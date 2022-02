Tavaly és tavalyelőtt is a Sárospataki TC bokszolója, Mezővári Kinga nyerte meg a felnőtt bajnoki címet a hölgyek 60 kilogrammos súlycsoportjában. Az 1997- es születésű bokszolót most éppen amiatt kerestük, hogy indul-e az akkreditációval és a sorsolással hétfőn Debrecenben megkezdődött – 100 ezer dollár összdíjazású – 66. Bocskai István-emlékversenyen, a World Boxing Tour első versenyén, azonban több újdonsággal is szolgált.

– Sajnos, megbetegedtem, így nem – kezdte a zempléni ökölvívó. – Azt hittem először, hogy csak egy kis megfázás, azonban a múlt hét kedden már nem voltam túl jól, az orvosom kért időpontot PCR-tesztre, ami pozitív lett. Két oltás után elkaptam a Covidot... Pedig előtte, amikor edzőtáborban voltam, előbb január 17-től Budapesten, január 24-től pedig Győrben, a hasonló tesztelés negatív lett, viszont lehet, hogy ott valakitől elkaphattam a vírust. Egyébként azon magyar versenyzők közül, akik tervezték, akik szerettek volna ott lenni a Bocskain, többen hasonlóképpen jártak, mint én.



A párja az edzője



Mezővári Kinga ezután arról beszélt, hogy hivatalosan ugyan csak a napokban váltott klubot, de tavaly május óta már nem a Sárospataki TC ökölvívó-szakosztályának edzői stábja készíti, készítette fel.

– Máshogy láttunk bizonyos dolgokat, így elköszöntünk egymástól – mondta a korábban kétszeres ifj úsági magyar bajnok. – Volt némi nézeteltérés, ugyanakkor nagyon köszönöm és hálás vagyok az együtt elvégzett munkáért, az elért eredményekért. Nem bántam meg, hogy 2013-ban elkezdtem a bokszot, amelytől nagyon sokat kaptam, kapok. 2021 májusától gyakorlatilag magánúton végeztem a felkészülésem, párom és egyben edzőm, Hoff mann Gergely irányítása mellett. Sárospatakon egy garázsban készültem, beszereztünk eszközöket, azokat használtam, illetve amit kellett, azt a szabadban csináltam. A decemberi ob-t megelőző héten beteg voltam, és tartottam attól, hogy mindez nem fog-e hátráltatni. Szerencsére a munka bennem volt, így sikerült pályafutásom második felnőttaranyérmét is begyűjteni.



Havonta egyszer



Mezővári Kinga elárulta, hogy új klubja a fővárosi Kőbánya SC ökölvívó-szakosztálya lett.

– Az országos bajnokságon beszélgettem Bertók Róbert szövetségi kapitánnyal, aki azt tanácsolta, keressek egy olyan helyet, ahol szívesen fogadnának, ahol maga a szakosztály bővülni akar. Ezután nem sokkal kerültem kapcsolatba Turbucz Gáborral, a KSC szakosztályvezetőjével, aki jelezte, szívesen leigazolnának. Egyeztettem a DVSC-vel is, de az döntött a fővárosiak mellett, hogy idővel szeretnék a Dunántúlra, Budapest környékére költözni. A kőbányaiakkal abban egyeztünk meg, hogy itthon készülünk, és havonta legalább egyszer felmegyek Budapestre vagy egy közös edzésre, vagy egy kesztyűzésre, hogy ők is lássák, milyen felkészültségi szinten vagyok.



Civil munka mellett



Mindez tehát azt is jelenti, hogy Mezővári Kinga a megszokott „hazai környéken” edz.

– A garázs mellett van egy kis terem, Sátoraljaújhelyen, hogy éppen hol vagyunk, az a napi elfoglaltságtól is függ – közölte Mezővári Kinga. – Az ismerősünk klubhelyisége, ahol gyerekeknek is tartunk tréningeket. Beleteszem magam teljesen a bokszba, mert úgy látom, még vannak lehetőségek, fejlődőképes vagyok, és úgy érzem, hogy meg tudok újulni. Sokat fejlődött a mozgásom, a technikám, az biztos, hogy szeretném még sokáig csinálni az ökölvívást. Ugyanakkor van munkahelyem, teljes állás, emellett végzem az edzéseket. Erre az évre is megvannak a feladatok, még egyszer el kell mondjam: sajnálom, hogy kiesett a mostani debreceni verseny, mert nagyon jó lett volna egy erőfelmérőnek. Szeretnék válogatott lenni, bekerülni és ott maradni a keretben, örülök, hogy a kőbányaiak rugalmasan kezelik a helyzetet, megértik, hogy nagyon messze vagyok tőlük, és hogy van civil állásom is.



A tények



A Bocskai-emlékverseny hivatalos megnyitóját ma délután tartják, 20 ország mintegy 200 versenyzője lép majd ringbe, 13 férfi- és 12 női kategóriában. Erős lesz a mezőny, egyebek mellett Angliából, Franciaországból, Ukrajnából, Törökországból, Szerbiából, Brazíliából, Fehéroroszországból és Csehországból érkeztek neves bokszolók Debrecenbe. A 204 nevezett között 39 magyar férfi és 25 magyar női ökölvívó található.



(A borítóképen: Mezővári Kinga, illetve párja-edzője)