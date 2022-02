Elérkezett a futballtavasz az NB III. Keleti csoportjának listavezetője, a KolorCity Kazincbarcika SC együttese számára. Nem, a bajnokság tavaszi része még nem most folytatódik, hanem Magyar Kupa-összecsapás vár az észak-borsodiakra: szombaton 13 órától Cegléden, a Zsengellér Gyula Sporttelepen a házigazda Ceglédi VSE-vel mérkőznek meg a barcikaiak, a tét pedig a legjobb 8 közé kerülés. Erről ez az egy ­meccs dönt. A házigazdák (akik a harmadik vonal Közép csoportjában a 15. helyen állnak) a korábbiakban a Taksony SE-t, a Törökszentmiklósi FC-t, a Kaposvári Rákóczi FC-t és a Szegedi VSE-t verték ki a kupában, míg a Barcika – sorrendben – a Csenger FC-t, a Hidasnémeti VSC-t, a Szolnoki MÁV FC-t, illetve a Diósgyőri VTK-t búcsúztatta.

Laczkó: fél év

A KBSC már túl van több téli felkészülési mérkőzésen, illetve a keretben is történtek változások: Kálmán Szilárddal szerződést bontott a klub, viszont érkezett Pinyaskó László, Rjasko Viktor és Pálinkás Gergő. Fontos történés volt az is a sárga-kékeknél, hogy a január közepén, a Telkiben megrendezett, Kozármisleny elleni felkészülési mérkőzésen a házi gólkirály, Laczkó Milán elülsőkeresztszalag-szakadást szenvedett, így fél év kihagyás vár rá.

– Január 3-án kezdtünk dolgozni, az idő rövidsége miatt sűrített programmal. Hat edzőmérkőzést játszottunk, és mindenki megkapta a bizonyítási lehetőséget – kezdte Varga Attila, a KBSC vezetőedzője, akinél arról érdeklődtünk, hogy a hivatalos játéknap, február 9-e helyett hogyan került ez a találkozó négy nappal korábbra. – A Cegléd kezdeményezte mindezt, de nem volt ellenemre, ellenünkre, mert így jobb a ritmusunk a bajnoki hétre.

Összpontosítás

A Diósgyőr elleni továbbjutás után, a sorsolás előtt a barcikaiak azt szerették volna, hogy vagy egy NB I.-es csapatot kapjanak erre a körre, vagy egy olyan ellenfelet, amely ellen jó esély kínálkozik a továbblépésre. Utóbbi jött be. A korábbi kupaeredmények miatt (is) most „mindenki” a Kazincbarcikai SC sikerét várja, ám ezzel azért vigyázni kell...

– A lehető legjobban kell majd összpontosítanunk arra, hogy milyen instrukciókkal lépünk pályára – jegyezte meg Varga Attila. – A pályaviszonyokhoz kellően kell majd alkalmazkodni, ahhoz, hogy a saját játékunkat és jó játékot láthassunk. Számtalan dolog befolyásolja, hogy miként alakul végül egy ilyen mérkőzés. Úgy gondolom, értelmetlen lenne favoritokról beszélni egy ilyen meccs előtt.

Nehéz volt és lesz

A barcikai szakvezető hozzáfűzte, nem szabad, hogy a külső körülményekre, azon belül is a pályára, annak minőségére figyeljenek.

– A Cegléd erősödött, egy motivált csapatról van szó, de elég világos tervünk van arra vonatkozóan, hogy mit szeretnénk tenni a találkozón – nyilatkozta Varga Attila. – Tudatosan, felkészülten megyünk bele minden mérkőzésbe, így ebbe is, remélem, ugyanolyan sokoldalúak leszünk a pályán, mint eddig, mint a korábbiakban. Mindig is nehéz volt és mindig is nehéz lesz ellenünk játszani...

A KolorCity Kazincbarcika SC várható kezdőcsapata: Megyeri – Székely, Dvorschák, Ur, Heil – Kréti, Schildkraut, Nagy J., Márton – Ádám F., Pálinkás.

Labdarúgó Magyar Kupa-nyolcaddöntők

Február 5. (szombat)

13.00: Ceglédi VSE – KolorCity Kazincbarcika SC

Február 8. (kedd)

17.15: Újpest FC – Kisvárda MG

20.00: Szeged Csanád-GA – Mol Fehérvár FC

Február 9. (szerda)

13.00: FC Nagykanizsa – ETO FC Győr

17.00: Aqvital FC Csákvár – Paksi FC

17.00: Békéscsaba 1912 Előre – Gyirmót FC Győr

17.15: Kecskeméti TE Hufbau – Budapest Honvéd

20.00: Vasas FC – Ferencvárosi TC

(A borítóképen: A KolorCity Kazincbarcika SC az előző fordulóban a DVTK-t ejtette ki)