A Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) szervezésében most először, a mától vasárnapig tartó, Egyiptomban, Kairóban sorra kerülő világkupa-viadalon versenyeznek a sportolók az új lebonyolítási forma szerint, azon szisztéma alapján, amely a 2024-es párizsi olimpia műsorán is szerepel.

Az UIPM 2020 októberében döntött az új lebonyolításról, amely azt célozza, hogy az öttusaversenyek rövidebbek, gyorsabbak, dinamikusabbak legyenek, mint eddig voltak, és nem mellékesen a közönség által követhetővé, könnyebben érhetővé váljanak. Ez pedig azt hozta, hogy egy-egy verseny 90 perces időtartamú lesz, amelynek során mind az öt tusa megmutatja magát. Igaz, a vívás eltérő „életet él” a többitől, mert a 90 perces programba csak a bónuszvívás fér bele, a minden versenyző mindenki elleni vívás úgynevezett rangsoroló lesz, és ezt a másfél órás verseny előtt rendezik meg.

Fontos tudnivaló az is, hogy mind az öt szám csak a döntőben mutatja meg magát, a lovak csak ekkor kerülnek elő, ugyanis a két „előmenetben” nem lesz ez a szám. Ráadásul a korábbiaktól eltérően nem kétszer kell majd egy verseny keretében rajthoz állniuk a legjobbaknak, ugyanis a selejtezőt követően nem a 36 fős döntőben kelnek el az érmek, hanem mostantól selejtező, elődöntő és döntő a menetrend, utóbbiba csak a legjobb 18 jut be (az elődöntőt két csoportban, kétszer 18 fő számára rendezik meg, vagyis itt még 36 fő küzd).

Érdekesség, hogy a sportolók csak a verseny elején tudnak bemelegíteni, az egyes számok között erre nem lesz lehetőség, ugyanis a tusák között 5-15 perc szünet lesz, ami nagyjából arra elég, hogy átérjenek az egyik starttól a másikra a sportolók. A program a döntőben a 20 perces lovas számmal indul, amelyet a 15 percesre tervezett vívás, a 10 perces úszás és a 15 perc futás-lövészet követ. Mind az öt versenyszám egyetlen helyszínen zajlik, ötperces sétatávolság választja el az úszás, a vívás, a lovaglás és a futás-lövészet pályáit.

Magyarok: 4+4

A kairói versenyre több mint 40 országból, több mint 300 sportoló nevezett. Az indulók között nem lesznek ott az orosz és a fehérorosz sportolók, őket ugyanis a UIPM nem engedi rajthoz állni az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború miatt. A legnépesebb mezőnnyel a házigazda Egyiptom képviselteti magát, 12 női és 12 férfi versenyzővel. Magyarországot négy férfisportoló, Bőhm Csaba, Szép Balázs, Bereczki Richárd és Regős Gergely képviseli, és ugyanennyi nő, Gulyás Michelle, Simon Sarolta, Erdős Rita és Guzi Blanka áll rajthoz magyarként.

A versenyt a nők kezdik, akik számára a mai napon rendezik meg a selejtezőt.

– Köszönöm, úgy tűnik, minden rendben – válaszolta megkeresésünkre Guzi Blanka, a miskolci Swimming PC versenyzője, aki a februári, budapesti fedett pályás versenyt betegség miatt kénytelen volt kihagyni. – De bevallom őszintén, egy picit izgulok, mert régen álltam rajthoz, és mivel a felkészülés során voltak fizikai és mentális akadályok is, vagyis nem volt minden zökkenőmentes, kíváncsian várom, hogy mire leszek képes, mit ad vissza a verseny arról, hogy hol tartok. Ez az új lebonyolítási rendszer egy kicsit ugrás a sötétbe, mindenki most igyekszik majd megtalálni azt a fajta egyedi stratégiát, amit követnie kell a jövőben. Mindennek az alfája a bemelegítés, azt kell megtalálni, hogy mikor, mit csináljunk akkor, amikor éppen nem versenyzünk a pályán. A kimért, lassú, megfontolt stílus, amire én is hajlamos vagyok, itt már nem él meg, a tutyimutyiskodást el kell felejteni.

A vk-sorozatról

A vk-sorozat a kairói nyitány után Budapesten folytatódik április 26-a és május 1-je között. Ezt követően a bulgáriai Albenában lesz a következő vk-futam, május 10–15-e között, végül június 7–12-e között lesz a negyedik állomás, a törökországi Ankarában. Két héttel később ugyanitt lesz a vk-döntő is. Utóbbin csak a nemenkénti legjobb 36 versenyző vehet részt.

(A borítóképen: Egy picit izgul Guzi Blanka)