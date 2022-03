A legjobb négy közé jutásért folyó párharc keretében a felek már túl vannak két találkozón: az FTC-Telekom mindkét otthoni összecsapását megnyerte, így 2–0-s előnyt szerzett a DVTK Jegesmedvékkel szemben. Ma és holnap a piros-fehérek a házigazdák: a népkerti jégcsarnokban szombaton és vasárnap is 18 órától meccselnek az alakulatok.

Hatból hat oda

Mint ismeretes: a továbbjutás akkor dől el, ha az egyik fél megszerzi negyedik sikerét, a Jegesmacik pedig hallani sem akarnak arról, hogy a jövő héten már nem jutnak szerephez, ennek jegyében életben akarják tartani reményeiket, s ehhez sikerre vagy sikerekre lesz szükségük.

A statisztikai mutató a Fradi mellett szól. A két társaság az alapszakaszban négyszer csapott össze, és mind a négyszer a zöld-fehérek nyertek, igaz, kétszer is csak szétlövés után diadalmaskodtak. A rájátszás úgy hozta, hogy a fővárosiak kétszer is minimális különbséggel, 3–2-re és 4–3-ra győztek, vagyis a kezükbe vették a sorsukat, és akár pontot is tehetnek a mondat végére. Az erőviszonyok azonban nem ígérnek 4–0-t, ilyen arányú fővárosi sikerre még a rózsaszínű felhőket látó ferencvárosi szurkolók sem számítanak. Az egygólos Fradi-diadalok halvány előnyt mutatnak a javukra, de figyelembe kell venni a jégkorong örök bizonytalanságát is. A Diósgyőrt hátrányosan érintette, hogy kedden és szerdán nélkülöznie kellett két sziklaszilárd védőjét, Doetzelt és Wehrst, akiknek szereplése a hét végén is több mint kérdőjeles.

Nem adták fel

– Az elmúlt napokban sokat beszélgettünk egymás között – mondta Marosi Tamás csapatmenedzser. – A játék képével nem volt gondunk, az apróságokkal annál inkább. A törzsidőben teljesen egyenrangú ellenfelei voltunk a Telekomnak, a végjáték viszont rendre a Fradié volt. Ezekben az időszakokban, mínusz egy gólnál nem tudunk betalálni, egyenlíteni, így aztán kétszer is alulmaradtunk. Talán ha nagyobb lenne az önbizalmunk, picivel jobban koncentrálnánk, és rendelkeznénk megfelelő rutinnal, a fejlődési fokozatokat azonban a hokiban sem lehet csak úgy átlépni. Az igaz, hogy most 2–0 a Fradinak, de nem vagyunk elkenődve, egyetlen játékosunk sem mondott le a továbbjutásról: hazai pályán kell üstökön ragadnunk a szerencsénket, és ha így lesz, akkor visszahozzuk az esélyünket.

Építkezéssel töltötték

– Másodszorra jól tartottuk magunkat – mondta Tokaji Viktor, a piros-fehérek vezetőedzője. – A vezetést is megszereztük, és előnyünket sokáig megőriztük. Play-off mérkőzésen azonban könnyű gólokat kaptunk, ettől függetlenül visszajöttünk a meccsbe, és végig tartottuk a tempót riválisunkkal. Oda-vissza hokit láttunk a végéig remek mérkőzésen, és az okozta a vesztünket, hogy amikor kicsit közelebb kerültünk a zöldekhez, akkor ők mindig megléptek. Az biztató, hogy voltak helyzeteink, a kritikus pillanatokban azonban mindig jött valami vagy valaki: egy bot, egy blokk vagy éppen Arany állta útját a korongnak. A két fővárosi mérkőzés nekünk arra nagyon jó volt, hogy fiataljaink tapasztalatot szerezzenek. A két nap szünetet építkezésre használtuk, rendeztük sorainkat, és szombaton meg akarjuk szerezni az első győzelmünket a Ferencváros ellen.

