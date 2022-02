A február 6-i születésnap ezúttal épp egy hazai bajnoki mérkőzéssel esik egybe, hiszen a DVTK Stadionban a piros-fehérek 17 órától a Siófokkal találkoznak. A Merkantil Bank Ligában listavezető együttes számára egyértelmű célkitűzés a feljutás, amit nem csupán a klub vezetése, hanem a szurkolók is nagyon várnak. Sántha Gergellyel, a DVTK elnökével azonban nem csupán a labdarúgásról beszélgettünk. A Diósgyőri VTK ugyanis az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a legnagyobb régiós multisportklubbá nőtte ki magát.

2021-ben a labdarúgócsapat nem tudta kiharcolni az élvonalban történő bennmaradást, ami a diósgyőri érzelmű szurkolókat alaposan megviselte. Ön hogy élte meg?

Természetesen nagyon rosszul érintett, de nemcsak engem, hanem mindenkit, aki a DVTK sikeréért nap mint nap dolgozik. Fölösleges kesergéssel azonban nem lehetett tölteni az időnket, nagyon hamar igyekeztünk talpra állni. Miután ez a sajnálatos esemény megtörtént, minél hamarabb igyekeztünk arra koncentrálni, hogy újraépítsük mindazt, amit ezzel a kieséssel valamilyen szinten leromboltunk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a teljes klub működésének megítélése szempontjából jelentős és fontos része, de ma már a DVTK nem csupán erről szól. Ha a futballnál maradtunk, akkor komoly és jól működő akadémiával, valamint sportszakmai háttérrel rendelkezünk, és egyéb sportágakban számos szakosztályunk sikeresen működik. Nyilván a kirakatot is igyekszünk rendbe hozni. Jelenleg, ha a táblázatra nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy jó az irány, ám messze még a vége. Komoly csaták várnak ránk, ehhez a csapat számára igyekszünk minden segítséget megadni. A lényeg ugyanis, hogy a csaták után a háborúból is győztesen kerüljünk ki, vagyis visszajussunk a legjobbak közé. Csak ekkor lehetünk majd elégedettek a szezon végén.

Hogy fogadta azokat a szurkolói kritikákat, amelyek a kiesés után nyilván eljutottak a klubvezetéshez is?

Ezeket a hangokat nem lehet és nem is szándékozunk kizárni. A jogos kritikát nekünk is el kell fogadni, ebből tanulva dolgozunk tovább, és építjük a klubot. Ettől függetlenül nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a DVTK rendelkezik az országban az egyik legnagyobb szurkolói bázissal, amellyel napról napra jobb az együttműködés, köszönhetően többek között a kérésükre létrehozott Szurkolói Koordinációs Iroda működésének is. A drukkerek támogatását ugyan a Covid-hullámok idején elrendelt zárt kapus időszakban nem kamatoztathatta a csapat, de bízom benne, hogy a nagyon fontos tavaszi mérkőzéseken a közönségünk ismét ott áll majd a játékosok mögött. A Vasas elleni találkozón már kezdett visszajönni az a hangulat, amire nagy szükség lesz a folytatásban is. A drukkerek mellett több egyéb rétegről is beszélni kell a Diósgyőr kapcsán, hiszen ott vannak az utánpótlás játékosok, a szülők, a klub dolgozói, akiknek ugyancsak adunk a véleményükre, az ő pozitív meglátásaiknak figyelembevételével igyekszünk tovább építeni a klubot.

Valóban látványosan gyarapodott a DVTK család az elmúlt egy évtizedben.

Ez egy tudatos munka, egy hosszabb folyamat eredménye. Úgy vélem, hogy az egyesület akkor tud sikeresen fennmaradni, fejlődni, ha a sportolói bázis, a szurkolói tömeg, a regionális támogatók és az egyesület által jelenleg lefedett észak-magyarországi területi egységben egyben tud maradni. Mégpedig úgy, hogy a DVTK alá rendeződik, így ugyanis valóban egy jól működő, központi regionális szerepet tölthetünk be a jövőben is.

A pályán elért eredményeket és a beruházások terén elért sikereket külön kell választani, vagy egyben kell kezelni?

Az egyik segíti a másikat. Hogyha jó szakmai munka mellett a csapataink, sportolóink sikeresek, akkor van értelme infrastruktúrát építeni. Természetesen ez fordítva is igaz. A jó körülmények mellett valószínűbb, hogy a szakmai tevékenység is fejlődik. Ehhez persze az is kell, hogy a megfelelő sport- és az egyéb területen dolgozó szakembereket a DVTK-hoz tudjuk csábítani. A mostanra kialakult létesítményi háttér segít abban, hogy egy személyes találkozó után olyan perspektívát nyújtsunk, amiért szívesen választják a DVTK-t.

Mit mutat a tendencia? Egy játékost, egy edzőt vagy más területen dolgozó sportszakembert mennyire nehéz feladat Diósgyőrbe csábítani?

Az anyagiak terén van egy elég erős verseny, ami az elmúlt időben kialakult Magyarországon. A kormányzati támogatásoknak is köszönhetően versenyképes fizetéseket tudunk biztosítani egyéb iparágakhoz képest is. A DVTK hagyománya, az elmúlt esztendőkben kialakult jó imázs, a rendezett háttér és a jó infrastrukturális helyzet mind hozzájárul ahhoz, hogy most már szívesen jönnek hozzánk a sportolók, az edzők és a sportszakemberek. Ők pedig a saját tudásukkal tudják segíteni a mi törekvéseinket, ha pedig a két akarat találkozik, abból születhetnek szép sikerek, győzelmek.

Egyértelműen a labdarúgás a húzó sportág Diósgyőrben, de mekkora figyelmet fordítanak a klubnál arra, hogy a többi látványcsapatsportban is állandó legyen a jó minőség? Gondolok itt a kosárlabdára, a jégkorongra, a röplabdára vagy éppen a hosszú idő után tavaly újraindított kézilabdára.

Szeretnénk azokra a sportágra építeni, amelyeknek hagyományai vannak Miskolcon, valamint az észak-magyarországi régióban. A kosárlabda, a jégkorong mindenképpen ilyen, kézilabdában pedig a helyi igényekre adtunk választ akkor, amikor beléptünk a sportág színterére. Lényegében itt az a fontos, hogy a DVTK igyekezzen megfelelni a régiós társadalmi elvárásoknak akár a felnőttcsapatok, akár az utánpótlás terén. Azt szeretnénk hosszú távon, hogy a felnőttegyüttesekre büszkék legyenek a városban és környéken élők. A fiatalok képzése szempontjából pedig azt kell elérnünk, hogy a szülők nyugodt szívvel bízzák ránk a gyerekeket, hiszen látják, hogy megfelelő infrastrukturális és humán erőforrással rendelkezünk ahhoz, hogy a sportolókból kihozzuk a bennük rejlő lehetőségeket.

Ugyanez vonatkozik az egyéni sportolókra, az őket versenyeztető szakosztályokra is?

Ezen a területen egy érdekes építkezésbe kezdtünk. Nagyjából négy évvel ezelőtt a mi felvetésünk alapján született meg a kezdeményezés, hogy a nagy fővárosi egyesületek mellett a kiemelt vidéki klubok is kellő lehetőséget kapjanak. Itt elsősorban az anyagi háttér megteremtésére gondolok. Tapasztalható volt egy időleges megtorpanás, de 2021 elején nagyot léptünk előre. Középtávon ugyanis kormányzati támogatással biztosítani tudtuk ezeknek a szakosztályoknak a működését, így a második fél évtől nyugodt szívvel láthattunk hozzá a szisztematikus munkához. Az alapműködés feltételei rendelkezésre állnak, de azon vagyunk, hogy az egyéni sportolók infrastrukturális igényeinek kielégítését is meg tudjuk valósítani a jövőben.

Ennek az első nagy eredménye, hogy egy évtized után ismét van olimpikonja a klubnak?

Egyértelműen nevezhetjük annak. Deák Bárdos Mihály 2012-es szereplése óta valóban sok idő telt el, de nagyon boldogok vagyunk, hogy Kékesi Márton néhány napon belül a magyar mellett a DVTK színeit is képviselheti alpesi síelésben a pekingi játékokon. A kiemelt vidéki nagy egyesületi státusz nélkül nem lett volna lehetőségünk arra, hogy Kékesi Mártont felkaroljuk, segítsük és támogassuk a céljai elérésében. Bízom benne, hogy a jövőben egyre több tehetséges miskolci, megyei és a régióban sportoló tehetség mellé tudunk majd hasonlóképpen odaállni. Ki kell emelnem azonban, hogy az egyéni sportágak esetében sem csupán a legeredményesebb versenyzőket, hanem az utánpótlást is támogatnunk kell.

Az eredmények szempontjából nem látunk a jövőbe, de a klub építése terén egész biztos, hogy konkrét tervekkel rendelkeznek. Itt ülünk ebben a csodálatos stadionban, elkészült a DVTK Aréna, közvetlenül a szomszédságában ott a labdarúgó-akadémia. Az egészségügyi hátteret a DVTK Medical biztosítja, és a birkózók otthona is ebben a komplexumban található. Mi várható az előttünk álló években?

DVTK Sportligetnek hívjuk ezt a nagy egészet, és a helyi adottságok figyelembevételével van még némi területünk arra, hogy fejlesszünk. Ezt a közeljövőben meg is fogjuk tenni, de ezen túl is nyitott szemmel járunk. Városi, megyei, sőt regionális szinten vizsgáljuk a lehetőségeket, hiszen vannak olyan területek, ahol a mi segítségünkkel lökést tudunk majd adni a helyi sportéletnek. Számos ötletünk van, amit reményeink szerint meg fogunk valósítani.

Az egyik ilyen a Diósgyőrben épülő bevásárlóközpont? Ehhez a DVTK-nak mennyi köze lesz?

Ennek a beruházásnak lesz egy sporttal, a közösséggel és a kereskedelemmel kapcsolatos lába is. Egy kisebb, de új városközpont alakulhat ki, ami ugyancsak a helyi igényekre adhat választ. A fejlesztés sport- és közösségi része erősen kötődik majd a DVTK-hoz, de a kereskedelmi oldala is egy olyan cégen keresztül fog megvalósulni, ami nem áll távol tőlünk.

Ha jól tudom, szó van egy kollégium létesítéséről is, ami a környező településekről érkező sportolók mindennapjait könnyítheti meg, elsősorban az utánpótlás terén.

Ezzel kapcsolatban a koncepcióterveink már elkészültek, most azért dolgozunk, hogy az építéshez szükséges forrást előteremtsük. Területünk van hozzá, ezért reménykedünk, hogy záros határidőn belül ezt is meg tudjuk valósítani. Értelemszerűen nagyon fontos lenne a DVTK utánpótlása számára, hiszen a fiataloknak ezzel még vonzóbbá tudnánk tenni a klubot, ezzel együtt természetesen a várost is.

Vasárnap születésnapját ünnepli a DVTK. A klubvezetés életében különleges ez a nap?

Azért speciális ez a nap, mert „Tisztelet a hétköznapi hősöknek…” akciót hirdettünk, aminek keretében gondoltunk azokra a szurkolóinkra is, akik a Covid-hullámok folyamán komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy egyben tartsák a társadalmat. Éppen ezért a 112. születésnapon a segélyhívó alatt működő szervezeteknél dolgozókat és partnerüket szeretettel meghívjuk a Siófok elleni mérkőzésre. Emellett megszerveztük a „Diósgyőri Születésnapi Bulit”, a környéken élő emberek és drukkerek számára. Bízom benne, hogy minél többen eljönnek majd az eseményre, és közösen ünnepelhetjük a DVTK 112. évfordulóját. Személyesen nekem a 111. évet beárnyékolta a labdarúgócsapatunk kiesése, most viszont optimistán várom a következőt, és nagyon bízom benne, a tavasz végén a szurkolóinkkal közösen ünnepelhetjük majd azt, hogy ismét a legjobbak közé kerül a csapatunk.

Szülinapi programok

DVTK 112 – február 6., vasárnap

A színpadon fellép az egyik legnépszerűbb helyi zenekar, a nívódíjas Bíborszél, érkezik Nemazalány és Sofi, de itt lesz az X-Faktor korábbi győztese, Tóth Andi is.

15:30: Tóth Andi

15:50: Nemazalány X Sofi

16:10: Bíborszél

17:00: DVTK – BFC Siófok Merkantil Bank Liga-mérkőzés

Gasztronómia

A hideg téli időjárásra való tekintettel 15 órától a DVTK-stadion északi oldalán helyben készült meleg ételekkel, street food árusokkal, forralt borral, forró csokival és teával várják a szurkolókat.

Ízvarázs (street food, hamburger, hot dog, gyros, tortilla, sült krumpli, üdítők)

Bárka Étterem & Bár (street food)

hagyományos fánk és lángos

lepény és kürtőskalács

Habos oldal (forralt bor, forró tea, forró csoki, tócsni)

A stadion melletti programok és a koncertek ingyenesek!