silva 15, Kiss D. 6, Dávid 7. Csere: Feliciano (liberó), De Sousa 1, Rása. Vezetőedző: Jókay Zoltán.

Toronyai Miklós: – Az első két szettben egyáltalán nem mertünk nyitni, a Pénzügyőr sokkal jobban röplabdázott. A harmadikban is saját magunkat vertük meg, buta hibák miatt. Csalódottak vagyunk, tudtuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, bár bizakodtunk az utolsó pontig.

Jókay Zoltán: – Nagyon keményen kezdett a Barcika, aztán sikerült egy állásban jobban ellépni. A második játszmában hamar kidolgoztunk stabil előnyt, aztán azt mondtam: a sebzett oroszlán a legveszélyesebb. A Barcika minden mindegy alapon, fantasztikusan játszott, de újra és újra vissza tudtunk jönni. Örülök, hogy a célt megvalósítottuk.

A 3. helyért: Fino Kaposvár – Kecskeméti RC 3:1 (23, -18, 19, 23)

(A borítóképen: Ciupa (háttal) tíz pontot szerzett a döntőben. Fotó: MW)