Az év első nemzetközi öttusaversenyének a múlt héten Egyiptom adott otthont, Kairóban világkupaversenyen állhattak rajthoz a versenyzők. Nyolc magyar indult itt, négy férfi és négy női sportoló, akik közül előbbiek szerepeltek jobban, ugyanis az új lebonyolítási rendszerben a 18 fős fináléba mindannyian bejutottak. Közülük Bőhm Csaba ezüstérmes, Szép Balázs bronzérmes lett szombaton, míg Regős Gergely a 6., Bereczki Richárd pedig a 8. helyen ért célba. A nőknél ketten jutottak be a 18-as döntőbe, Gulyás Michelle a dobogó második fokára állhatott fel, míg Simon Sarolta a 7. helyet szerezte meg, ugyancsak szombaton. Erdős Ritának a múlt hét keddi selejtezőből nem sikerült továbbjutnia, míg Guzi Blanka az első akadály sikeres vétele után a csütörtöki második körben, az elődöntőben vérzett el.

– Csalódott vagyok – mondta hazaérkezését követően a miskolci Swimming PC versenyzője, Guzi Blanka, majd így folytatta: – A keddi selejtezőben minden jól sikerült, a vívás is jól jött ki, és a többi szám is rendben volt. Rá egy napra a körvívás szerepelt a programban, aminek az eredményét nemcsak az elődöntőbe, hanem a döntőbe is magával vitte az, akinek sikerült oda bejutnia. Emiatt nagyon fontos volt ez a szám, amit én nagyon elrontottam. Pedig a harmadáig teljesen jó volt minden, aztán egyszer csak mintha valaki elvágott volna valamit. Jött egy nagy üresség, egyre inkább lélektelenné váltam, nem tudtam kikecmeregni abból a mederből, ahová saját magamat bevittem. Olyan nagy hátrányt szedtem össze azzal, hogy kevés asszót nyertem, hogy az elszomorító volt. Ennek ellenére néhány órával később nem láttam reménytelennek a döntőbe jutást, de másnap sem volt meg az az extra, amivel ezt elérhettem volna. A mezőnyhöz képest nem voltam rossz úszásban és a futás-lövészetben, de tudom, hogy többre vagyok képes annál, mint amit ekkor produkáltam. Tavaly ilyenkor sokkal jobb állapotban voltam, most, a sok ilyen-olyan kihagyás után, ami a felkészülésemet megzavarta, az a blankás plusz hiányzott, amivel a fináléba kerülést el tudtam volna érni.



Generációváltás



Arra a felvetésünkre, hogy az új lebonyolítási rendszerben az elődöntőt megelőző körvívásnak kiemelt jelentősége van, igennel felelt Guzi Blanka.

– Közepes vívással, 15-16- 17 győzelemmel kerültek be a versenyzők a döntőbe, és nem kizárt, hogy kevesebb is elég lehet ehhez, ám ez esetben nagyon jó úszásra és laser-runra van szükség – mondta a Swimming PC sportolója, aki arra a kérdésre, hogy kell-e erősíteni ezt a számot, így felelt: – A vívásomat, ennek a számnak a fejlesztését remek szakemberek segítik, Dancsházy-Nagy Tamás, valamint Magyary István, utóbbi mint az öttusa-válogatott vívóedzője. Hiszek mind a kettőjükben, és úgy érzem, hogy ők is bennem, a többi rajtam múlik. A képlet egyszerű, jobban kell vívni...

A kistokaji illetőségű sportolót arról is kérdeztük, hogy milyen volt az új lebonyolítási forma élesben, egy világversenyen.

– Nagy generációváltás zajlik az öttusában. Fura volt, hogy ilyen sok fiatal versenyző állt rajthoz. Ahogy nálunk nem versenyez az idén Földházi Zsófia, Alekszejev Tamara, Kovács Sarolta, úgy más országokból is sok ismert sportoló hiányzott – mondta Guzi Blanka. – Ami pedig a versenyt illeti: a selejtezőben minden úgy ment, mint eddig, azzal a különbséggel, hogy az egyes számok között nem volt 2-3 órás szünet, de bőven volt idő ráhangolódni az egyes tusákra, ekkor még nem volt feszített a program. Az elődöntő más volt, de nem volt vészes az sem. Volt tempója a versenyzésemnek, és hiába jöttek egymás után a számok, nem éreztem a futásnál, hogy az előtte letudott úszás annyira megviselt volna.

A miskolci Swimming PC sportolója hazatérése után folytatja az edzéseket, készül az április 9-én sorra kerülő országos bajnokságra, illetve a jövő hónap végén megrendezendő világkupaversenyre, amelynek ezúttal Budapest ad otthont.



A kapitány értékelése



Kállai Ákos, a magyar női öttusa-válogatott szövetségi kapitánya így értékelte Guzi Blanka világkupa-szereplését: „Blanka a selejtezőt könnyedén abszolválta, jó, helyenként színes vívással és könnyed fizikai teljesítménnyel. A rangsoroló vívás első harmadáig kiegyensúlyozottan vívott, azután valami megváltozott benne. A verseny ezen szakaszától mintha egy másik személy lett volna jelen. Ez a vívásban durván érezhető volt, de a fizikai számaira is rányomta a bélyegét. A következő versenyig rengeteg ideje van, hogy a fejét helyre tegye és megerősödjön.”



(A borítóképen: Guzi Blanka (balra) az elődöntőig jutott Kairóban)