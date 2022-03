A női élvonalbeli bajnokságban bár még nem ért véget az alapszakasz – az utolsó meccset, a Sopron Basket – AKSC Szekszárd mérkőzést ma délután rendezik meg (ennek a találkozónak az eredménye az alapszakasz helyezéseit már nem befolyásolhatja) –, a rájátszás már tegnap este, az NKA Universitas Pécsi EAC – Ludovika-FCSM Csata negyeddöntős meccsel elkezdődött. Az alapszakasz utolsó bajnokija az érintett együttesek nemzetközi kupaszereplései miatt került a mai napra, és két együttes csak a jövő héten kezdi meg a két nyert mérkőzésig tartó negyeddöntőt, de az kisebb csoda lenne, ha a soproniak a TFSE-MTK ellen, valamint a szekszárdiak a Vasas Akadémia ellen nem végeznének két meccsen a jövő hét végére. A negyedik párharcban az alapszakasz 4. helyezettje ellen csatázik az elődöntőbe kerülésért a résztávnál az ötödik helyen zárt Diósgyőri VTK. Az első meccsen ma 17.00-tól az alapszakaszban előrébb végzett UNI Győr Mély-Út gárdája lesz a házigazda, és függetlenül attól, hogy a piros-fehérek az idei évadban mind a kétszer legyőzték a Rába-partiakat, megjósolhatatlan a párharc kimenetele, mind a négy variáció elfordulhat (a Győr és a Diósgyőr is nyerhet akár két és persze három meccsen is).



Pici csalódás



– Egy picit csalódás, hogy nem hazai pályán kezdjük a rájátszást, hogy nem tudtunk bekerülni a legjobb négy közé az alapszakasz múlt hét végi, utolsó fordulójában. Mert annak ellenére, hogy mi megtettük a magunkét, és hoztuk a kötelező győzelmet, a riválisaink, a Pécs és a Győr is nyerni tudtak. Ezek miatt úgy alakult, hogy a legjobb négy közé jutást a Győr ellen harcolhatjuk ki – mondta Völgyi Péter, a DVTK női kosárlabdacsapatának vezetőedzője, majd így folytatta: – Mindennek van előnye és hátránya, ahogy lett volna akkor is, ha a pécsiek ellen játszunk. A Győrről szólva az a kellemetlen, hogy egy nagyon jól dobó csapat lesz az ellenfelünk, amelyet a bajnokság egyik legjobb centere is erősít. Nagyon fontos, akár döntő is lehet, hogy Mompre mier palánk alatti játéka milyen lesz, hogy mennyire tudjuk semlegesíteni, kizárni őt a lepattanókért zajló harcban. A győriek az új irányítójukkal, Canadával erősödtek, gyorsabb játékra képesek. Csapatszinten kell jól védekeznünk ellenük, és elengedhetetlen, hogy külső dobásokból is betaláljunk, továbbá 2-3 egyéni jó teljesítmény is szükséges a győzelemhez, ami a legutóbbi bajnokin megvolt. Mindegy, hogy ki teszi bele az extrát a csapatunkból, hogy kitől jön az átlag feletti produkció, de ez is kell a sikerhez. A továbbjutás nem ezen a meccsen dől el, de sokat jelenthet a mostani győzelem, hiszen mindössze két siker kell az elődöntőbe jutáshoz.

A DVTK keretéből csak Bacsó nem bevethető, a fiatal, saját nevelésű játékos ugyanis az egyik edzésen szalagszakadást szenvedett, és emiatt ebben az évadban már nem tud pályára lépni. Arra rákérdeztünk a diósgyőriek edzőjénél, hogy a néhány napja érkezett új játékos, Kuster beépítése hol tart.

– Egy picit több időt vett el az edzésekből Kuster beépítése, amint arra előzetesen számítottam, de szerintem összességében jól haladtunk. Igaz, hogy már játszott a PINKK elleni alapszakaszzáráson, de ott nem sem ő, sem a többiek nem találkoztak nagy ellenállással, így tulajdonképpen most derül majd ki, hogy hányadán állunk vele – mondta Völgyi Péter.

A rájátszás negyeddöntőjében a diósgyőri csapat programja



1. mérkőzés, március 19. (szombat), 17.00: UNI Győr Mély-Út – DVTK

2. mérkőzés, március 23. (szerda), 18.30: DVTK – UNI Győr Mély-Út

3. mérkőzés, március 26. (szombat), 17.00: UNI Győr Mély-Út – Diósgyőri VTK (ha szükséges)



(A borítóképen: Völgyi Péter vezetőedző)