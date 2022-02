A kétnapos Nemzetközi Női Kézilabda Tornán felvidéki, székelyföldi, délvidéki és borsodi csapatok mérkőznek meg egymással. A szervezők szerint komoly küzdelemmel átitatott, emlékezetes és színvonalas mérkőzéseket láthatunk, amely igazi megmérettetést jelent sportolónak és edzőnek egyaránt.

A Kárpát Meditop Kupát 1996-ban alapították. Miskolcon először találkoznak a csapatok. A tornán hat csapat méri össze tudását.

Az összetartozás kupája

A résztvevőket Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő köszöntötte. – Összetartozásunk erős bizonyítéka, hogy a Kárpát Meditop Kupát 19. alkalommal rendezik meg – mondta, majd megerősítette: mindig összetartozunk és össze is fogunk tartozni. Sem a trianoni országcsonkítás, sem a kommunista diktatúra, de még a koronavírus-járvány sem tudta megakadályozni, hogy most együtt lehessünk. Emlékeztetett, hogy az utóbbi időben megsokszorozódtak a Kárpát-medencei találkozások, és még az utak is lerövidültek, hiszen Miskolc és Kassa között elkészült az autópálya – fogalmazott.