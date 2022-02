A labdarúgó Magyar Kupa 2021–2022-es sorozatában elsőként a KolorCity Kazincbarcika SC csapata került be a legjobb 8 közé, miután az NB III. Keleti csoportjának listavezetője szombaton 1–0-ra nyert idegenben az ugyancsak harmadosztályú Ceglédi VSE otthonában. Az egyetlen találatot Ádám Ferenc szerezte, aki a 67. percben értékesítette a csapata számára megítélt 11- est. A vezetés után nem sokkal emberhátrányba került a Barcika, ugyanis második sárga lapja után Süttő Attila a kiállítás sorsára jutott, így a következő körben biztosan nem léphet pályára. A további 7 meccs közül kettőt ma (Újpest FC – Kisvárda, Szeged Csanád-Grosics Akadémia – Mol Fehérvár FC), ötöt holnap rendeznek meg (FC Nagykanizsa – ETO FC Győr, Aqvital FC Csákvár – Paksi FC, Békéscsaba 1912 Előre – Gyirmót FC Győr, Kecskeméti TE Hufb au – Budapest Honvéd, Vasas FC – Ferencváros), a negyeddöntő sorsolását szerdán ezen legutóbbi összecsapást követően sorsolják ki a televízió nyilvánossága előtt. Mégpedig úgy, hogy először az alacsonyabb osztályú együttesekhez húznak majd magasabb osztályú ellenfelet, a sorsoló ezúttal az egykori 10-szeres válogatott Thomas Sowunmi lesz. A negyeddöntő hivatalos játéknapja 2022. március 2., szerda.

Eltört a lábujja

A szombati meccsen nem számíthatott a barcikai stáb a sérülés miatt hosszú időre kiesett házi gólkirályra, a 17 találatnál járó Laczkó Milánra, de igyekezett ezt a helyzetet is megoldani Varga Attila, a KolorCity Kazincbarcika SC vezetőedzője.

– Milán 17 gólja és 10 gólpassza nagyban befolyásolta a minőségi támadójátékunkat, de sajnos a sport, az élsport velejárója a sérülés, ez benne van – mondta lapunknak a tréner. – Úgyhogy ezzel már nem foglalkozunk, kívánunk neki minél hamarabbi gyógyulást. Inkább az volt mindebben a rossz, hogy igazoltunk a helyére egy centert, Pálinkás Gergőt Dorogról, akinek viszont az első edzőmeccsén eltört a lábujja. Így nem volt bevethető ő sem Cegléden, ezért kényszermegoldásként Kristófi Sándorra esett a választásom. Ő nem olyan típusú játékos, mint Laczkó, inkább a sebességét, a területeit használja, de a küzdőszelleme szombaton is átsegítette azokon a nehézségeken, amelyek egy centerposzt velejárói. Elégedett vagyok vele is, ahogyan a többiekkel is.

Bevétel, reklám

A KBSC az ezt megelőző fordulókban – sorrendben – a Csengert, a Hidasnémetit, a Szolnokot és a Diósgyőrt búcsúztatta. Utóbbi kiverésekor a barcikaiak egyrészt olyan ellenfelet szerettek volna, amely hazai pályán közönségvonzó, vagy olyat, amely ellen reális esély mutatkozik a sikerre. Ez a CVSE „megkapásával” megtörtént, és hogy a barcikai alakulat NB III.-asként eddig eljutott, az már „dupla hab” azon a bizonyos tortán.

– Ha még innen is lenne út nekünk tovább, akkor az már nem is hab lenne, hanem egy óriási bravúr, amire ebben a pillanatban nem is tudok, tudnék jelzőt találni – tette hozzá Varga Attila. – Ezzel most, ebben a pillanatban nem foglalkozunk, hiszen nekünk, számunkra a bajnokság, annak megnyerése élvez elsőbbséget. Azonban ha már itt van előttünk ez az esély a kupában, akkor szeretnénk magunkat megmutatni itt is, és olyan eredményt elérni, amilyen jót csak lehet. Az, hogy ki lesz az ellenfelünk a nyolc között, a hét közepén el fog dőlni, de ha újra lehetne kívánni, akkor olyan ellenfelet kapjunk a sorsoláson, amely nagy bevételt hozhat, és nagy reklámot, úgy nekünk, mint magának a labdarúgásnak.

A csúcs: 1990–1991

Az eddigi legjobb teljesítményt az 1990–1991-es sorozatban érte el az akkor még Kazincbarcikai Vegyész néven futó klub: a 32 között a Debreceni VSC-t győzte le a Barcika (1–0), a 16 között a Budafoki MTE-t (3–0, 4–1), a 8 között a Tatabányai Bányászt (2–1, 2–1), majd az elődöntőben a Váci Izzóval szemben maradt alul (0–1, 0–0).

A KBSC számára egyébként a hétvégén elkezdődik az NB III. Keleti csoportjának ta vaszi idénye, az észak-borsodiak vasárnap 16 órától a Ko lorCity Arénában a Debreceni VSC tartalék együttesét fogadják. A sárga-kékek 4 ponttal állnak az élen a második helyezett BKV Előre előtt, s egyértelmű szándékuk ezen pozíció megőrzése, az NB II.-be való feljutás kiharcolása.

(A borítóképen: Újabb akadályt vett a hétvégén a Barcika a kupában)