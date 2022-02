A befejező felvonás előtt nem lehetett megtippelni, hogy ki lesz a győztes, de a pontosztozkodás is benne volt a levegőben. Fór, majd szabálytalanság következett a miskolciaknál, a Szentes nem jutott lövésig, úgyszintén előnyben. Meixner védett óriásit, követte őt ezen a téren Hoferica is. Kettős hátrányban védekeztek határozottan a vendégek, nagy lehetőséget hagyott ki a miskolci alakulat. Biros kipontozódott, Krasznai pedig a vendégek portását találta meg. A hátul végzett munka elsőrangú volt a csapatoknál, 3 percen belül járt a mérkőzés. Emberelőnyben időt kért Szilágyi Péter (2:03 volt vissza), Hegedűs B.-t jól játszották meg (6–7). Fórban az MVLC is „időzött”, volt lövés, Meixnerről nem perdült be a labda a kapuba. 40 másodperccel a vége előtt a miskolciak akciózhattak, Krasznai szépen lóbált, és lőtt a bal alsó sarokba (7–7). Még mindig maradt 25 mp., jött az alföldi együttes, de Vismeg Zs. megszerezte a játékszert, így egy-egy pont jutott a csapatoknak.



PannErgy Miskolci VLC – Metalcom Szentes 7–7 (2–3, 1–1, 3–2, 1–1)



Miskolc, 150 néző. V: Füzesi, Kollár.



MVLC: Hoferica – Tőzsér (-), BIROS B. (2), Sélley Rauscher (-), SEMAN (1), Vismeg Zs. (-), Krasznai (2). Csere: VÁRKONYI Á. (2), Nagy N. (-), Tanczer (-), Böröczky (-). Edző: Vidumanszky László.



Szentes: MEIXNER – Mátyók (-), Pellei F. (-), Garancsy (1), TAKÁCS J. (2), HEGEDŰS B. (2), Chilkó (-). Csere: Somogyi B. (-), Bozó (-), Pellei K. (2), Kókai T. (-), Hornyák (-). Edző: Szilágyi Péter.



Gól/emberelőnyből: 12/2, ill. 9/3



Gól/ötméteresből: 0, ill. 1/1



Vidumanszky László: – Mindkét csapat csalódott lehet az egy-egy ponttal. Gratulálni kell a Szentesnek a mai játékához és a kapusteljesítményéhez, nem azt mutatta, amit a Debrecen vagy a Kaposvár ellen. Lehet ez nyugtatott meg minket, az utolsó két meccsük, hogy majd jön a győzelem, de ilyen nincs. Ha az elejétől nem állunk bele a meccsbe, akkor futunk az eredmény után, majd 6–5-nél elkövettünk egy hibát. Volt lehetőségünk, azonban ilyen fegyelmezetlen játékkal nem lehet pontokat szerezni.



Szilágyi Péter: – Gratulálok a Miskolcnak, látszik, hogy komoly munka van a csapatban, jó erőben vannak a játékosok, a jó kondi miatt tudtak visszajönni a meccsbe. Át is vették az irányítást, az a típusú döntetlen lett, ami senkinek nem jó. Sokkal nem került közelebb egyik csapat sem a céljaihoz. Csapatom nagy szívvel játszott, amiket gyakorolunk, azokból már visszajöttek dolgok, Meixner fantasztikus formában védett.



(A borítóképen: Sélley Rauscher (6) egyik kísérlete a mérkőzésen)