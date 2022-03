Az élvonalbeli női kosárlabda-bajnokságban a mai napon két, korábban elmaradt és egy előre hozott meccset rendeznek. A Diósgyőri VTK együttese a 13. fordulóból elhalasztott bajnokin az UNI Győr Mély-Út csapatát fogadja 18.30-tól a DVTK Arénában. Ezen találkozó mellett a 19. körből elhalasztott TFSEMTK – Ludovika-FCSM Csata összecsapást pótolják ma, illetve a 22. fordulóból előre hozott NKA Universitas Pécsi EAC – VBW CEKK Cegléd bajnokit játsszák le. Mindez azért érdekes, mert mind a négy csapat pályára lép azok közül, amelyek az alapszakasz zárása előtt az első négybe kerülésre hajtanak. A négyekből azonban csak kettőnek sikerülhet ezt elérni, mert a negyeddöntőben pályaelőnyt (a két nyert meccsig tartó párharcban három mérkőzés esetén kétszeri hazai találkozót ér az első négybe kerülés) jelentő helyek közül az első kettőre már nem tudnak odaérni. A négybe kerülésért küzdő négyek közül kettő, a Diósgyőr és a Győr egymás ellen játszik, és az biztos, hogy ha vendégsiker születik, akkor a Rába-partiak az első négyben végeznek, ha viszont a piros-fehérek nyernek, akkor életben marad az esélyük arra, hogy előrébb lépjenek a jelenlegi 5. helyükről.

– Azt szeretnénk, hogy hazai pályán kezdjük a rájátszást, mert ez óriási előny lenne – mondta Völgyi Péter, a Diósgyőri VTK NB I.-es női kosárlabdacsapatának vezetőedzője, majd így folytatta: – Ahhoz, hogy ezt valóra tudjuk váltani, az alapszakaszból hátralévő mindkét mecscsünket meg kell nyerjük, nemcsak a szombati, PINKK elleni hazai találkozót, hanem a mostani, Győr elleni összecsapást is. Ez utóbbi csapat kétarcú volt a bajnokság eddigi részében, meglepő vereségeket is szenvedett, és bravúros győzelmet is aratott, ugyanis a Sopron Basket együttesét egyedül ők tudták legyőzni. De mindent egybevéve, előttünk vannak a tabellán, és ahhoz, hogy közelebb kerüljünk hozzájuk, győznünk kell.



Kuster nélkül



A DVTK legutóbb a múlt héten pénteken játszott bajnokit, és kiadós, 35 pontos vereséget szenvedett a listavezető Sopron Basket otthonában. Azóta annyi történt a diósgyőri csapat háza táján, hogy szombaton megérkezett Jessica Kuster, az új igazolás. Az amerikai bedobó azonban a Győr elleni bajnokin nem léphet pályára, ugyanis az elhalasztott meccs eredeti időpontjában – amire a versenynaptár szerint 2021. december 29-én került volna sor, ám a két csapat közös megegyezésére a hivatalos játéknap 2022. február 2-a lett – még nem volt a DVTK játékosa, és mivel ezen a meccsen csak azok szerepelhetnek, akiknek akkor érvényes szerződésük volt az érintett csapatokkal, ő csak a pálya mellől szemlélheti ezt a találkozót.

– Sajnos, ez a helyzet, Kuster csak szombaton lesz bevethető – erősítette meg a fentieket Völgyi Péter, majd így folytatta: – Volt időnk felkészülni a Sopron elleni pofon után. Kielemeztük a hibákat, és arra jutottunk, hogy elsősorban agresszivitásban kell előrelépni, nem szabad engedni az ellenfelet, hogy az általa elképzelt játékot komfortosan játssza. Szeretnénk javítani, hazai környezetben nem lehet más célunk, mint hogy a győzelem megszerzéséért lépjünk pályára.



A női NB I. állása



1. Sopron Basket 21 20 1 1730–1171 41

2. AKSC Szekszárd 20 19 1 1682–1261 39

3. UNI Győr Mély-Út 20 14 6 1547–1388 34

4. NKA Universitas Pécsi EAC 20 13 7 1439–1388 33

5. Diósgyőri VTK 20 12 8 1487–1333 32

6. Ludovika-FCSM Csata 20 11 9 1500–1427 31

7. Vasas Akadémia 21 9 12 1362–1418 30

8. ELTE BEAC Újbuda 21 9 12 1393–1485 30

9. TFSE-MTK 20 8 12 1332–1517 28

10. VBW CEKK Cegléd* 21 4 17 1299–1589 24

11. BKG-Prima Szigetszentmiklós 21 2 19 1354–1663 23

12. PINKK Pécsi 424 21 2 19 1263–1748 23

* 1 büntetőpont levonva



(A borítóképen: Kányásira (balra) és csapattársaira nagy feladat vár)