A Diósgyőri VTK NB I.-es női kosárlabdacsapata tegnap este a bajnokság 21. fordulójának keretében a Sopron Basket együttesének vendége volt. A két gárda a 12 nappal azelőtti Magyar Kupa-döntő, az akkori DVTK-győzelem után találkozott újra, és a soproniakat természetesen fűtötte a visszavágás vágya.

Bekezdett a Sopron, Wil­liams egy dupla után egy triplát is bevágott az 1. percben, majd Kiss A. centerből elért válaszát követően January dobott egy hármast, aztán Williams egy kettest. A hazai henger ezután sem állt le, szinte minden bement a sárga mezeseknek, és mivel 2:37 perc elteltével 14–2 (!) állt az eredményjelzőn, a vendégek időt kértek. Ez annyiban használt, hogy a piros-fehérek védekezése koncentráltabb lett, már voltak megszerzett lepattanók is, viszont támadásban sokat hibáztak a diósgyőriek. A bajnoki címvédő a 7. percben az ötödik tripláját dobta, és ezzel már több mint húsz pont volt a csapatok között (25–4). Ami miatt Völgyi edző újra időt kért. A DVTK közel öt perc kosárcsend után büntetőkből volt eredményes, de ezután is a hazaiak következtek, és a meccs tulajdonképpen az első negyedben eldőlt (33–6).

A második játékrész elején Green után Tóth F. is gólt jegyzett (33–10), de ennek ellenére jelentős változás nem történt a játékban, a Sopron jól védekezett, a sok eladott diósgyőri labda miatt a vendégeknek nem volt esélyük a felzárkózásra. A 16. percben Határ büntetőivel lett közte harminc (42–12), a következő minuta eseménye az volt, hogy Vorpahl megszerezte csapata első tripláját, aztán Kányási a hármas vonalról volt eredményes, és ez már sok volt a hazai szakvezetőnek, időt kért (46–17). A negyedből hátralévő két és fél percben Vorpahlnak volt egy újabb hármasa, N. Jovanovic büntetőjével érte el a félszázat a Sopron, a végén pedig ­Green duplája volt az utolsó gól a hosszú szünet előtt (52–24).

Fordulás után

Fordulás után visszafogottabb tempóban játszott a Sopron, picit előre is nézett, hiszen a jövő héten kedden Euroliga negyeddöntő meccset kell játszania, és a legrangosabb európai kupasorozatban is szeretne jól szerepelni. A harmadik játékrészben M. Jovanovic hozott pontokat a DVTK-nak, de így is bőven 30 pont feletti előnye volt a Sopronnak (66–31). A 30. percben Czukor, csapata kilencedik tripláját küldte a gyűrűbe, amivel 40 pontra nőtt a hazaiak előnye (73–33).

A zárómenet elején is több volt a szép megoldás soproni részről, mint diósgyőri oldalról, majd amikor egymás után két eladott labdája volt a DVTK-nak, amiből a hazaiak gólokat értek el, Völgyi edző időt kért (82–37). A végére a fiatal játékosait szerepeltette a hazaiak edzője, és végül 35 pont lett a csapatok között. A Sopron bizonyította, hogy sokkal jobban is tud játszani, mint azt az elvesztett kupadöntőben tette.

Sopron Basket vs. Diósgyőri VTK 84–49 (33–6, 19–18, 21–9, 11–16)

Sopron, 500 néző. V.: Praksch, Kapitány, Minár.

Sopron Basket: January (3/3), WILLIAMS (26/9), Varga A. (3/3), N. Jovanovic (7), HATÁR (10). Csere: DOLSON (11/3), BROOKS (9/3), Varga S. (-), Fegyverneky (6/6), Czukor (7/3), Sitku (-), Kókai (2). Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Diósgyőri VTK: Vorpahl (8/6), Aho (3), M. JOVANOVIC (14/6), Kiss A. (6), Green (8). Csere: Kányási (4), Bernáth (2), Tóth F. (4), Bacsó (-), Vég-Dudás (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Gáspár Dávid: – Fontos volt a jó kezdés, és ez sikerült is. A nagy különbség azt is lehetővé tette, hogy a végén a fiataloknak adjunk bizonyítási lehetőséget.

Völgyi Péter: – Sajnos, ma nem tudtuk felvenni a Sopron ritmusát, iszonyat energiával esett nekünk ellenfelünk. Csak villanásaink voltak, a játék minden elemében felülmúlt minket a házigazda. Tanulnunk kell a mérkőzésből, az egyéni megoldások helyett a csapatjátékot kell előnyben részesíteni.