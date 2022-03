A rájátszás keretében korábban négy találkozót játszottak a felek, és az FTC-Telekom 3–1-es előnyt szerzett. Mivel a továbbjutás kiharcolásához négy sikerre van szükség, így a szerda esti, fővárosban rendezett találkozón a zöld-fehérek a végső diadalukért, a miskolciak pedig az életükért és a péntek esti, hatodik meccsükért indultak a csatába. A Tüskecsarnokba sokan elkísérték a piros-fehéreket, akik így szinte hazai pályán léptek jégre. A vendégek a hetek óta maródi Hyvarinen mellett Hajnikot nélkülözték. Amint az várható volt, a ketrecek elé Aranyt és Duschek



Kiállításözön



Két perc elteltével érkezett az első kiállítás, ezt Fowlie magas bothasználat miatt kapta, majd nem sokkal később ugyanezért büntették Sarciát, így hatvan másodpercig öt a három ellen kergetőzhettek a vendégek, de nem tudtak tőkét kovácsolni ebből a több mint kecsegtető helyzetből. 5:09-nél Parnham kapott kisbüntetést, viszont ebből a fórból sem lett semmi. Idegesen játszottak a csapatok, Fowlie testre ütött, ennek következtében jött a negyedik kétperces leküldés, aztán Seto bűnhődött az ötödikkel, és akadtak olyanok, akik furcsán néztek a játékvezetőkre. Aztán miután magukhoz tértek a cséplésből a felek, gólok is születtek: 12:54-nél Kóger (1–0), majd az egykori diósgyőri Kulmala 14:30-nál volt eredményes (2–0). A DVTKnak némi reményt adott, hogy Tamminent szabálytalan térdhasználat miatt százhúsz másodpercre megfosztották „szabadságától”, és ezt már a 18. percben Seto jobbról, középtávolról beváltotta (2–1). A 15–12-es lőlap enyhe Fradi-fölényről árulkodott.



Gól nélkül



A második harmad nagy rohamokkal kezdődött, a felek jól tudták, hogy rendkívüli fontosságú a soron következő gól. Nagy G. lövését felvételeken ellenőrizték, és megállapították, hogy a korong nem haladt át a kapuvonalon. Becsülettel dolgoztak a kapusok, az eladott korongokat pedig az idegesség számlájára írták a szereplők. A Telekom csatárai előtt adódtak nagyobb gólszerzési lehetőségek, a diósgyőriek ennek ellenére jól tartották magukat. Az építkezés gyorsan ment, egyik gárda sem töltötte feleslegesen az idejét a semleges harmadban, ezt a részt hamar átjátszották, lesek és tilos felszabadítások pedig ritkán fordultak elő. A nézők élvezték a találkozót, melynek irama és színvonala is kielégítette az igényeket. Nagy G. nem tudta eredményesen befejezni szólóját, kétszer is lőhetett, Duschek azonban zárta a szöget. Wehrs megsérült, lement, csapata pedig a kontrákra rendezkedett be. Találat ugyan nem született, de a 21–5-ös célzás a pálya felbillenését mutatta.



Rászolgáltak



Hegyi áthúzódó kiállítása miatt a Diósgyőr emberfórban küzdhetett az utolsó harmad elején. Galaniszék mindent egy lapra tettek fel, veszítenivalójuk pedig nem volt. A Ferencváros próbálkozásait az 50. percben ismét siker koronázta, ekkor Nagy G. átadását Kóger emberelőnyben tette Duschek mögé (3–1), és ezzel lélektani előnybe kerültek a házigazdák. Az 55. percben pedig pont került a találkozó és a párharc végére, Tóth G. ugyanis három méterről, jobbról, fonákkal emelt a bal felső sarokba (4–1). Innentől kezdve a hátralévő idő már nem osztott és nem szorzott, a négy közé az FTC-Telekom került.



FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 4–1 (2–1, 0–0, 2–0)



Budapest, 893 néző. V.: Kincses, Pálkövi (Kocsány, Muzsik).



FTC-Telekom: Arany G. – Hegyi Á. (1), McFadden, Kulmala 1, Nagy G. (2), Tamminen (1) – Karmeniemi (1), Seregély, Fowlie, Pavuk, Tóth A. (1) – Bohunicky, Boros, Hajós, Kóger 2, Somogyi B. – Bán, Sarcia, Farkas S., Roczanov, Tóth G. 1. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.



DVTK: Duschek – Kiss R., Wehrs, Parnham, Seto 1, Walker (1) – Hadobás, Vojtkó, Galajda, Galanisz, Mattyasovszky – Farkas O., Szirányi B., Elgestal, Lövei, Miskolczi – Illés M., Pecsét, Farkas M., Ritó, Szabad. Vezetőedző: Tokaji Viktor.



Kiállítások: 10, ill. 8 perc.



Fodor Szabolcs: – Ismét jól játszottunk, sokat lőttünk kapura, és ha a helyzeteinket jobban használtuk volna ki, akkor nagyobb arányban is nyerhettünk volna.



Tokaji Viktor: – Fiatal csapatunk a meccs és a szezon utolsó másodpercéig kitette a szívét és a lelkét a jégre. Minden tőlünk telhetőt elkövettünk az erős ellenfelünkkel szemben. Sajnáljuk, hogy így alakult a párharc, amelyen azért rutint szereztünk.



Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–1 az FTC-Telekom javára.



(A borítóképen: A Fradi a Tüskecsarnokban zárta le a párharcot)