A női röplabda Extraliga 10. fordulója keretében, péntek este, Balatonfüreden, a Szent Benedek RA csapatának vendége volt a Diósgyőri VTK együttese.

Az első szett első pontját a vendégek szerezték, és 4-4-ig együtt haladtak a pályaválasztóval. Innen két egységgel ellépett a házigazda, nem is egyszer, majd 8-5-re alakult az eredmény. Jobb volt a támadójátéka a balatonfüredi csapatnak, és nem mellékesen a vendéglátók egymás után két jó sáncot is építettek (11-7). A diósgyőrieknek is voltak villanásaik, Kiss E. ügyeskedett a hálónál, de 11-9 után újabb hazai támadások bizonyultak eredményesnek, majd egy jó füredi blokk után DVTK időkérés következett (14-9). A pauza alatt nem esett vissza a fehér mezes együttes, Kiss G. jól játszotta meg a labdákat, és kidomborodott a Szent Benedek fölénye (18-10). 21-13-nál diósgyőri időkérés miatt szakadt meg a játék, és mivel a folytatásban Kuzelova jó nyitásait követően zsinórban három pontot hozott a vendég gárda, füredi pauza következett. A hazaiak már nem szárnyaltak, a DVTK derekasan küzdött, 23-21-re feljött. Az ezt követő újabb füredi időkérés után még összehozott egy pontot a vendég gárda, ám innen, ha nehezen is, de csak behúzta a játszmát a Füred (25-22).

Simák

A második menet eleje koncentráltabb hazai játékot hozott (4-1), ám hiába jött fel a DVTK (6-4), saját hibák miatt nem tudta szorossá tenni az állást (10-5). Aztán volt egy kisebb vendég fellángolás, de mivel két, diósgyőri pontot érő megmozdulás után ismét a piros mezes játékosok rontottak, edzőjük időt kért (13-7). Ezúttal azonban ez nem használt, a Füred ellenállhatatlanul menetelt a szettsiker felé (17-9). Koprivca ász nyitásával lett 10 egység a csapatok között, nagyon más arcát mutatta mindkét csapat ebben a játszmában. Egymás után jöttek a hazai pontok, és amikor már zsinórban ötnél jártak a balatoniak, második idejét is kikérte Szabó Éva edző (22-9). Ennek volt némi jótékony hatása, de az elkerülhetetlen elől nem lehetett kitérni, Kiss G. ütése zárta le a játszmát (25-12).

A harmadik szett első pontja a DVTK-é volt, de aztán jött a hazai henger. A pontos támadásokat építő fürediek zsinórban nyolc pontot hoztak össze (8-1). Időt nem kért, cserékkel próbált változtatni a vendégek szakvezetője, a pirosak rossz etapját Sylejmani zárta le. 12-3 után, a közte tíz helyett poraiból kezdett el visszaépülni a vendég gárda, egymás után négy egységet gyártottak. Ám az ekkor kialakult jellemzően 5-6 pontos előnyét tartotta a Szent Benedek, majd amikor a fórjuk egy jó sánc után hét pontra nőtt, a látogatók időt kértek (18-11). A pauza után Kiss E. mutatott két jó megoldást, aki mögött a diósgyőriek legponterősebb játékosa, Sylejmani sem akart lemaradni (22-16). Persze a játszma és a meccs kimenetele nem volt kérdéses, a Füred esélyeshez méltóan begyűjtötte a győzelmet és az azért járó 3 pontot (25-16).

Szent Benedek RA vs Diósgyőri VTK 3:0 (22, 12, 16)

Balatonfüred, 100 néző. V.: Halász, Horváth M. (Mezőffy, Mária B.)

Szent Benedek RA: Bleicher 1, Savovic 4, KOPRIVCA 15, STIJEPIC 15, KISS G. 12, JIMERSON 7. Csere: Baksa (liberó), Fáth (liberó), Lekic 5, Iosia, Vacsi. Vezetőedző: Dejan Desnica.

Diósgyőri VTK: Kuzelová 4, SYLEJMANI 12, Egri 4, KISS E. 7, Kalmár, Baidiuk 6. Csere: Kundrák (liberó), Godó 1, Sitku. Vezetőedző: Szabó Éva.

Dejan Desnica: – Megnyertük a mérkőzést 3:0-ra, és ez már a második bajnoki sikerünk volt az idén, ami nagyon fontos. Kemény munkában vagyunk, az MTK elleni meccs után is keményen edzettünk, az igazi top formánktól éppen ezért még messze vagyunk. Nem volt szép játék, amit ma mutattunk, de a győzelemnek örülök.

Szabó Éva: – Az első szettben nagyon jól kezdtünk, összeszedett volt a csapat játéka. Ekkor sikerült nagy hátrányt ledolgoznunk, ám az utolsó két-három pontnál nem volt megfelelő a koncentráció. A második játszmában teljesen leült a csapat játéka, ám a harmadik szettre sikerült összeszedni magunkat és újra elkezdtük a saját játékunkat játszani. Összességében egy nagyon kemény hét áll mögöttünk, így elégedett vagyok a lányokkal.