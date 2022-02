Nem csak a DVTK-nál, hanem a BFC Siófoknál is egy változás történt az előző forduló kezdőcsapatához képest. Az FC Ajkát hazai környezetben 2-1-re legyőző balatoni együttesből Szakály A. maradt ki, aki az akkor megkapott, évadbeli ötödik sárga lapja miatti eltiltását volt kénytelen letölteni. Helyette, az egykor a DVTK-ban is megfordult, 33 esztendős Nikházi jutott szóhoz.

Könyves gólja

A meccs első eseménye Hegedűs J. sérülése volt. Az 5. percben a védő egy felugrás után rosszul érkezett a földre, alaposan megütötte a fejét, előbb a hordágyas egészségügyi személyzet jött be a pályára, majd úgy tűnt, hogy mentőre is szükség lesz, végül azonban a kemény védő a saját lábán hagyta el a játékteret, és gyalogolt el a mentőautóig, hogy ott megállapítsák, agyrázkódást szenvedett-e. A belső védő a játékot nem tudta folytatni, helyére Szűcs K. érkezett a 10. minutában. Innentől az folytatódott, ami az elején kezdett kibontakozni, a DVTK mezőnyfölénye közepette, a pálya középső harmadából a siófokiakéba akarta feltolni a játékot. Ám ebbéli igyekezetben helyzet egy jó ideig nem akadt. Amikor igen, a 25. percben, Lucas remek előkészítése után a ziccerbe került Eperjesi, 10 méterről egy elementáris, sarokra tartó löket helyett, gyengén, a kapu közepe felé lőtt, naná, hogy Hutvágneré lett a labda. Bő tíz perccel később, Könyves megperdülő lövésénél Jurek érkezett a 11-es pont környékére lehulló labdára, ám a léc fölé küldte a játékszert. Néhány másodperccel később azonban már gólt ünnepelhettek a diósgyőriek: Bárdos remek labdát adott Könyvesnek, aki kitűnően vette át azt, két védő között kapura fordult, majd balról, 12 méterről, laposan a háló bal oldalába lőtt (1-0). A 43. percben Szatmári egy jobboldali szöglet után centikkel fejelt a léc fölé, aztán Lucas is a felső kapufa fölé küldte a lasztit, egy baloldali lövésből.

Néhány helyzet

A második játékrészből hét perc telt el, amikor szabadrúgáshoz jutott a vendég együttes, a DVTK kapujától 20 méterre, ám Jagodics bombája egy hazai játékosról szögletre pattant. Válaszként Könyvesnek volt, egy ígéretes helyről eleresztett lövése, ami szintén ellenfélről pattanva kerülte el a kaput. A félidő közepén előbb a piros-fehérek cseréltek kettőt, majd a sárga mezes vendégek is ezt tették. Így volt valami remény azzal kapcsolatban, hogy jobb lesz a meccs. A hajrára volt egy kis élénkülés, a becseréltek közül előbb Kocsis lőtt a kapu fölé, majd Varjas közelijét fogta Danilovic. Néhány másodperccel később Medgyesi ziccert hibázott, 10 méterről, középről a kapusba lőtt. A DVTK középpályás játéka válságban volt, emiatt is érkezett a hajrára Bokros, ugyanis a Siófok nagyon ment a döntetlenért. Vele stabilabb lett a pályaválasztó játéka, és előbb Horváth Z.-nek volt egy jó lövése, ami elkerülte a jobb alsó sarkot, majd egy újabb ellentámadás végén Molnár G. lőtt az égbe.

A Siófok igazolta jó hírét, és bár végig volt reménye a pontszerzésre, a DVTK kápráztató játék nélkül, a biztos 3 pont begyűjtését üzembiztosan hozta. Így a szülinap eredményes volt. A piros-fehérek megőrizték vezető helyüket a tabellán.

Diósgyőri VTK vs. BFC Siófok 1-0 (1-0)

Diósgyőr, 3629 néző. V.: Nagy N. (Horváth R., Varga G.).

Diósgyőri VTK: Danilovic – Eperjesi, Hegedűs J. (Szűcs K., 10.), Szatmári, Bárdos – Németh M. (Molnár G., 46.), Oláh B., Lucas (Horváth Z., 66.), Zsolnai (Bokros, 83.) – Könyves, Jurek (Kocsis, 66.). Vezetőedző: Kondás Elemér.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Jagodics, Varga B., Deutsch – Krausz (Medgyesi, 75.), Eördögh – Horváth P., Nikházi (Varjas, 68.), Kiss B. (Balogh B., 68.) – Elek B. Vezetőedző: Domján Attila.

Sárga lap: Lucas (51.), Oláh B. (78.), Kondás Elemér (kispadon, 86.), ill. Nikházi (15.).

Gólszerző: Könyves (37.).

Jók: Szatmári, Lucas, ill. Jagodics, Horváth P.

Kondás Elemér: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, nagy küzdelem folyt a pályán. Az első félidőben nem volt különösebb probléma, a másodikban, amikor hátrányban volt az ellenfél, átvették az irányítást, és keveset volt nálunk a labda. Az első félidő elején történtek is rányomták a bélyegét a meccsre, Hegedűs J. agyrázkódást szenvedett, eltörött az állkapocs csontja és lehet, hogy a koponya csontja is. Ezen a meccsen meg kellett harcolni a győzelemért.

Domján Attila: – Gratulálok a Diósgyőrnek a győzelemhez, kívánom, hogy érjék el a céljaikat. Ugyanakkor csalódottak vagyunk, mert a játék, a tiszta helyzetek alapján minimum a döntetlent, vagy inkább a győzelmet is elérhettük volna. Azért nem sikerült pontot szerezni, mert kihagytunk 4-5 nagy lehetőséget.

További eredmények

Szeged-Csanád GA – Budafoki MTE 3-0 (1-0)

Dorogi FC – III. kerületi TVE 1-1 (1-0)

Tiszakécskei LC – Békéscsaba 1912 Előre 2-1 (0-1)

Szentlőrinc SE – ETO FC Győr 1-0 (1-0)

Budaörsi SC – Pécsi MFC 0-1 (0-0)

Soroksár SC – Szolnoki MÁV FC 3-2 (1-2)

FC Ajka – Kecskeméti TE Hufbau 1-3 (0-3)

Aqvital FC Csákvár – Vasas FC 1-4 (0-2)

Szombathelyi Haladás – Nyíregyháza SFC: hétfőn 20.00-tól játsszák

Az NB II állása

1. Diósgyőri VTK 22 13 7 2 39-19 46

2. Vasas FC 22 13 6 3 41-17 45

3. Kecskeméti TE Hufbau 22 13 5 4 38-19 44

4. Szombathelyi Haladás 21 12 4 5 25-13 40

5. Szeged-Csanád GA 22 11 6 5 31-16 39

6. BFC Siófok 22 8 9 5 26-24 33

7. Pécsi MFC 22 9 5 8 26-21 32

8. ETO FC Győr 22 9 5 8 26-23 32

9. Dorogi FC 22 9 4 9 23-30 31

10. Nyíregyháza SFC 21 8 6 7 28-28 30

11. Szentlőrinc SE 22 6 9 7 24-26 27

12. FC Ajka 22 6 6 10 29-33 24

13. Békéscsaba 1912 Előre 22 5 9 8 31-35 24

14. Soroksár SC 22 6 5 11 32-41 23

15. Aqvital FC Csákvár 22 5 8 8 31-38 23

16. Budaörsi SC 22 5 8 9 23-34 23

17. III. kerületi TVE 22 5 7 10 22-35 22

18. Budafoki MTE 22 4 7 11 22-31 19

19. Szolnoki MÁV FC 22 4 7 11 21-35 19

20. Tiszakécskei LC 22 5 3 14 22-42 18