A második felvonás kihagyott helyzetekkel indult, a látogatók időt kértek ember­előnyben, de csak a felső lécig jutottak. A PannErgy is megkapta a fórját, szintén „időztek”, lett kettes előny is, de az egyik debreceni pólós már visszaúszott, amikor Biros meglőtte első találatát (5–3). A fehér sapkások kerültek hátrányba ismét, és jött az extra erős lövő, Török (5–4). Tőzsér, szintén fórból állította vissza a kétgólnyi különbséget (6–4), aztán megúszásnál Sélley-Rauscher vitte végig a maga akcióját (7–4). Macsi P. kapufás gólt szerzett (7–5), aztán Biros és Smitula keménykedett, mehettek a sarokba, előbbit ápolni is kellett, utóbbi viszont kiszállt a meccsből, harmadik büntetése miatt. Krasznai megtalálta a rést (8–5), aztán Somlai tartotta látótávolságon belül csapatát (8–6). Krasznai nagyon tudta, mit kell lőni, váll fölé újra (9–6), de Fülöp is (9–7). Előnyben, húzásnál fejbe találták a hazaiak Kósikot, aztán a negyed utolsó lehetőségét kihagyta a DVSE.

Biros, csavargól

Tíz–tíz volt a kiállítási arány a nagyszünetben, majd Vismeg Zs. a kapussal szemben nagy ziccert rontott. Fórban Fülöp besuhintotta a miskolci kapu sarkába a labdát (9–8), parázs volt a csata. Hátrányba került az MVLC, de az idő lejártakor Korbán egyenlített (9–9). Kettős előnyben Tőzsér nem gondolkodott, csak lőtt, jól (10–9), már Moravcsik volt a kapuban a hazaiaknál, ám Macsi P. túljárt az eszén (10–10). Biros szabaddobásból, csavargóllal tette le a névjegyét (11–10), aztán a hazai kapus fogott fontos labdát. Feszült volt a mérkőzés, hátrányban ismét Moravcsik mozdult helyesen. Előnyben Tőzsér labdáját bevédte Kósik (12–10), aztán nagyon hosszan támadhatott a DVSE, de eredménytelenül.

Gyönyörűen benézte

A befejező felvonás sem ígért kisasszonypólót, hárman ekkor már befejezték a meccset, és többen voltak a kipontozódás szélén. Eltelt két perc, gólok nem jöttek, ekkor ismét hatásos volt a védekezés, és a kapusok is a helyükön voltak. Takács gyengén ejtett, Krasznai viszont gyönyörűen benézte a hosszú sarkot (13–10). Somlai az ellenkező irányba küldte Moravcsikot (13–11), aztán Birost is „kiszámolták”. Korbán bevágta az előnyt (13–12), még volt 3 perc. Sélley-Rauscher engedett el nagy bombát (14–12), 1:41 perc volt vissza. Moravcsik hárított nagyot, aztán újra a DVSE jött, de Krasznai lekapcsolta a labdát, indította Várkonyit, aki lezárta a meccset (15–12). Az MVLC nagy csatában, végig vezetve győzött, eltávolodott a veszélyes pozícióktól, és most már nyugodtabban tekingethet előre.

PannErgy-Miskolci VLC vs. Debreceni VSE-Master Good 15–12 (4–3, 5–4, 3–3, 3–2)

Miskolc, 250 néző. V.: Kovács S., Tóth S.

PannErgy-MVLC: Hoferica – TŐZSÉR (3), KRASZNAI (4), SÉLLEY-RAUSCHER (3), Seman (-), Vismeg Zs. (-), BIROS (2). Csere: MORAVCSIK (kapus), Nagy N. (1), Böröczky (1), Tanczer (-), Várkonyi (1), Széphalmi (-), Molnár B. (-). Vezetőedző: Vidumanszky László.

Debreceni VSE: Kósik - Smitula (-), Takács (-), MACSI P. (3), Vismeg B. (1), Somlai (2), Macsi M. (-). Csere: KORBÁN (2), TÖRÖK (2), Stefanidesz (-), FÜLÖP (2), Kis F. (-), Bodoróczki (-). Vezetőedző: Süveges Máté.

Gól/emberelőnyből: 8/18, ill. 4/18

Gól/ötméteresből: 0, ill. 0

Vidumanszky László: – Bejött az, amire számítottunk, hogy ez egy brusztos, kemény meccs lesz. A közönséget kiszolgálta mindkét csapat, sok hiba volt mindkét oldalon, sok kiállítás és sok gól. Gratulálok a csapatnak, hogy megszereztük a 3 pontot, de előre kell nézni, megyünk tovább. A tanulság most is az, hogy a helyzeteket, amelyek vannak, be kell lőni, és akkor el tudunk jobban lépni az ellenféltől, és kontroll alatt tudjuk tartani a meccset.

Süveges Máté: – Gratulálok Miskolcnak a győzelemhez. Sok buta hibát és fegyelmezetlenséget követtünk el. Sok dolog nem úgy alakult, ahogyan azt megbeszéltük és gyakoroltuk, majd megvizsgáljuk az okokat. Megyünk haza és dolgozunk tovább.

(A borítóképen: Biros [fehér sapkában] egyik találata csodaszámba ment)