A 32 éves, 187 centi magas, 4-es és 3-as posztokon bevethető játékos, Milica Jovanovic nyártól játszik a DVTK női kosárlabdacsapatában. A montenegrói válogatott kosarasnak nagy szerepe volt abban, hogy a piros-fehéreknek a múlt hét végén sikerült megszerezniük a Magyar Kupa-győzelmet. A kiválóan teljesítő sportolóval beszélgettünk.





Az edzője, Völgyi Péter azt nyilatkozta önről, hogy félelmetesen jó hetet produkált, már hétfőn, a Szigetszentmiklós elleni bajnokin is kulcsszerepe volt a győzelemben...

Szeretném megköszönni Völgyi Péter kedves szavait. Az biztos, hogy a január nagyon nehéz hónap volt a számunkra, sok mérkőzéssel, amelyeket hála Istennek mind megnyertünk. Aztán közbeszólt a Covid–19, öten lettünk pozitívak. Nem volt könnyű visszatérni a teljes intenzitású edzésekhez. Nagyon figyeltünk a protokollra, lépésről lépésre, lassan haladtunk előre, végig pulzuskontroll alatt voltunk, miközben azon dolgoztunk, hogy megfelelő formába lendüljünk. Mint az eredmény mutatja, sikerrel tettük.





Közel egy hónapon át nem játszottak meccset, mert közbejött a koronavírus, és csak a Szigetszentmiklós elleni meccset megelőző pár napban tudtak teljes értékű edzésmunkát végezni. Így utólag úgy tűnik, hogy éppen ez volt a jó, lehet, hogy amiatt voltak motiváltak a kupadöntőn, hogy ki voltak éhezve a meccsekre?

Nagyon okosnak és koncentráltnak kellett lennünk, és emellett fizikálisan is erősnek. Minden egyes mérkőzésen hittük abban, hogy meg tudjuk csinálni, amit kell. Emlékszem, beszélgettünk is erről az öltözőben, csapatkapitányunk, Kányási Veronika kérdezte, hogy „ti is érzitek, hogy meg tudjuk csinálni?”. Azt gondolom, hogy azért is sikerülhetett ez, mert a csapat nagyszerű kombinációja a sikerre éhes, fiatal játékosoknak és a tapasztalt idősebbeknek, akik támogathatják a fiatalokat, és utat mutathatnak nekik a siker felé vezető úton.





Ebben a négyhetes szünetben a szerepeket is újra kellett osztani, Hayes kiesése miatt. Ez ilyen könnyen ment, mindenki hamar beletanult?

Az egész szezon egy fejlődés. Szeptember óta számtalan újrahangoláson mentünk keresztül, és nem mondhatom azt, hogy ez mindig könnyű volt.





Önre, a már említett játékos kiesése miatt, sokkal nagyobb szerep hárult. Ez nem nyomasztotta egy pillanatra sem?

Tényleg sok impulzus ért minket, de felismertük, hogy nincs sem időnk, sem más lehetőségünk, mint hogy elfogadjuk az új szerepeinket a rendszerben.





A kupacsatározások pénteken kezdődtek, és az első napon csak hajszállal, a végjátékban bemutatott heroikus küzdelemben jutottak tovább. Minek köszönhetően? Túl azon, hogy már ekkor is csapata egyik legjobbja volt...

A Csata elleni mérkőzés volt az első a sorban, amelyen bizonyos nyomás nehezedett ránk. Egyrészt mi voltunk az esemény tulajdonképpeni házigazdái, másrészt a csarnokban sok néző szorított értünk, és óriási vágyunk volt arra, hogy megnyerjük a meccset, hogy a legmegfelelőbben képviseljük a DVTK-t ezen a hétvégén. Talán egy picit „fuldokoltunk” a nagy akarat, a nyomás alatt, de túljutottunk rajta, megnyertük a meccset.





Szombaton a Szekszárd ellen viszont mind pontban, mind a VAL-érték tekintetében a legjobbja volt a DVTK-nak. Hogy sikerült ilyen káprázatos játékkal előrukkolni az első két negyedben, a védekezés és a támadások pontos befejezésének tekintetében?

A szoros győzelem után éreztük, hogy az első lépés megvan, és most már határ az égbolt, a csillagos ég. Csapatként játszottunk, mind támadásban, mind védekezésben. Élveztük a mérkőzés minden pillanatát, és éreztük, ahogy a szurkolók megtöltik energiával a csarnokot. A Szekszárd ellen végig, 40 percen át nagyon fontos volt a teljes koncentráció, hiszen ellenfelünk soha nem adja fel, és nagyon kemény védekezést tesz a pályára a mérkőzés egésze alatt.





Vasárnap jött a döntő, és senki nem értette, hogy a Sopronnak sokáig miért nem sikerült elszakadnia. Mivel tudtak meccsben maradni 35 percen át?

Természetesen a döntő volt a legnehezebb, hiszen ellenfelünk az Euroligában, a legrangosabb európai kupasorozatban is kiemelkedőnek számít, így még a szombatinál is nagyobb koncentrációra volt szükségünk a teljes meccs alatt, és ezt meg is tudtuk valósítani. Emlékszem, hogy Aho Nina azt mondogatta nekünk egész torna alatt, hogy „nem vagyunk fáradtak, nem vagyunk fáradtak, hanem az ellenfél az”.





A végjátékra aztán 9 pontos fórt szedett össze a Sopron, amit az utolsó 30 másodpercben eltüntettek. Hogy látja, minek köszönhetően sikerült ez a csodaszámba menő bravúr?

Azzal együtt, hogy nekünk volt a legszűkebb rotációs lehetőségünk, és a Covid–19-ből szinte azonnal visszatérve léptünk pályára – kilenc nappal azután, hogy visszakaptuk a sportorvosi engedélyeinket –, mind a szívünk, mind az eszünk a helyén volt. Éreztük, hogy ez a mi időnk, és hogy megcsinálhatjuk. Ebben nagyon sokat segített, hogy nagyon szeretünk egymással játszani, támogatni egymást, és hogy képesek vagyunk felhozni a másikat a mélypontról.





És hátravolt még a hosszabbítás, amelyben hajított egy olyan hármast, amivel 5 pontra eltávolodtak. Sokak szerint ez volt a mérföldes lépés a győzelem felé...

A hosszabbításban az előbb említett mentalitással játszottunk, már senki számára nem volt kérdés, hogy ez a mi nagy lehetőségünk, és hogy ezt meg kell ragadnunk. Az, hogy 9 pontos hátrányt ledolgoztunk fél perc alatt, iszonyú sokat jelentett. Az, hogy ráadásban Leslie Vorpahl a támadóidő végén, két emberrel a nyakában dobott kosarat, extra volt, ahogy az is, hogy Cheridene Green bedobta összes büntetőjét. Illetve az is, ahogy Aho Nina a támadólepattanókat szedte. Ezek mind fontosak voltak, kellettek a győzelemhez. És persze jókor jött a szivárványívű hármasom, Isten is velem, velünk volt, hogy ez a dobás is célba ért.





Meglepte, hogy önt választották a döntő legjobbjának?

Boldog vagyok, hogy segíthettem a csapatnak, de ez az edzők és a csapattársaim nélkül, mivel önbizalmat és hitet öntöttek belém, nem valósulhatott volna meg. Egész életemben hálás leszek nekik ezért.





Ez az MK-aranyérem hová kerül a vitrinjében?

Az édesapámnál van az összes érmem, egyelőre ő rendezgeti ezeket, de teljesen biztos, hogy ez egy kiemelt helyet foglal majd el a gyűjteményemben. Egyrészt azért, hogy kikkel értem el ezt az eredmény, másrészt pedig azért, ahogy elértük. Mert szerintem az egész európai női kosárlabdában rajtunk kívül senki nem hitte el, hogy ezt elérhetjük.





Pályafutása alatt rengeteg csapatban játszott, hogy érzi magát itt, arany előtt, arany után?

Sok éve játszom, sok helyen megfordultam már, de amikor a szezon elején először találkoztam a csapattársaimmal, éreztem, hogy ez a közösség különleges lesz. A társak, akik egyként ­lélegeznek, ugyanúgy szeretik ezt a játékot, és minden körülmény, minden nehézség ellenére nyerni akarnak. Mindegyikük a saját egyéni érdeke elé helyezi a csapatét, ami egészen ritka és nagyon különleges. Emellett rendkívül hálás vagyok a DVTK-nak, azért, amit a csapatért tesz, a csarnokért, az orvosi háttérért, a gyönyörű öltözőnkért, és ­természetesen hálás vagyok az edzőinknek és a körülöttünk dolgozóknak is, mert százszázalékosan elkötelezettek abban, hogy jobbá tegyenek mindenkit, mind egyénileg, mind csapatszinten. Úgy hiszem, hogy ez meglehetősen ritka Európában.





Ön szerint van üzenete ennek az éremnek a külvilág felé?

Az üzenet, amit a múlt hét végén küldtünk, talán az, hogy ha hiszel abban, amit csinálsz, minden lehetséges, ha látod magad nyerni álmaidban, az meg is valósulhat. Erre a döntőre a ne add fel soha szlogen illik, ami igaz nemcsak a kosárlabdára, más sportágakra, hanem általánosságban az életre is. Nem lehet, hogy ha tiszta képed van magadról, ha elképzeléseid vannak, hogy azokat feladd. Az egyik kedvenc mondásom, idézetem az, hogy akiknek van miértjük, hogy éljenek, azok tudni fogják, hogy hogyan éljék az életüket. Az életben, a sportban a legcsodálatosabb az, ha olyan emberek vannak körülötted, akikkel nyertes lehetsz, és ha a téged körülvevők pártfogolnak, segítenek, felvirágoztatnak.



(A borítóképen: Milica Jovanovic)