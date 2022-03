Háború dúl a szomszédban, a sporttársadalom pedig ismét összefogott az érintettek megsegítése érdekében. A DVTK-család tagjai nemrég adományokkal töltöttek meg egy 40 tonnás kamiont, valamint utánpótlás korú ukrán labdarúgók, röplabdázók és jégkorongozók elhelyezéséről, ellátásáról is gondoskodik a DVTK – írja a dvtk.eu.

Ezúttal a DVTK Jegesmedvék – a Magyar Jégkorong Szövetség aktív közbenjárásával és segítségével – az ukrán jégkorong válogatottat látja vendégül, akik a háborús helyzetre való tekintettel nem tudnak hazájukban felkészülni az áprilisi Divízió I/B világbajnokságra.

- Hosszú előkészítő munka zajlott annak érdekében, hogy az ukrán válogatottat a Miskolci Jégcsarnokban fogadhassuk. Folyamatosan kapcsolatban voltunk a magyar szövetséggel, valamint az ukrán csapattal és sikerült minden nyitott kérdésre megoldást találni. Alaposan át kellett szerveznünk a mindennapjainkat és kompromisszumokat kellett hoznunk a jég,-öltözőbeosztást és még sok egyéb témában. De a jelenlegi helyzetben kötelességünknek éreztük, hogy segítsük az ukrán válogatott felkészülését, akik kitűnő körülmények között dolgozhatnak az előttünk álló napok során. Eredményes felkészülést, továbbá sok sikert kívánok nekik a világbajnokságon! – mondta Egri István, a DVTK Jegesmedvék elnöke.

- Nemzetközi együttműködés keretében az ukrán felnőtt férfi jégkorong válogatott Magyarországon edzőtáborozik és segítséget nyújtunk ahhoz, hogy részt tudjon venni a világbajnokságukon. Ennek a projektnek az MJSZ a mozgatórúgója az ukrán szövetséggel karöltve, de a kormányzat is támogatásáról biztosított minket, és a nemzetközi szövetségen keresztül is érkezik anyagi hozzájárulás. Ez a projekt és a három hetes edzőtábor Miskolcon elengedhetetlen ahhoz, hogy az ukrán felnőtt válogatott meg tudjon maradni a jégkorong világban és rész tudjon venni a Divízió I/B világbajnokságon, Katowicében. Ezalatt megmérkőzik majd a magyar válogatottal is, reméljük mindkét csapat sikeres felkészülését tudják majd szolgálni ezek a mérkőzések – nyilatkozta Sipos Levente, az MJSZ Főtitkára.