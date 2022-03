Az NB I.-es bajnokság 25. fordulója keretében pénteken 20 órakor kezdik a Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót, melynek abszolút esélyese az otthoni együttes. Az aranyérem első számú várományosa még nem lehet biztos a dolgában, hiszen a Kisvárda és a Puskás Akadémia is kapaszkodik, ezért nyilvánvaló, hogy a Groupama Arénában mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megszerezze a három pontot.

Egymás ellen

A zöld-fehérek és a sárga-kékek a 2021/22-es szezonban eddig kétszer csaptak össze és mindkétszer a budapesti gárda diadalmaskodott. Tavaly augusztus 14-én az FTC volt a vendéglátó, amely 4–1- es sikerrel vette az akadályt, majd november 28-án a fürdővárosban meccseltek a felek. A Fradi akkor is három góllal nyert, 3–0-ra győzött, vagyis a két kilencven perc során hetet rámolt be Tordai hálójába, Cseriék pedig csak egy találatot jegyeztek.

A táblázat számai is beszédesek: a két csapatot 21 pont választja el egymástól, ráadásul a vendéglátó tizenöt góllal többet szerzett és tizenkilenccel kevesebbet kapott. Az egymás elleni élvonalbeli statisztika is jócskán a Ferencváros javára kedvező, hogy a klubok közötti költségvetési mutatókat, valamint a keretekben lévők egyéni értékét már ne is említsük. Ennek következtében a célok is igencsak eltérőek: az FTC a Bajnokok Ligája, vagy az Európa-ligaszereplésért küzd, a kisvárosiaknak pedig egyetlen vágyuk az, hogy meghosszabbítsák élvonalbeli tagságukat, s ehhez két együttest kell maguk mögé utasítaniuk. Most így van, hiszen három egységgel előzik meg a vonal alatti Gyirmót FC Győrt, és néggyel a sereghajtó MTK Budapestet.

A papírforma borulhat

Csapatának esélyét az esélytelenség adhatja, valamint az, hogy nincs veszítenivalója – mondtuk Supka Attilának, az MZSFC vezetőedzőjének, aki így válaszolt:

– Most elpuffogtathatunk néhány közhelyet: például azt, hogy a papírforma azért van, hogy felborítsuk. Továbbá tény, hogy jó csapat ellen játszunk, ennek szellemében nekünk is jó teljesítményt kell produkálnunk a pályán. Hozzáteszem, hogy sokkal jobbat, mint az elmúlt fordulókban. Többször hangsúlyoztam a fiúknak: itt az alkalom arra, hogy megmutassák, mit tudnak. Az nem titok, hogy jó képességű futballistákkal rendelkezünk, olyanokkal, akik a bajnokcsapat ellen is képesek a bravúrra. Ami aggaszt minket, az elsősorban a gólképtelenségünk. Kevés lehetőséget teremtünk, a Zalaegerszeg ellen például csak két, vagy három alkalmunk nyílt arra, hogy a hálójukba találjunk, de ezt nem tettük meg. Sokkal jobban kell koncentrálnunk és ha egy ziccerünk van, akkor azt az egyet kell értékesítenünk, ugyanis nem biztos, hogy több is lesz. Sok problémával küzdünk, betegségek és sérülések akadályozzák a munkánkat, de úgy próbáljuk meg összerakni az együttest, hogy eredményesen vegye fel a harcot a Ferencvárossal.

A kezdőcsapat

A mezőkövesdieknél Ikenne-King, Kocsis G., Lakvekheliani és Nagy D. sérült, Lukic beteg, valószínűleg őt sem veheti számításba mestere, míg Pillár pedig öt sárga lapja miatt eltiltását tölti. A várható kezdőcsapat: Tordai – Farkas D., Bilali, Karnitski, Vadnai – Cseke, Qaka – Babati, Cseri, Besirovic – Jurina.

Labdarúgás: NB I. - A 25. forduló programja

Március 18., péntek

20.00: Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC

Március 19., szombat

15.00: Zalaegerszegi TE FC – Puskás Akadémia FC

17.30: Gyirmót FC Győr – Mol Fehérvár FC

19.45: MTK Budapest – Kisvárda Master Good

Március 20., vasárnap

13.15: Paksi FC – Debreceni VSC

18.30: Újpest FC – Budapest Honvéd

(A borítóképen: Jurina lesz a kövesdiek éke a Fradi ellen. Fotó: Gál Péter)