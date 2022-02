Putnok FC – Füzesgyarmati SK 2-2 (1-0)

Putnok, 100 néző. V.: Nagy A.

Putnok FC: Pápai – Buda, Csutora, Juhos (Riznicsenko), Szics, Dobrovolszki, Laczkó (Hadházi), Nagy Zs. (Nádimov), Sramkó (Dlehány), Katona, Fülöp K. Edző: Szala Ákos.

Füzesgyarmati SK: Fildan – Raducu, Nagy N., Oltean (Márkus M.), Borbély (Pohl), Popescu, Achim (Bertók), Lippai, Pataki, Bukor (Cigan), Hussein. Szakmai igazgató: Boros Tibor.

Gól: Dobrovolszki, Katona, ill. Fülöp K. (öngól), Raducu.

Jók: Buda, Csutora, Dobrovolszki, Katona, ill. az egész csapat.

Szala Ákos: – Az első félidőben kitűnően alkalmazkodtunk a pálya talajához, és jól futballoztunk. Kapott góljainkat felelőtlenség előzte meg, ami ezen a szinten nem fér bele. Pozitív volt, hogy hátrányban újítani tudtunk. Sok pontatlanság volt a második félidei játékunkban. Az első játékrész alapján meg lehetett volna a győzelem, a második alapján viszont igazságos a pontosztozkodás.

Boros Tibor: – Az első félidőben rosszul reagáltunk arra, hogy a hazai csapat 11-esből vezetést szerzett. A második játékrész elején pár perc alatt sikerült megfordítani a mérkőzést, utána kiegyenlített volt a találkozó. Aztán egy eladott labdából egyenlített a hazai csapat, és bár a végén volt két ziccerünk, összességében a döntetlen reális eredmény.

Jászberényi FC – Hidasnémeti VSC 2-4 (0-1)

Jászberény, 100 néző. V.: Virág.

Jászberényi FC: Menczeles – Szőllősi (Muhari), Erdős, Borics (Izsold), Balla, Palcsó (Nagy Sz.), Tóth O., Sárossy, Szanyi, László K. (Németh), Szanku. Edző: Németh Gyula.

Hidasnémeti VSC: Málik – Illés R., Tóth K., Póti, Takács P., Tóth D., Molnár M., Földi, Zsiga (Tucsa), Bartha (Gaal), Zavodni. Edző: Jozef Majoros.

Gól: Borics, Muhari, ill. Földi, Takács P., Bartha, Gaal.

Kiállítva: Szanyi (47.).

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Németh Gyula: – Nem lett volna meglepő, ha fordított eredmény születik. Gratulálok a vendégeknek, kívánom nekik, hogy maradjanak bent.

Jozef Majoros: – Nagyon fontos győzelmen vagyunk túl, időnként jól játszottunk, de van még min javítani. Köszönjük, hogy ennyien eljöttek szurkolni nekünk.

BKV Előre – Diósgyőri VTK tartalék 2-2 (0-2)

Budapest, 150 néző. V.: Borbás.

BKV Előre: Horváth G. – Girán, Jáger (Nagy A.), Szabó N., Forgács, Ferkó, Busai, Kiss D. (Kubó), Tóth Sz., Mile (Gyurkó), Szabó Á. (Dömök). Edző: Albert Flórián.

Diósgyőri VTK tartalék: Bánhegyi – Orosz D., Ivánka, Mrva, Benkő P., Tóth B., Illés B. (Bencsik), Jónyer (Sós), Girdán (Csáki), Korbély, Csatári. Vezetőedző: Zsivoczky Gyula.

Gól: Kubó, Busai, ill. Korbély (2).

Kiállítva: Ivánka (70.).

Jók: Busai, Kubó, ill. Bánhegyi, Mrva, Tóth B., Illés B., Korbély.

Albert Flórián: – Az első félidőben a vendégcsapat meglepett minket, mi ekkor nagyon rossz felfogásban futballoztunk, nem megbeszéltek alapján. Az első játékrészben a jobb és bal oldalon is gyengén fociztunk, nem tudtunk párharcokat nyerni. A hármas csere után sikerült fordítani a játék képén, a végén itt is, ott is meg lehetett volna három pont, de döntetlen igazságos.

Zsivoczky Gyula: – Ellentétes félidőket láthattunk. Nagyszerűen futballoztunk az első játékrészben, Korbély két góljával teljesen megérdemelten szereztünk kétgólos vezetést. A fordulás után egy hibából közelebb jött az ellenfél, ettől függetlenül nem éreztem bennük komoly átütőerőt. Ivánka véleményes kiállítása és a hazaiak vitatható tizenegyese után azonban arra törekedtünk, hogy megtartsuk a döntetlent. Ez sikerült, amihez gratulálok a csapatnak.

KC-Kazincbarcikai SC – Debreceni VSC tartalék 3-0 (0-0)

Kazincbarcika, 200 néző. V.: Kovács G.

KC-Kazincbarcikai SC: Fila – Szemere, Kristófi (Pinyaskó), Nagy J. (Dvorschák), Szabó B. (Bognár D.), Székely, Süttő, Ádám F. (Keményffy), Ur, Heil, Schildkraut (Sinankovic). Vezetőedző: Varga Attila.

Debreceni VSC tartalék: Kosicky – Szujó, Korhut (Székelyhidi), Kovács R., Tordai, Balla (Sármány), Farkas T., Kenderesi (Simon), Kalafat (Bökönyi), Pintér (Gyönyörű), Kovács G. Edző: Szűcs János.

Gól: Ádám F. (2), Süttő.

Jók: Ádám F., Süttő, Szabó B., Ur, ill. senki.

Varga Attila: – Jó felfogásban játszottunk végig, de az első félidőben hiányzott a minőség elölről. A második játékrészben egy-két villanással eldöntöttük a számunkra nagyon fontos mérkőzést.

Szűcs János: – Az első félidőben jól védekeztünk, a másodikban játékrészben, a hazaiak vezető találta után más mederbe terelődött a meccs, és ez a hazai csapat használta ki jobban. Gratulálok nekik!

További eredmények

AG Hajdúszoboszló – Újpest FC tartalék 1-0 (0-0)

Békéscsaba 1912 Előre tartalék – Tiszafüredi VSE 2-1 (2-0)

Debreceni EAC – Törökszentmiklósi FC-Veteriner 3-0 (1-0)

Kisvárda MG tartalék – Salgótarjáni BTC 0-0

Eger SE – Sényő-Carnifex FC 1-3 (1-1)

Labdarúgás: az NB III Keleti csoport állása

1. KC-Kazincbarcikai SC 21 18 2 1 65-12 56

2. BKV Előre 21 16 2 3 44-22 50

3. Debreceni EAC 21 15 3 3 55-20 48

4. AG Hajdúszoboszló 21 13 4 4 45-23 43

5. Termálfürdő FC Tiszaújváros 21 12 4 5 46-31 40

6. Kisvárda MG tartalék 21 11 4 6 35-25 37

7. Sényő-Carnifex FC 21 10 4 7 37-32 34

8. Putnok FC 21 9 6 6 31-25 33

9. Jászberényi FC 21 10 2 9 37-34 32

10. Békéscsaba 1912 Előre tartalék 21 9 3 9 45-39 30

11. Füzesgyarmati SK 21 6 9 6 29-32 27

12. Újpest FC tartalék 21 7 5 9 34-34 26

13. Diósgyőri VTK tartalék 21 7 4 10 43-49 25

14. Debreceni VSC tartalék 21 6 4 11 32-40 22

15. Eger SE 21 7 - 14 31-46 21

16. Tiszafüredi VSE 21 5 5 11 30-38 20

17. Tállya KSE 21 4 4 13 18-50 16

18. Hidasnémeti VSC 21 3 3 15 21-65 12

19. Salgótarjáni BTC 21 1 7 13 15-42 10

20. Törökszentmiklósi FC-Veteriner 21 1 5 15 16-50 8