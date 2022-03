A pauza után az „öltözőben maradt” a Vegyész a negyedik játszma elején, így nem is volt csoda, hogy gyorsan, 1–4-nél időt is kért Toronyai Miklós. Csak nem akart meglódulni a hazai szekér (3–7), viszont nagyon küzdöttek Szabóék és szívós munkával faragtak hátrányukon (8–9), és egy jó sánc után 10–10-nél utolérték ellenfelüket. Sőt, Páez, majd Juhász volt eredményes, így a vezetést is átvették, de jól tartotta magát a Kistext, így egymás mellett haladtak a csapatok, 14–14. Azonban 19–16-nál jött a látogatók időkérése, ami után gyorsan 19–19 lett az állás, és az idegőrlő hajrát végül De Bairros rontott ütése zárta, a VRCK ha nem is játszott hibátlanul, de nagy akarattal küzdve begyűjtötte a győzelmet.



Vegyész RC Kazincbarcika – Kistext SE 3:1 (-22, 22, 13, 24)



Kazincbarcika, 300 néző. V.: Bátkai-Katona, Árpás.



Vegyész: Páez 8, Ciupa 10, Juhász 13, Szabó D. 10, Blázsovics 14, Moraes 10. Csere: Dudás, Budai (liberók), Árva. Vezetőedző: Toronyai Miklós.



Kistext: Török R. 3, Gönczi 7, Szabó M. 7, De Bairros 20, Reffatti 12, Makarov 6. Csere: Bán (liberó), Kalmár, Óhidi. Vezetőedző: Bunda Olivér.



Toronyai Miklós: – A célunkat elértük, a három pontot behúztuk. Az elején volt egy kis teher rajtunk, mert tétje volt a meccsnek, míg az ellenfél felszabadultan játszhatott. Összességében azonban az irányításunk alatt tartottuk a mérkőzést, de az utolsó szettben egy kicsit már kiengedtünk, kényelmesen mentünk fel a pályára.



Bunda Olivér: – Gratulálok a Kazincbarcikának a győzelemhez, megérdemelten nyert a hazai együttes, főleg a harmadik szettbéli különbség miatt. Egy jó hangulatú összecsapást játszottunk.



(A borítóképen: Sikerrel zárta a bajnokság első részét a VRCK)