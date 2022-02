A Diósgyőri VTK tartalékcsapata is megkezdi ezen a hétvégén a tavaszi bajnoki szereplését. A piros-fehérek második számú együttese az NB III. Keleti csoportjának 21. fordulójában Budapestre utazik vasárnap, ahol 14.00-tól a BKV Előre gárdájának vendége lesz.

– Az év első munkanapján, január 3-án tartottuk az első edzést, hat hetünk volt arra, hogy a tavaszt megelőző feladatokat elvégezzük – mondta Zsivoczky Gyula, a diósgyőri tartalék edzője, akit arról is kérdeztünk, hogy a koronavírus mennyire zavart bele a programba. – A felkészülésünk tulajdonképpen zökkenőmentes volt, bár voltak játékosaink, akiknek emiatt ki kellett hagyniuk edzéseket, de a Covid–19 minket nem sújtott olyan mértékben, mint más csapatokat. Szinte kivétel nélkül 14-16 fővel tudunk folyamatosan dolgozni, és ez a mi esetünkben, egy tartalékcsapatról lévén szó, jó létszámnak számít.

A DVTK tartalék kerete nem változott jelentősen, igaz, a tavasszal nélkülözni kénytelenek Asmir Suljic játékát, ugyanis a bosnyák–magyar kettős állampolgárságú középpályás – aki az első csapat keretéből kikerülve jutott rendszeres játéklehetőséghez az NB III.-ban – a télen távozott Diósgyőrből, és az FK Sarajevo bosnyák első osztályú együttesében folytatja pályafutását.

Az új, újak

– A saját utánpótlásból felkerülő fiatalok mellett egy olyan új játékosunk van, aki másik klubból érkezett. Sós Máté, a Puskás AFC-től jött, az ottani, szintén NB III.-as tartalékgárdában szerepelt. Ő egy 2003-as születésű fi ú, aki korosztályos utánpótlásválogatottban is bemutatkozott, és egri születésűként a támadó szekcióban segíthet bennünket – mondta Zsivoczky Gyula, majd így folytatta: – Az utánpótlásból többen is felkerültek, úgymond teljes jogú tagsághoz jutottak, hiszen többségében olyan fiatalok, akik már játszottak a csapatunkban. A 2004-es születésű Illés Bálint irányítóposzton juthat szóhoz, ő nem mellékesen a korosztályos válogatottnak is tagja. Benkő Péter bal oldali támadó középpályásként, Bencsik Dávid védekező középpályásként lehet hasznos tagja NB III.-as együttesünknek. Érkezésükkel fiatalodott a keretünk, jellemzően 2003- as, 2004-es születésűekből áll a csapat. A cél az, hogy minél több akadémistát tudjunk foglalkoztatni, pályára küldeni az NB III.-as mérkőzéseken, hogy ezzel is segítsük a felnőttfutballba integrálásukat. Úgy, ahogy azt korábban másokkal is tettük, gondolok itt az immár az első csapat keretéhez tartozó Csatárira, Kispálra, Jurekre, Bánhegyire vagy éppen a Pécsi MFC NB II.-es felnőttcsapatának kölcsönadott Zsemlyére.

Zsivoczky Gyulától azt is megtudtuk, hogy az első csapat keretéhez tartozó játékosok visszajátszására nem igazán lehet számítani, Bánhegyi kapuson kívül fordulónként legfeljebb egy mezőnyjátékos érkezhet, mivel jellemzően ugyanazon a napon, vagyis vasárnap vannak a bajnokijai az NB II.-es csapatnak is, ahol szükség van 20 év alatti játékosokra, egyre a kezdőcsapatban és alternatívákra a cseresorban.

– A felkészülés során négy edzőmeccset játszottunk, és ebből hármat megnyertünk, az NB III. Keleti csoport listavezetőjétől, a Kazincbarcikai SC-től kaptunk ki idegenben, egy góllal. A Cigánd SE, a Salgótarjáni BTC és az Eger SE ellen viszont sikerült győznünk. A játék biztató, ha össze kell hasonlítanom a mostani helyzetünket a nyárival, azt kell mondjam, hogy sokkal jobban állunk. Persze a bajnoki mérkőzéseken derül majd ki, hogy igazából hol tartunk – mondta Zsivoczky Gyula, aki arra a felvetésre, hogy a bajnokság 2. helyén álló BKV Előre ellen nem lesz könnyű dolguk a nyitányon, így felelt: – Nem szabad elfelejteni azt, hogy nálunk az elsődleges cél a játékosok építése, fejlesztése, a felnőttfutballba érkeztetése. Az ősszel nagyon sok olyan meccsen hullajtottunk el pontokat, amikor egyéni hibák befolyásolták az eredményt. Ha ezeket ki tudjuk küszöbölni, ezek nem jönnek elő, akkor a mezőny minden csapata ellen reális esélyünk van a pontszerzésre, a győzelemre. A BKV Előre ellen is.

A főpróbán

A bajnoki főpróbát a szintén az NB III. Keleti csoportjában szereplő ellenféllel szemben idegenben tartotta a múlt vasárnap a diósgyőri együttes.

Eger SE – Diósgyőri VTK tartalék 1–2 (1–1)

Diósgyőri VTK tartalék: Bánhegyi – Orosz D., Ivánka (Csáki), Mrva – Benkő P., Tóth B., Illés B. (Fülöp), Jónyer (Bencsik), Oláh B. – Korbély, Girdán (Nagy Á.). Vezetőedző: Zsivoczky Gyula.

Gólszerző: Juhász G. (25.), ill. Korbély (22., 90.).

(A borítóképen: A DVTK tartalék (piros-fehérben) a 13. helyen áll)