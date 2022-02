Az NB I.-es bajnokság 21. fordulója keretében 20 órakor kezdik a Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd találkozót. Mindkét alakulat vitézkedett az elmúlt héten: a fürdővárosiak Debrecenben arattak nagyarányú sikert, a fővárosiak pedig otthon intézték el a hetek óta gyengélkedő Mol Fehérvár FC-t. A kövesdiek újabb diadalukkal az élvonal páholyába lőhetik magukat, míg a piros-fehérek, ha pontot vagy pontokat gyűjtenek, akkor biztonságos szintre távolodhatnak el a vonal alattiaktól.

Egymás ellen

A felek eddig tizennyolc mérkőzést játszottak egymás ellen az első osztályban. A mérleg csaknem kiegyenlített: a kisvárosiak nyolc győzelem és három döntetlen mellett hétszer szenvedtek vereséget. Az MZSFC a 2020/2021-es idényben veretlen maradt a piros-feketékkel szemben, ugyanis három összecsapáson egy győzelem mellett kétszer döntetlent játszott. Cseriék a mostani idény őszi szezonjában már találkoztak a kispestiekkel: az október 24-i, fővárosban rendezett találkozón fordulatos, gólokban gazdag meccsen több mint hetven percig emberhátrányban küzdve 3–2-re diadalmaskodtak.

Supka bizakodik

– Ami a Debrecen elleni mérkőzést illeti: viszonylag jó játékkal sikerült nyernünk, ugyanakkor nagyon sok hibát követtünk el – mondta Supka Attila, a mezőkövesdiek vezetőedzője, majd így folytatta: – Ezeket a hibákat mindenképpen ki kell küszöbölnünk péntekig. Sok labdát adtunk el a középpályán, ezekből akár eredményesebb is lehetett volna ellenfelünk. Helyzetkihasználásunkon is javíthatunk, mert több olyan lehetőségünk akadt a gólokon kívül, melyekből eredményesek lehettünk volna. Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy a játékosok maximálisan odatették magukat a pályán: az elsőtől az utolsó percig azt játszották, amit előzetesen megbeszéltünk. Kevés időnk maradt a Honvéd elleni találkozóig: az első napokban a regenerációé volt a főszerep, majd átvettük azokat a taktikai elemeket, amelyek fontosak ahhoz, hogy eredményesek lehessünk aktuális ellenfelünkkel szemben. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, hiszen a fővárosi gárdát új szakvezető vette át, játékosaik motiváltak, agresszívan játszanak és egységesebbek, mint korábban, mindezt a Mol Fehérvár FC ellen is megmutatták. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy ha koncentráltak leszünk, és az elmúlt meccseinkhez hasonlóan mindenki odateszi magát, akkor itthon tartjuk a három pontot.

Cseri visszatér

A hazai kerettagok közül Lakvekheliani, Madarász M. és Vajda S. sérült. Cseri öt sárga lapok miatti eltiltása lejárt, a középpályás visszatér a csapatba. A kezdőcsapat egy kivételtől eltekintve várhatóan ugyanaz lesz, mint a Debreceni VSC elleni idegenbeli találkozón: Tordai – Farkas D., Bilali, Lukic, Vadnai – Qaka, Kocsis G. – Babati, Cseri, Besirovic – Jurina.

Labdarúgás: NB I.

A 21. forduló programja

Február 18., péntek

20.00: Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd

Február 19., szombat

14.45: Kisvárda Master Good – Paksi FC

17.00: Gyirmót FC Győr – Zalaegerszegi TE FC

19.30: MTK Budapest – Ferencvárosi TC

Február 20., vasárnap

15.30: Puskás Akadémia FC – Debreceni VSC

17.45: Mol Fehérvár FC – Újpest FC

(A borítóképen: Szép győzelmet arattak Debrecenben a kövesdiek)