A XIX. Kárpát Meditop Kupa előzetesen megadott programja egy helyen változott. Az adai együttesen ugyanis végigsöpört a koronavírus-járvány, ezért az utolsó pillanatban kénytelenek voltak lemondani a részvételt. A címvédő helyett így a megyei bajnokságban érdekelt Sárospatak ugrott be, ezt leszámítva azonban változatlan formában tudták megtartani a kétnapos eseményt.

Az anyaországi és a határon túli csapatok számára a Kárpát Meditop Kupa a felkészülésre és a kapcsolatépítésre is jó lehetőséggel szolgált, hiszen a torna évtizedek óta a magyarság összetartozását jelképezi a sporton keresztül. Az első napon a pályán a csoportküzdelmeket bonyolították le körmérkőzések formájában, majd az egyenes ági helyosztókkal zárult a program. Az erőviszonyoknak megfelelően alakultak az eredmények. A házigazda BSK Miskolc és a Marosvásárhely két győzelemmel jutott a fináléba, ahol végül a házigazdák bizonyultak jobbnak, akik első ízben hódították el az Orbán Viktor miniszterelnök által felajánlott vándorserleget.



Arany, gólkirályi cím



– A végére nagyon elfáradtunk, mert ekkora sorozatterhelést régen kapott a csapat – fogalmazott a döntő után Oláh Henrietta, aki a torna gólkirálynői címét is elhódította. – Kemény ellenfelekkel találtuk magunkat szembe, és a döntő is ki-ki meccs volt annak ellenére, hogy végül négy góllal tudtunk nyerni. Jó volt találkozni olyan ellenfelekkel, akik hozzánk képest más stílusú kézilabdát játszanak, és a vírusidőszak miatt két héttel a bajnokság tavaszi rajtja előtt a felkészülés szempontjából is szükségünk volt erre a három találkozóra.



Jól teljesítettek



A Kárpát Meditop Kupán végül szoros küzdelemben az ezüstérmet a Marosvásárhely szerezte meg, amely a döntőben sokáig tartotta a lépést a BSK Miskolccal, a végére azonban egy kicsit elfáradt.

– Minden rendben volt ezen a hétvégén. Mi is jól teljesítettünk, a bíráskodás is megfelelő volt, és az ellenfelek is keményen beleálltak a játékba – tette hozzá Dan Melinda, a Marosvásárhely játékosa. – A Kárpát-medencében élő magyarokat igyekszik összefogni ez a torna, ami hosszú ideje jól működik, rendezzék meg bárhol. Miskolcon is nagyszerűen éreztük magunkat, örülünk, hogy itt lehettünk, és eredményesen szerepeltünk.



Elégedett elnök



A BSK Miskolc tavaly először vehetett részt az eseményen, akkor merült fel a gondolat, hogy az idei kiírás találkozóit a borsodi megyeszékhelyen bonyolítanák le. A tervekből valóság lett, a rendező klub elnöke pedig a finálé után minden szempontból elégedett lehetett.