A női Extraliga negyeddöntőjében harmadszor csapott össze szerdán Békéscsabán a helyi Swietelsky-­BRSE, valamint a DVTK gárdája. 5-1-gyel kezdte a nyitófelvonást a hazai alakulat, majd Baidiuk kétszer eredményesen támadott (6–4). Kornienkóék ezután elkapták a fonalat, amiben volt ászértékű nyitás, nem is egy, így szinte pillanatok alatt elhúztak 12–4-re. Godó ment le, Oliveira jött a helyére, ám 15–5-nél már „tízzel” ment a pályaválasztó. Ellenállhatatlanul játszott a BRSE, nem adott esélyt a DVTK-nak, viszont 18–8-nál Sylejmani gyűjtött egységeket magának és a csapatának. Sitku és Egri is lehetőséget kapott Leonidas Gaitanakistól, ami érdemben nem befolyásolta a játszma kimenetelét (25–12).

Helytállás a harmadikban

A második szettben is igyekezett már korán tudatosítani szándékát a bajnoki cím egyik várományosa (6–2), de azért Kiss E. egy szép ponttal jelentkezett. Baidiuk is jól akciózott, Kornienko szervát hibázott (8–5), aztán ismét következett egy óriási roham a házigazda részéről, amihez a vendégek nem tudtak hozzászólni (18–7). Érezhető volt, hogy a Békéscsaba nem akar olyan meglepetést, ami Miskolcon megesett, hogy játszmát vesztettek. A viharsarkiak végül ugyanúgy 12 pontot engedélyeztek ellenfelüknek, mint korábban (25–12).

A harmadik játékrészben 2–2-vel indultak a felek, amelyet újfent Drpáék „hengere” követett, sorjáztak a csabai pontok (10–3). Ez már olyan szituáció volt, ahol nem igazán mutatkozott arra esély, hogy akár megszorítsa a hazai együttest a Diósgyőr – de megtörtént, mert nagyon akart a DVTK, s mert a hazaiak is rontogattak (15–13). A látogatók ebben a szettben álltak legjobban helyt, de ez volt a legtöbb, amit megtehettek (25–16).

A sokkal jobb állománnyal rendelkező Békéscsaba megnyerte a párharcot, és így az 1–4., míg a vesztes Diósgyőr az 5–8. helyért folytatja a bajnokságot.

Swietelsky-Békéscsabai RSE vs. Diósgyőri VTK 3:0 (12, 12, 16)

Békéscsaba, 500 néző. V.: Sík, Tillmann.

Békéscsaba: Pekárik 6, Karhu 13, DRPA 21, Glemboczki 6, Kornienko 5, Strunjak 5. Csere: Molcsányi (liberó), Kertész (liberó), Szatmári 3, Bodnár 2, Zólyomi 2, Feld. Vezetőedző: Tóth Gábor.

DVTK: Kalmár 1, Kiss E. 5, Godó 1, Sylejmani 6, Baidiuk 7, Kuzelová 2. Csere: Kundrák (liberó), Balogh (liberó), Oliveira 2, Sitku, Egri 1. Vezetőedző: Leonidas Gaitanakis.

Tóth Gábor: – A továbbjutás mellett annak örülök, hogy Feld Bettina személyében ismét újoncot avathattunk, aki az utánpótlásból érkezett, ez már a második ilyen alkalom volt. Nagyon nagy biztonságot ad, hogy az utánpótlásból ilyen tehetséges játékosok kerülnek ki. Örülök, hogy megfelelően tudtuk rotálni a csapatot, egyedül talán a második mérkőzés volt a kivétel.

Leonidas Gaitanakis: – Gratulálok a Békéscsabának és sok sikert kívánok nekik a következő fordulóban! Jóval erősebb a csapatuk, mint a miénk, nem is lehet összehasonlítani, ahogy a célokat sem. Próbálkoztunk ma is, de nagyon nehéz dolgunk volt. A három meccs alatt tetszett a csapatom, azt is bebizonyítottuk, hogy versenyképesek vagyunk. A fejlődéshez viszont több időre lesz szükségünk.

A párharc végeredménye: 3–0, a Swietelsky-Békéscsabai RSE javára.

(A borítóképen: A sokkal jobb Békéscsaba megérdemelten nyerte meg a párharcot)