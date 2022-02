A 37. kör keretében a népkerti jégcsarnokban pénteken 18 órakor kezdik a DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom találkozót, amely egyenesen társadalmi eseménynek számít a sportágban.

A hetedik választhat

A hazaiak közül csak a sérült Hyvarinen nem szerepel, társai közül mindenkit figyelembe vehet Tokaji Viktor vezetőedző.

– A negyvenfordulós szakasz február 19-én ér véget – mondta Marosi Tamás, a piros-fehérek csapatmenedzsere. – Az első hat automatikusan bekerül a rájátszásba, míg a hetedik, a nyolcadik, a kilencedik és a tizedik kvalifikációs tornát vív a továbbjutást jelentő helyekért. A playoff nyolcas mezőnyéhez a két győztes csatlakozhat, míg a valószínű utolsó, a Dunaújvárosi Acélbikák csapata számára befejeződik az idény. A lebonyolítási szabály szerint a hetedik – most a Debrecen – február 20-án ellenfelet választhat, a „maradékok” pedig egymás ellen meccselnek. A középső szakasz február 21-én kezdődik, és egy hét alatt véget ér. A továbbjutáshoz három győzelem szükséges, ennek jegyében a végeredmény 3–0, 3–1 vagy 3–2 lehet, így a felek háromszor, négyszer vagy ötször mennek majd a küzdőtérre.

Egy hét alatt

Fontos tudnivaló, hogy az alapszakaszban előrébb végzett társaságok otthonában kezdődnek a párharcok. A DEAC elvben a DVTK-t is választhatja, mégis az a valószínűbb, hogy a Titánok vagy az UNI Győr ETO HC mellé teszi le a voksát. Akárhogy lesz, megterhelő hét vár a szereplőkre, elvégre hét nap alatt – hétfő-kedd, csütörtök-péntek, továbbá vasárnap bontásban – kell túljutniuk a kvalifikáción. A későbbi győzteseknek az az érdekük, hogy három felvonásban diadalmaskodjanak, erre azonban ebben a műfajban senki nem adhat garanciát.

Nagy csatákat vívnak

– Voltunk már ezen a sorozaton lent és fent is – mondta Tokaji Viktor. – Sokáig csak vereségeket szenvedtünk, mostanában azonban a legtöbbször nyerünk, ráadásul jól is játszunk, elhisszük, hogy tudunk. Céljaink érdekében hiszünk az átjárásban, vagyis abban, hogy a keddi nagyszerű esténk után pénteken is lendületes és eredményes hokit adunk majd elő. Nálunk most pompás a hangulat az öltözőben, a pályán elért eredményeink önmagukért beszélnek. Nagyszerűen koncentrálunk, remek a fizikumunk, én pedig szakvezetőként csak abban bízhatok, hogy formánk tartósan jó lesz. A Fradival hagyományosan nagy csatákat vívunk, bizonyára most is így alakul.

A Macik a kedden produkált statisztikai mutatójukban is bízhatnak: az Acélbikák ellen az egészen kiválónak számító hatvan kapura lövéssel tették le a névjegyüket, huszonkettő ellenében, és erre építkezhetnek a zöld-fehérekkel szemben.

Az Erste Liga állása

1. Sport Club Csíkszereda 39 26 3 5 5 187–107 89

2. Úpesti TE 37 17 10 4 6 115–73 75

3. Gyergyói Hoki Klub 35 21 6 – 8 145–101 75

4. FTC-Telekom 36 22 2 4 8 120–72 74

5. Brasov Wolves 39 21 – 4 14 149–123 67

6. MAC HKB Újbuda 36 17 3 5 11 132–112 62

7. Debreceni EAC 38 14 4 3 17 126–129 53

8. DVTK Jegesmedvék 36 11 2 3 20 109–121 40

9. UNI Győr ETO HC 36 9 1 3 23 88–129 32

10. Titánok 36 7 1 – 28 81–182 23

11. Dunaújvárosi Acélbikák 36 3 2 3 28 72–175 16

(A borítóképen: Buli a november végi DVTK – Fradi meccsen)