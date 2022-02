Az elmúlt években a Magyar Diáksport Szövetség versenyrendszerét sem kímélte az egészségügyi krízis. A járvány miatt felfüggesztették a 2020/21-es tanév eseményeit, a 2021/22-es viadalok azonban szerencsére már gond nélkül gördülnek.

Több száz verseny

– Szeptemberben némi félelemmel ugyan, de beindítottuk a magunk életét – kezdte Fazekas Miklósné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke. – Most azt látjuk, hogy ütemesen folynak a versenyek: eseményeinkre a járványtól függetlenül jöttek az iskolák, a pandémia ellenére pedig lelkesek a testnevelők, így az őszi atlétikai viadalok körzeti, városi és megyei szinten más műfajokkal is folytatódtak. Hetvenkét intézménnyel és több száz diákkal zajlottak a már említett atlétikai versenyek, aztán elindultak a labdajátékok is. Szépen haladunk, és úgy tűnik, hogy nem állunk meg, a szokott tempónkban megyünk tovább. Persze voltak nehézségeink, előfordultak utolsó pillanatos lemondások, de eddig legyőztük a gondokat, a ránk leselkedő bajokon átsegített minket a versenyéhség.

Az elnök ezután a statisztikai mutatókat is segítségül hívta szavainak alátámasztására:

– Az tény, hogy nem egészen olyan létszámokat produkálunk, mint a korábbi, úgynevezett békés években. Az általános iskolai szinten nagyobb a visszaesés, a középiskolás labdajátékokban viszont csaknem azonos, sőt pár műfajban enyhén növekvő volt a nevezők száma. Az első félév alap- és megyei szervezésű versenyein hatezer tanulót mozgattunk meg. A számokat imponálónak is nevezhetem: szeptembertől decemberig kétszázötvenkét alap- és háromszázhúsz megyei szintű versenyt és öt országos elődöntőt hoztunk tető alá. Itt említem meg, hogy körzeteink ötven százalékában a három évvel ezelőtti aktivitást tapasztaltuk, a kazincbarcikai, a miskolci, az ózdi, a sátoraljaújhelyi és a szerencsi körzetek adatai azonban felülmúlták a várakozásainkat. A rendezvényekhez természetesen pályákat, csarnokokat és termeket kellett biztosítanunk. Több intézményben tárt kapukkal fogadtak minket. Számos megyei versenyünknek adott otthont a Fényi, a Herman, a Diósgyőri, valamint a Földes Ferenc Gimnázium. Szerencsére vannak vidéki bázisaink is, ahol gyakran rendezünk megyei versenyeket és országos elődöntőket is. Ilyen helyszíneink például Kazincbarcika, Tiszaújváros, Ózd és Mezőkövesd. Térítés ellenében igénybe vettük az Egyetemi Körcsarnokot, a miskolci városi sportcsarnokot és az egyetemi Atlétikai Centrumot.

Finálé Miskolcon

A diáksport felmenő rendszere ismert, egymásra épülnek az események. A körzeti viadalt a városi, majd a megyei elődöntő és döntő követi, a sort pedig az országos elődöntő és döntő zárja.

– Ez a rendszer bejáratott és nem képzelhető el másképpen – vette át a szót Benőcs Dávid, az MDSSZE titkára. – A tizenkét körzetünkben eddig gond nélkül teljesítettük a versenyeinket. Bízunk benne, hogy két év kihagyás után most, harmadik nekifutásra meg tudjuk rendezni a negyedik korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpiai – kézi-, kosár- és röplabda – országos döntőjét Miskolcon. A június 2–5. közötti rendezvénysorozatra nyolcszáz diákot, plusz szép számú közreműködőt várunk. Már megkezdtük a felkészülést, kijelöltük a helyszíneket, megalakítottuk a szervezőbizottságot, és bár még négy hónap van hátra, de gyorsítunk, hiszen a finálé óriási feladatot ró ránk.

Az MDSZ finanszíroz

A titkártól a finanszírozás húsba vágó kérdésére is választ kértünk.

– A Magyar Diáksport Szövetség segíti a versenyek lebonyolítását, így például a 2021/2022. tanévi diákolimpia alapszintű, körzeti versenyei a Nemzeti Tehetség Program 40 millió forintos támogatásával valósulnak meg az országban. Ebből természetesen mi is részesülünk, így a kiskörzetekben színvonalas versenyeket rendeztünk. Persze vannak költséges sportágaink: ilyen például a floorball, az úszás, a torna és az atlétikaversenyek, ezek esetében nekünk is be kell nyúlnunk a zsebünkbe, ezért ahhoz, hogy biztos lábakon álljunk, folyamatosan keressük-kutatjuk a pályázati lehetőségeket. Az MDSZ az országos döntő rendezési költségeit is biztosítja, azonban ha szeretnénk színvonalas megnyitóünnepséget tartani és a diák olimpikonoknak kulturális programokkal, tájjellegű ajándékokkal kedveskedni, akkor támogatókat kell keresnie. Akik ügyesek, a maguk sajátos eszközeivel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek még jobban érezzék magukat az adott városban, és ott maradandó élményeket szerezzenek.

Óvintézkedések

A diákolimpiai versenyeken is szigorúan be kell tartani az óvintézkedéseket – közölték a megyei szervezet tisztségviselői. Aki ugyan egészséges, de tüneteket tapasztal magán, arra kérik, hogy maradjon otthon. A szereplőktől általában elvárják, hogy sportruházatban érkezzenek a rendezvényekre, kerüljék a közös öltözőket, saját kulacsukból igyanak, folyamatosan fertőtlenítsenek, viseljenek maszkot, a nézők pedig csak védettségi igazolvánnyal lehetnek jelen az eseményeken. Néhány viadalt zárt kapussá tettek annak érdekében, hogy csökkentsék az indulók számára leselkedő veszélyt. Ilyen volt az úszás megyei döntője, amelyről mintegy kétszáz szurkolót zártak ki. A díját adásokon elkerülik a kézfogást és a pacsizást.

(A borítóképen: A napokban Algyőn rendezett floorball-diákolimpia IV. korcsoportos lányversenyét a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola együttese nyerte)