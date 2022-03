A férfi röplabda Extraliga rájátszásában, a negyeddöntőben, az egyik fél harmadik győzelméig tartó csatában, a párharc harmadik mérkőzésén ma 19.00-tól a GreenPlan-VRC Kazincbarcika gárdája a fővárosi Kistext csapatát fogadja. A kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban sorra kerülő bajnokin ezúttal sem lehetnek jelen nézők, ugyanis a 2022. február 6-i VRCK – Pénzügyőr SE (2:3) mérkőzésen elkövetett szurkolói rendbontások miatt két zárt kapus meccsre büntették a barcikaiakat, akik a mai meccsel „szabadulnak” a rájuk kirótt szankció alól.

A Vegyész várja kedvezőbb helyzetből a mai felvonást, hiszen a Kistext elleni, eddigi két negyeddöntős meccsüket egyaránt megnyerték, és ha ma is sikerrel járnak, akkor elődöntősnek vallhatják magukat (ellenkező esetben szombaton a fővárosban rendezik meg a negyedik egymás elleni meccsüket).

– Úgy gondolom, hogy jó úton járunk, az alapszakaszban is tudtuk, hogy mit játszik a Kistext, és az akkor, a március 6-i meccs előtt kidolgozott taktikát követve, azt frissítve játszottunk az első két mérkőzésen, amelyeken sikerült kontroll alatt tartani az ellenfelet – mondta Toronyai Miklós, a GreenPlan-VRCK vezetőedzője, majd hozzátette: – Persze egy bajnoki közben vannak kisebb-nagyobb hullámvölgyek, amikor azért kell küzdeni, hogy ez minél rövidebb ideig tartson, illetve hogy minél tovább legyen meg egy csapat stabil alapjátéka. Ez utóbbit az alapszakaszgyőztes Pénzügyőr SE nagyon jól adja elő, nekünk is erre kell törekednünk. De összességében a Kistext elleni párharc eddig úgy alakult, ahogy terveztük. Egy győzelemre vagyunk attól, hogy bekerüljünk a legjobb négy közé, és ezt szeretnénk most elérni, bármi áron.

Regenerálódás

A negyeddöntőben háromnaponként játszanak meccseket a csapatok, és Toronyai Miklós elmondása szerint a vasárnapi idegenbeli háromszettes győzelem után hétfőn egy kis regeneráló konditermi foglalkozás volt a program. Tegnap egy edzésen vett részt a keret, a ma délelőtti átmozgató tréning után pedig következik a mérkőzés.

– A rájátszásban nem mennyiséget, hanem minőséget kell edzeni, nagyon oda kell figyelni a regenerálódásra – mondta a VRCK edzője, majd így folytatta: – Vannak olyan játékosok, akiket lehet nyüstölni, és vannak, akiket nem, akiknek többet használ a pihenés. Ezekre oda kell figyelni. Azokon pedig túl kell tudni lépni, amikor az ellenfél egyik-másik ­játékosa extrát nyújt a meccs egy ­szakaszában. A Kistextnek vannak jó játékosai, a Pénzügy­őrrel korábban bajnoki címet és kupát nyert Reffatti vagy a Kaposvárott húzóembernek számított Makarov is képes jó teljesítményre. Azt, amikor nekik sül, kezelni kell tudni. Ha Reffatti elmegy nyitni, és 1-2 ászt elenged, az benne van, de őt a lehető leghamarabb el kell forgatni a nyitóhelyről, és ha ez sikerül, nagy baj nem érhet minket.

A barcikaiak keretéből Szabó D. és De Prá sérülés miatt valószínűleg nem léphet pályára, de Toronyai edző az őket helyettesítő Bibókról pozitívan nyilatkozott, azt kiemelve, hogy nagyon jó helyettesítőnek bizonyult, ugyanis 56 százalékosan támadott.

A Kistext elleni előző hazai mérkőzésen – amelyet szintén három szettben nyert meg a csapat – a múlt héten csütörtökön sem lehettek jelen szurkolók a zárt kapus büntetés miatt, és ez ma is így lesz. Arról, hogy ez mennyire „zavaró”, a barcikai edző a következőket mondta:

– Sajnos, a tavalyi évadban a pandémia miatt volt időnk megtapasztalni, hogy mit jelent nézők nélkül játszani, úgyhogy emiatt nem volt olyan szokatlan a negyeddöntő első meccse, de persze a drukkerek hiányoztak csütörtökön, és ez most is így lesz. A hazai röplabdavilágban csapatunknak jó, kiemelkedő szurkolótábora van, olyan közösség áll mögöttünk, amely pluszt jelent. A legutóbbi hazai meccsen, annak ellenére, hogy a csarnokban nem lehettek jelen, jó volt látni néhányukat a bowlingterem üvegablaka mögött, sárga-kékben, és azokat a zászlókat is, amelyeket kifeszítettek. Ezek a pluszok is nagyon sokat jelentettek, jelentenek nekünk.

A negyeddöntőkben

A férfi röplabda Extraliga rájátszásában a három nyert meccsig tartó negyeddöntők még nem közölt eredményei:

Fino Kaposvár – Debreceni EAC 3:0 (24, 15, 20), Debreceni EAC – Fino Kaposvár 0:3 (-21, -23, -13). A párharc állása: 2–0, a Fino Kaposvár javára.

Pénzügyőr SE – Dunaújvárosi KSE 3:0 (17, 15, 14), Dunaújvárosi KSE – Pénzügyőr SE 0:3 (-15, -16, -14). A párharc állása: 2–0, a Pénzügyőr SE javára.

MAFC-BME – Kecskeméti RC 0:3 (-20, -27, -19), Kecskeméti RC – MAFC-BME 1:3 (-21, 20, -14, -21). A párharc állása: 1–1.

(A borítóképen: Újabb siker esetén Blázsovicsék [szemben] a négybe jutnak)