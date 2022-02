Az NB I.-es bajnokság 22. fordulója keretében vasárnap délután rendezték az Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót, amelyet mindkét alakulat jó előjelekkel várt. A fővárosiak egy héttel korábban vendégként nyertek a Mol Fehérvár FC otthonában, a sárga-kékek pedig hazai környezetben ikszeltek a Budapest Honvéd ellen.

Ennek jegyében, amint az várható volt, a szakvezetők csupán egy helyen változtattak kezdőiken: a liláknál minden maradt a régiben, a fürdővárosiaknál Jurina helyére Drazicot jelölte éknek mestere.





Cseri büntetőből



A találkozónak az adott még nagy jelentőséget, hogy az alsóházi csapatok hetek óta megtáltosodtak, és a kiesés elől menekülve váratlan sikereket arattak. Így a dél-borsodiak sem érezhették magukat biztonságban, számukra fontos volt, hogy ne engedjék a nyakukra a fővárosiakat – ehhez azonban pontot vagy pontokat kellett szerezniük. Napsütéses, de szeles időben, ugyanakkor jó talajú pályán kezdődött a mérkőzés.

Néhány taktikai szabálytalansággal nyitottak a felek, majd a vendéglátók léptek fel támadólag, kibontakozni azonban nem tudtak, mert az MZSFC megszállta saját térfelét, és tizenegy játékossal védekezett. A 12. percben Cseri elveszítette a labdát, amely Zivzivadze elé került, a csatár pedig jobbal, fordulásból a jobb alsó sarok mellé csavart. Nem sokkal később ugyanezt tette Mitrovic, aki 17 méterről lőtt, labdája alig kerülte el a ketrec jobb oldalát. A fölénybe került otthoniak következő ígéretes akciójának végén Kuusk 14 méterről, ballal, lapos löketet engedett el, a játékszer mintegy fél méterrel kerülte el a bal sarkot. A beszorult Kövesd az idegenben játszók szokásos taktikáját alkalmazta, ha tehette, kontratámadásokkal próbálkozott. Ami a játék képe alapján várható volt, a 36. percben bekövetkezett, az egykori mezőkövesdi Zivzivadze révén előnyt szerzett az Újpest. Lélektani szempontból a legjobbkor egyenlített Cseri, aki a VAR-vizsgálat után végezhetett el sikeres büntetőt, és amikor levonultak a csapatok, a játék képe alapján a látogatók lehettek elégedettebbek.





Tornai kivédte



A szünetben kettős cserét határozott el Supka Attila, aki így próbálta áramvonalasabbá tenni együttesét. Lehívta a szürke Besirovicot, valamint Babatit, helyükre Ikenne-Kinget és T. Kist küldte be. Nyílt sisakos és helyenként jó futballt mutattak az együttesek. A fővárosiakat megint Zivzivadze repítette előre, a csatár csillogtatta rúgótechnikáját, és pazar góllal tette le névjegyét. Kiugratásokkal operáltak a lilák, majd Karakó a 65. percben véleményes büntetőt ítélt számukra, és ez a videós ellenőrzés után is érvényben maradt, Tordai azonban a meccsben tartotta csapatát, hárította Beridze lövését. Továbbra is irányított az Újpest, a Mezőkövesdnek pedig nagy energiákat kellett mozgósítania annak érdekében, hogy esetleg összehozza egyenlítő gólját. Ettől függetlenül Tordai volt a legjobbjuk, a kapus amit csak tudott, ártalmatlanított.





Bjelos lezárta



A hajrá ugyancsak az újpestiek produkciója következtében maradt emlékezetes. Bjelos feltette az i-re a pontot, és a lila-fehérek az egész mérkőzésen mutatott teljesítményükért rászolgáltak a nekik roppant fontos győzelemre, amelyen kívül annak is örülhettek, hogy tagjaik közül többen (Pauljevic, Croizet, Zivzivadze) extrát mutattak a gyepen. A találkozó jelentős részében alárendelt szerepbe kényszerített Mezőkövesdnek ezután kapaszkodnia kell a soron következő mérkőzésein, hogy a bajnokság hajrájában ne kelljen izgulnia.

Labdarúgás: NB I., 22. forduló



Zalaegerszegi TE FC – Kisvárda Master Good 0–0

Paksi FC – Mol Fehérvár FC 3–2 (1–2)

Gólszerző: Haraszti (19.), Ádám M. (84.), Lenzsér (94.), ill. Zulj (3.), Dárdai P. (13.).

Budapest Honvéd FC – Puskás Akadémia FC 0–0

Ferencvárosi TC – Gyirmót FC Győr 1–1 (1–1)

Gólszerző: Bassey (45.), ill. Klimovich (26.).

Debreceni VSC – MTK Budapest 1–0 (1–0)

Gólszerző: Pávkovics (26.).



A bajnokság állása



1. Ferencvárosi TC 22 13 4 5 37-18 43

2. Puskás Akadémia 22 12 5 5 30-23 41

3. Kisvárda MG 22 11 8 3 37-22 41

4. Paksi FC 22 9 4 9 56-46 31

5. Zalaegerszeg 22 8 6 8 31-39 30

6. Mol Fehérvár FC 22 8 5 9 28-29 29

7. Debreceni VSC 22 7 7 8 36-34 28

8. Mezőkövesd Zsóry 22 7 6 9 26-34 27

9. Budapest Honvéd 22 7 4 11 35-37 25

10. Újpest 22 6 6 10 29-34 24

11. Gyirmót 22 6 6 10 23-32 24

12. MTK Budapest 22 5 5 12 16-36 20





A 23. forduló programja



Március 4., péntek

20.00: Gyirmót FC Győr – MTK Budapest

Március 5., szombat

14.30: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Újpest FC – Puskás Akadémia FC

19.30: Budapest Honvéd – Debreceni VSC

Március 6., vasárnap

15.15: Zalaegerszegi TE FC – Mol Fehérvár FC

17.45: Ferencváros – Kisvárda Master Good





Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry FC3–1 (1–1)



Budapest, 2606 néző. V.: Karakó (Garai, Aradi).



Újpest FC: Banai – Pauljevic (7), Koutroumpis (6), Kuusk (6), Antonov (6) – Csongvai (6), Onovo (6) – Croizet (7), Mitrovic (6), Beridze (6) – Zivzivadze (8). Vezetőedző: Milos Kruscic.



Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (6) – Farkas D. (5), Bilali (5), Lukic (5), Vadnai (5) – Qaka (5), Karnitski (5) – Babati (5), Cseri (6), Besirovic (5) – Drazic (5). Vezetőedző: Supka Attila.



Csere: Besirovic helyett Ikenne-King (5) a 46., Babati helyett T. Kis (5) a 46., Qaka helyett Granecny (–) a 73., Mitrovic helyett Bjelos (–) a 79., Drazic helyett Vutov (–) a 86., Beridze helyett Boumal (–) a 88., Croizet helyett Yahaya (–) a 91. percben.



Sárga lap: Croizet a 30., Beridze a 32., Farkas D. a 45+5., Bilali a 49., T. Kis a 72., Onovo a 74. percben.



Gólszerző: Zivzivadze (1–0) a 36., Cseri (11-esből, 1–1) a 45., Zivzivadze (2–1) az 53., Bjelos (3–1) a 86. percben.



Milos Kruscic: – Két meccsen hat pontot szereztünk, így azt kell mondanom, hogy rátaláltunk a helyes útra. A szívós kövesdiek ellen ugyanazt az agresszív tempót akartuk nyújtani, mint Székesfehérvárott. Előzetesen nagyon nehéz mérkőzésre számítottam, de szerencsére végig uraltuk a játékot. Szervezetten védekeztünk, és határozott volt az előrejátékunk is, ezért megérdemeltük a győzelmet.



Supka Attila: – Az első félidő nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna. A másodikban is akadtak problémáink, döntő részben azért, mert ritkán kerültünk a kapu elé. Ráadásul kevés labdát szereztünk, és szintén ritkán tudtuk megbontani az Újpest hátsó alakzatát, képtelenek voltunk mögéjük kerülni.



Percek, események



36. perc: Pauljevic jobb oldali, remek ütemű, lapos begurítása teljesen egyedül találta Zivzivadzét, az ék pedig 4 méterről, ballal a tehetetlen Tordai mellett a kapu közepébe helyezett, 1–0.



45. perc: Koutroumpis hátulról vállal fellökte Karnitskit, mozdulatát elemzésnek vetették alá, majd Karakó kiment a pálya szélén lévő képernyőhöz, párszor megnézte a szituációt, végül büntetőt ítélt a mezőkövesdiek javára. Cseri hajtotta végre az ítéletet: jobbal a bal alsó sarokba helyezett a jobbra mozduló Banai mellett, 1–1.



53. perc: Croizet átívelését Zivzivadze lekezelte, majd pár méteren keresztül vezette a labdát, aztán betört a 16-oson belülre. Ezt követően felnézett, majd jobbal, 14 méterről a kapu bal oldalába csavarta a játékszert, Tordai nyújtózott, de nem tudott menteni, 2–1.



65. perc: Lukic picivel a 16-oson kívül ütközött Croizet-vel, Karakó pedig a 11-es pontra mutatott. Beridze jobbal a jobb alsó sarokba célzott, Tordai viszont jó érzékkel védett.



86. perc: Croizet, majd Beridze volt a labda útja. Utóbbi Bjeloshoz gurított, a csereként beállt csatár felpörgette a labdát, aztán ballal, 14 méterről elegánsan emelt a bal felső sarokba, 3–1.



93. perc: Ikenne-King 20 méterről lőtt, labdája a keresztlécről pattant a kapu mögé.



(A borítóképen: Cseri (a földön) próbálja meg szerelni újpesti ellenfelét)