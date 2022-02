A labdarúgó NB II. 24. fordulójában, vasárnap 17.00-tól Diósgyőri VTK – Szolnoki MÁV FC mérkőzést rendeznek a Diósgyőri Stadionban. A jelenleg zsinórban 12 veretlen bajnokinál tartó, listavezető piros-fehérek a 12 meccses nyeretlenségi sorozatát az előző fordulóban, az FC Ajka hazai, 1–0-s legyőzésével megszakító, fordított párosításban a diósgyőrieket 2–0-ra legyőző Tisza-parti gárdát fogadják. A DVTK hétfőn a Kecskeméti TE otthonában 3–2-re nyert, és ezzel öt pontra növelte az előnyét a 3. helyezett, már nem feljutó helyen álló, hét eleji riválisával szemben. A DVTK 49 pontot gyűjtött eddig, és 15 körrel a zárás előtt már „csak” 10 győzelmet kell szereznie a feljutáshoz, az előző évek NB II.-es bajnoki végeredményeit figyelembe véve.

Arról, hogy mennyire szédítő ez a magasság, hogy kell-e kezelni az öltözőben azt, hogy ne szálljanak el a játékosok, Kondás Elemért, a DVTK vezetőedzőjét kérdeztük.

– Már többször beszéltünk erről, a játékosok jól kezelik, mindenki tudja a feladatát, és hogy mi a célunk – mondta a tréner, akinek felvetettük, hogy a legutóbbi vereségük óta, négy és fél hónap alatt, a nyolcpontos hátrányukból, hárompontos előnyt raktak össze, vagyis úgy tűnik, hogy minden rendben, a szakvezető erre pedig így reagált: – Sosem mondhatjuk, hogy minden rendben van, de a csapat jól néz ki, jó úton haladunk, erről az útról nem szabad letérni.

Sőt!

A hétfői bajnokin mutatkozott be a DVTK-ban Rotem Keller, általános vélekedés szerint jól. A 19 éves, izraeli–magyar kettős állampolgárságú labdarúgó nem csak az eddig lyukasnak tűnő bal oldali védő posztját oldhatja meg, hanem „elviszi” az eddig szerepeltetett U20-as játékos kvótáját is mint a csapat egyik erőssége. Az új fi úról lapunk érdeklődésére Kondás Elemér is azt mondta, hogy jól mutatkozott be, hogy valóban jó teljesítményt nyújtott, amit vártak tőle, azt megoldotta, majd a szakvezető a sőt szót is hozzátette a rövid értékeléséhez.

A diósgyőri trénernek felvetettük, hogy a Szolnok ellen van törlesztenivalója a DVTK-nak.

– Nem úgy kell a mérkőzéshez hozzáállni, hogy nekünk törlesztenivalónk van, úgy állunk hozzá, hogy ezt a találkozót meg kell nyerni. Ősszel Szolnokon mások voltak az előzmények, mind a két csapat más összetételben lépett pályára, mint most fog, ezért ez – ahogy mondani szokták – egy másik mérkőzés lesz – jelentette ki Kondás Elemér, aki arra a kérdésre, hogy milyen ellenfélre számít, így folytatta: – A Szolnokkal mindig számolni kell, ismerem a kollégákat, masszív, szervezett csapatuk van, most is azok lesznek. Állandóan csak magamat tudom ismételni, egyáltalán nem lesz könnyű mérkőzés, mint ahogy egyik sem az.

A diósgyőri edző azt is elmondta, hogy a hétfőihez képest bővülni fog a választási lehetősége, mert akik akkor rendelkezésre álltak, azok most is bevethetők, pluszban Oláh B. eltiltása letelt, és a múlt héten szombaton a Kecskeméti TE-től szerződtetett Belényesi beállításának sincs már akadálya (rajtuk kívül a hétfői bajnoki keretéből csak a betegséggel küszködő Szeles és Eperjesi, valamint a sérülés miatt műtétére váró Hegedűs J. hiányzott).

Arra a kérdésre, hogy mivel lenne elégedett a meccs után a 3 bajnoki pont megszerzése mellett, ezt válaszolta Kondás Elemér:

– Győzelemmel. Teljesen mindegy, hogy hogyan, de három pontot kell szerezni, mert a győzelmek viszik előre a csapatot.

Várható kezdő

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Póser – Szűcs K., Belényesi, Szatmári – Polgár, Molnár G., Lucas, Zsolnai, Keller – Horváth Z., Könyves.

(A borítóképen: Újabb találkozójukat vennék sikerrel a piros-fehérek)