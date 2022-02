A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kosárlabda Szövetség elnöki posztján nemrégiben változás történt. A leköszönő Bukta Bertalan helyét 2022. január 25-én Fazekas Csaba vette át.

Bukta Bertalan hat évtizeddel ezelőtt, gimnazistaként ismerkedett meg a kosárlabdával, és előbb az MVSC, majd a MEAFC játékosa volt. 1971-ben diplomázott a Miskolci Egyetemen, majd 1973- ban bevonult katonának. Leszerelését követően úgy ítélte meg, hogy a kihagyás miatt nem tudja megfelelő szinten folytatni a kosárlabdázást, így játékvezetőként kezdett el dolgozni, az 1980- as évek elejétől 1999-ig tagja volt az NB I.-es keretnek. Miután onnan „kiöregedett”, 53 éves korától 70 éves koráig mérkőzésellenőrként tevékenykedett. Közben 2012-ben beválasztották a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége játékvezetői bizottságába, ahol hat esztendeig dolgozott.

– Egyetemi évfolyamtársam, Szaniszló Sándor a megyei szövetség főtitkáraként, régi, jó ismeretségünkre alapozva keresett meg, hogy segítsem a munkáját – fogalmazott Bukta Bertalan. – Így lettem a játékvezetői bizottság vezetője, majd 2008-ban a szövetség elnöke. Úgy gondolom, hogy nagyszerű kollégáimmal együtt sikerült megfelelnünk a velünk szemben, megyei és országos szinten támasztott elvárásoknak. Az elnöki megbízatásomat 2021. december 31-ig láttam el, ami persze nem azt jelenti, hogy megszűnt a kapcsolatom a kosárlabdázással, hiszen ez örök szerelem számomra.

Tovább építkeznek

Bukta Bertalan és a megyei szövetség ügyvezetője, Bene Szilárd heteken át azon dolgozott, hogy méltó utódot találjon az elnöki posztra. 2021 decemberében a B.-A.-Z. Megyei Kosárlabda Szövetség elnöksége egyhangúlag támogatta, hogy Fazekas Csaba, a MEAFC kosárlabda-szakosztályának jelenlegi vezetője lássa el ezt a feladatot, melyet az MKOSZ elnöksége is megerősített.

– Valamennyire váratlanul ért a felkérés, hiszen nem én kerestem a lehetőséget, nem én jelentkeztem a pozícióra – hangsúlyozta a játékosként MEFOB-győztes Fazekas Csaba. – Miután Berci és Szilárd megtalált a felkéréssel, sokat gondolkodtam, hogyan segíthetek a sportágnak, az elnökség hogyan fér össze civil és a MEAFC-os munkámmal. Berta László példájából kiindulva, úgy vélem, hogy megfér egymással, ha egy vezető beosztású rendőrtiszt társadalmi szerepet vállal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kosárlabda Szövetség életében. A jövőben szeretném összekapcsolni a megyei klubokat, a kosárlabdázni vágyó gyerekeket. Ez nem zárja ki azt sem, hogy továbbra is megkülönböztetett figyelmet szenteljünk a női vonalon jeleskedő DVTK vagy a férfiaknál legmagasabban jegyzett Tiszaújvárosi Phoenix KK és a MEAFC-Miskolc csapatainak. Közösen szeretnénk érvényesíteni a kosárlabdasport népszerűsítésére és az utánpótlásbázis szélesítésére vonatkozó elképzeléseinket. Elsődleges cél a stabil, biztos gazdasági háttér megteremtése. Ennek egyik legfontosabb eleme a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által biztosított taós lehetőségek teljes körű kihasználása. Egy nagyon aktív megyei kosárlabdaéletet szeretnénk, miközben tovább építkezünk. A felnőtt megyei bajnokság stabil működtetése mellett igyekszünk a vidéki városok szerepét megtalálni, kapcsolatunkat fejleszteni. Szeretnénk az NB-s csapatainkból kiöregedő játékosoknak is versenyzési lehetőséget biztosítani. Az országos mellett egy megyei minibajnokság beindítását is elhatároztuk, olyannyira, hogy az ötfordulósra tervezett sorozat első felvonását januárban már meg is rendeztük. Az U11- U12-es korcsoportos leányok és fiúk mérkőzéssorozatának költségeit teljes egészében a megyei szövetség fedezi. Idetartozik, hogy a minibajnokság lehetőséget kínál fiatal játékvezetőink gyakorlati képzésére is.

További terveiről a következőket mondta Fazekas Csaba:

– Folytatjuk legnépszerűbb rendezvényünket, az annak idején Fuhrmann Gézával közösen indított tavaszi és nyári Lions B.-A.-Z. megyei 3x3-as bajnokságot, női és férfi együttesek részvételével. Miskolcon kívül vidéki helyszínek bevonását is tervezzük hasonló tornák megrendezéséhez. A játékvezető-képzés iránt változatlanul elhivatottak vagyunk, hiszen a korábbi években jó néhány NB I.-es, sőt FIBA-bírót – Bodnár Pétert, Vígh Pétert, Földházi Tamást, dr. Mészáros Balázst – adtunk a magyar kosárlabdának. Ezen tevékenységünk során számítunk a műfajban komoly rangot kivívó nagy öregek közreműködésére is. Az elmúlt négy évben Miskolc már része lehetett az akkreditált, ebből adódóan kreditpontokat adó országos edzőképzésnek. Tavaly a kiemelt kosárlabda-akadémiák mellett ezt a szakmai elismerést is jelentő lehetőséget csak mi kaptuk meg. Évente legalább egy alkalommal ezután is otthont szeretnénk adni ilyen felkészítésnek, mellyel segítséget tudunk nyújtani a helyi edzők szakmai fejlődéséhez. Szintén fontos feladatunk a megyei szövetség egykori főtitkárának, Szaniszló Sándornak emléket állító nemzetközi torna folytatása, amit az idén már ötödik alkalommal rendezünk meg.

(A borítóképen: A leköszönő elnök, Bukta Bertalan (jobbra) és az utódja, Fazekas Csaba)