Jégkorong

Dunaújvárosi Acélbikák vs. DVTK Jegesmedvék - Az utolsó helyezett és a küzdelmet befejező Dunaújvárosi Acélbikák ellen Tokaji Viktor nem kevesebb mint tizenkét játékosát pihentette.

Labdarúgás

Diósgyőri VTK vs. Szolnoki MÁV FC - A labdarúgó NB II. 24. fordulójában vasárnap délután a Diósgyőri VTK együttese a Szolnoki MÁV FC gárdáját fogadta.

A labdarúgó NB III. Keleti csoportjának 22. fordulóját játszották a hétvégén - Diósgyőri VTK tartalék vs. Kisvárda Master Good tartalék, Újpest FC tartalék vs. KolorCity Kazincbarcika SC, Tállya KSE vs. Aqua-General Hajdúszoboszló, Sényő-Carnifex FC vs. Termálfürdő FC Tiszaújváros, Hidasnémeti VSC vs. Debreceni EAC, Putnok FC vs. Jászberényi FC meccsek eredményei.

Kosárlabda

DVTK vs. Sopron Basket - Kevesen számítottak arra, hogy a DVTK gárdája a Killik László Női Magyar Kupa háromnapos torna elődöntőjében úgy gázol át esélyesebb ellenfelén, mint ahogyan a forró kés megy a lágy vajba.